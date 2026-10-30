मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट

आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या के फ्यूचर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. पिछले तीन सीजन से टीम की कप्तानी कर रहे हार्दिक को लेकर ट्रेड की अटकलें लगाई जा रही हैं. लेकिन, रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मुंबई इंडियंस को उनके बदले कोई सही खिलाड़ी नहीं मिलता है, तो हार्दिक एक और सीजन टीम के साथ बने रह सकते हैं. ऐसे में उनके टीम में रहने की हालात में भी कप्तानी की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा.

हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर मुंबई इंडियंस की तरफ से अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके दूसरी टीम में जाने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन, अगर फ्रेंचाइजी को कोई अच्छा ट्रेड ऑफर नहीं मिलता है, तो हार्दिक को टीम में बनाए रखा जा सकता है. ये भी कहा गया है कि हार्दिक कप्तान रहें या नहीं, टीम के लिए उनका पूरा योगदान रहेगा. उनके फ्यूचर का फैसला मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट करेगा.

रोहित शर्मा को फिर मिल सकती है कप्तानी

मुंबई इंडियंस के सामने अगले सीजन के लिए कप्तान चुनने की चुनौती भी है. रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में टीम को 5 आईपीएल खिताब दिला चुके हैं. ऐसे में उन्हें एक बार फिर ये जिम्मेदारी सौंपना फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. रोहित का अनुभव टीम को बदलाव के दौर में संभालने में मदद कर सकता है. लेकिन, उन्हें दोबारा कप्तान बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है.

तिलक वर्मा भी हैं मजबूत ऑप्शन

तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस के फ्यूचर के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है. युवा होने के वजह से वो लंबे समय तक टीम की कमान संभाल सकते हैं. रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्हें अनुभव हासिल करने का मौका मिल सकता है. वहीं, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन कप्तानी को लेकर अंतिम फैसला फ्रेंचाइजी को ही लेना है.

कीरोन पोलार्ड की भूमिका अहम

मुंबई इंडियंस के नए हेड कोच कीरोन पोलार्ड भी कप्तानी के फैसले में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वो रोहित के साथ कई खिताबी सीजन में खेल चुके हैं और उनके नेतृत्व को अच्छी तरह समझते हैं. आईपीएल 2027 के बाद मेगा ऑक्शन होना है, इसलिए मुंबई इंडियंस को अगले सीजन के साथ-साथ फ्यूचर की टीम तैयार करने पर भी ध्यान देना होगा.

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