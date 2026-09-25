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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजचुनाव आयुक्तों को हटाने की कब-कब उठी मांग, जानें आजादी से अब तक का इतिहास?

चुनाव आयुक्तों को हटाने की कब-कब उठी मांग, जानें आजादी से अब तक का इतिहास?

देश में टीएन शेषन के दौर में चुनाव आयुक्तों को हटाने और अधिकारों की जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, जानिए आजादी से अब तक कब-कब कमिश्नरों को हटाने की मांग उठी है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Sep 2026 04:38 PM (IST)
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Election Commission of India के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच चल रहे ताजा मतभेदों और नियुक्ति कानून को लेकर जारी सुनवाई ने एक बार फिर देश का ध्यान खींचा है. संसद में भी चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने की मांग को लेकर हलचल तेज हो गई है. यहां तक कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने की तेयारी कर रहा है.  

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब देश की सबसे स्वतंत्र संस्था के शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग उठी हो या मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा हो. भारत के चुनावी इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब सरकारों और चुनाव आयोग के बीच तीखा टकराव देखने को मिला है. आइए जानते हैं कि आजादी से लेकर अब तक देश में कब-कब चुनाव आयुक्तों को हटाने की मांग उठी और जब टीएन शेषन की सरकार से ठन गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था.

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टीएन शेषन से सरकार का हुआ था टकराव

1990 के दशक में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का सरकार से सीधा टकराव हुआ था. शेषन ने चुनावी प्रक्रिया में इतनी सख्ती बरती कि उन्हें काबू में करने के लिए तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 1993 में चुनाव आयोग को बहु-सदस्यीय संस्था बना दिया और एमएस गिल तथा जीवीजी कृष्णमूर्ति को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया. 

शेषन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि इससे उनकी शक्तियां कमजोर होंगी और अनुच्छेद 324 का उल्लंघन होगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया और चेतावनी दी कि किसी एक अधिकारी के हाथ में इतनी ज्यादा शक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए.

शेषन और कृष्णमूर्ति के बीच भी हुई तनातनी

शेषन के कार्यकाल के दौरान ही उनके और चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति के बीच भी अधिकारों को लेकर तीखी खींचतान चली, और कृष्णमूर्ति ने शेषन के खिलाफ महाभियोग की कोशिश भी की थी. बाद में शेषन के उत्तराधिकारी एमएस गिल और कृष्णमूर्ति के बीच भी टकराव जारी रहा. यह दिखाता है कि चुनाव आयोग के भीतर आंतरिक मतभेद कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह दशकों से चली आ रही परंपरा जैसी बन गई है.

नवीन चावला की नियुक्ति पर भी उठे थे सवाल

2009 में नवीन चावला को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने पर भी बड़ा विवाद हुआ था. बीजेपी ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई, क्योंकि आपातकाल के दौरान उनकी भूमिका को लेकर शाह कमीशन ने उन्हें दोषी ठहराया था. इस विवाद ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर पहली बार गंभीर सवाल खड़े किए.

यह भी पढ़ें: CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों EC कब होंगे रिटायर, किसके जिम्मे होगा 2029 का चुनाव?

अशोक लवासा की असहमति भी बनी चर्चा 

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों से असहमति जताई थी. इस विवाद के बाद लवासा ने अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे दिया था और वे एशियाई विकास बैंक ADB चले गए थे.

अब ज्ञानेश कुमार का मामला

मौजूदा विवाद में विपक्ष का आरोप है कि CEC ज्ञानेश कुमार मनमाने तरीके से फैसले ले रहे हैं और बाकी दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, खासकर SIR से जुड़े फॉर्म-6 और वोटर डेटा एक्सेस जैसे मुद्दों पर. अप्रैल 2026 में जब विपक्ष ने उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की कोशिश की, तो राज्यसभा सभापति सी.पी. राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी जरूरी पहलुओं पर गौर करने के बाद उस नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. 

आजादी के बाद से लेकर अब तक चुनाव आयोग के भीतर मतभेद और आयुक्तों को हटाने की मांग बार-बार उठती रही है, लेकिन अब तक किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है.

यह भी पढ़ें: चीफ जस्टिस या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन है ज्यादा ताकतवर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 04:38 PM (IST)
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