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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRace Course Mosque: PM हाउस के पास किसने बनवाई थी मस्जिद? जानें इसका इतिहास

Race Course Mosque: PM हाउस के पास किसने बनवाई थी मस्जिद? जानें इसका इतिहास

Race Course Mosque: हाल ही में दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में स्थित मस्जिद को लेकर फिर बात चल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पीएम हाउस के पास किसने बनवाई थी यह मस्जिद.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 30 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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  • अक्टूबर में बिजली काटी, सरकार ने सुरक्षा चिंता बताई।

Race Course Mosque: केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में स्थित मस्जिद को तब तक नहीं गिराया जाएगा जब तक की दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दी गई अर्जी पर कोई फैसला नहीं लिया जाता. 

दरअसल इस मस्जिद को किसने बनाया था इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. ऐसा कोई भी साफ और प्रमाणित लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिससे यह पता चल सके कि इसे किसने या फिर किस संस्था ने बनवाया था. स्थानीय लोगों की जुबानी कहानियों के मुताबिक लुटियंस से दिल्ली के बनने से पहले आसपास का इलाका जंगल हुआ करता था और सूफी संतों से जुड़ा हुआ था. इन कहानियों के मुताबिक यह मस्जिद दरवेश शाह नाम के एक सूफी संत की दरगाह से जुड़ी हुई है. 

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इसकी उम्र को लेकर अलग-अलग दावे 

मस्जिद की उम्र को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का रिकॉर्ड और कुछ देखभाल करने वालों के दावों के मुताबिक यह मस्जिद लगभग 125 से 150 साल पुरानी है. यानी कि इसे 1870 के दशक के आसपास बनाया गया होगा. वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी अर्जी में इस ढांचे को लगभग 300 साल पुराना बताया है. दोनों पक्षों के इन अनुमानों पर विवाद है. 

एक अहम बात यह है कि जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1920 और 1930 के बीच एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया था तब भी यह मस्जिद वहां मौजूद थी. इससे यह पता चलता है कि यह ढांचा इस नियोजित राजधानी के बनने से पहले से मौजूद था. हालांकि इससे यह पक्के तौर पर साबित नहीं होता कि इसे असल में कब बनाया गया था. 


Race Course Mosque: PM हाउस के पास किसने बनवाई थी मस्जिद? जानें इसका इतिहास

गजट रिकॉर्ड और हेरिटेज लिस्टिंग 

यह मस्जिद और इससे सटा कब्रिस्तान कुल मिलाकर दो बीघा जमीन पर फैले हुए हैं. दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे को 8 सितंबर 1977 के एक वक्फ गजट नोटिफिकेशन का समर्थन मिलता है. इस नोटिफिकेशन के जरिए इस संपत्ति को दिल्ली प्रशासन के आधिकारिक बजट में एक नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज किया गया था. 

दिल्ली सरकार के 1 अक्टूबर 2009 के एक नोटिफिकेशन में इस मस्जिद को ग्रेड II हेरिटेज स्ट्रक्चर के रूप में पहचान गया था और एनडीएमसी भी अपनी वेबसाइट पर इसे इसी श्रेणी में रखती है. हेरिटेज संबंधी प्रावधानों के मुताबिक ग्रेड II श्रेणी के किसी संपत्ति के मूल ढांचे में बदलाव करने या उसे गिराने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमिटी की मंजूरी लेना जरूरी है. मस्जिद प्रबंधन का यह कहना है कि 1976 से ही इस जगह पर बिजली और पानी के वैध कनेक्शन मौजूद थे. 

अक्टूबर में हुई सरकारी कार्रवाई

यह मामला अक्टूबर में तब और ज्यादा चर्चा में आ गया जब केंद्र सरकार के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. इस कार्यालय ने एक बेदखली नोटिस जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाई गई है और जगह को खाली करने के निर्देश दिए गए.  7 अक्टूबर को मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई. वहां सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया और नमाजियों को वहां जाने से रोक दिया गया. 


Race Course Mosque: PM हाउस के पास किसने बनवाई थी मस्जिद? जानें इसका इतिहास

सरकार का सुरक्षा संबंधी पक्ष 

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब सरकार ने रेस कोर्स इलाके में अपनी जमीन का कब्जा वापस ले लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने कुल 53 एकड़ जमीन का कब्जा वापस ले लिया है जिसमें जून में जयपुर पोलो ग्राउंड और अगस्त में दिल्ली रेस क्लब शामिल हैं. सरकार का यह तर्क है कि प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने मस्जिद का होना राष्ट्रीय सुरक्षा और वीवीआईपी सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है.

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अब आगे क्या होगा? 

फिलहाल की स्थिति यह है कि जब तक सरकार वक्फ बोर्ड की अर्जी पर विचार कर रही है तब तक मस्जिद को नहीं गिराया जाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट को भी यही आश्वासन दिया गया है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 30 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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