एक दिन में कितना कारोबार करते हैं बैंक, तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?

United Forum of Bank Unions के बैनर तले देशभर के करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. 5-डे बैंकिंग और पेंशन जैसे मुद्दों को लेकर बुलाई गई इस हड़ताल की वजह से देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है, इसलिए यह हड़ताल सीधे तौर पर पांच दिनों के बैंकिंग अवकाश में तब्दील होने का डर पैदा कर रही है.

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्रालय के आदेश पर सभी सरकारी बैंकों को 27 सितंबर को भी खुला रखने का फैसला लिया गया है ताकि जनता के जरूरी काम निपटाए जा सकें. इस बीच यह जानना दिलचस्प है कि आखिर देश के बैंक रोजाना कितना बड़ा कारोबार करते हैं और इतनी बड़ी हड़ताल से कितना नुकसान हो सकता है.

रोजाना कितना बड़ा है देश के बैंकों का कारोबार?

भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं. देश में चेक क्लियरेंस, RTGS, NEFT, सरकारी ट्रेजरी का काम, और बड़े बिजनेस लोन से जुड़ा कामकाज पूरी तरह शाखाओं से ही संचालित होता है. NPCI और RBI के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल डिजिटल पेमेंट मोड जैसे UPI से ही देश में हर दिन करीब 88,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का लेन-देन होता है.

अगर इसमें चेक के जरिए होने वाले क्लियरिंग हाउस के बड़े लेन-देन, कंपनियों के ड्राफ्ट, कैश डिपॉजिट, सरकारी लोन का भुगतान, आयात-निर्यात से जुड़े विदेशी मुद्रा सौदे और RTGS को भी जोड़ दिया जाए, तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर हर एक वर्किंग डे में औसतन लाखों करोड़ रुपये का वित्तीय लेन-देन प्रोसेस करता है. इसमें देश भर के रिटेल काउंटरों से होने वाला नकद लेन-देन और छोटे व्यापारियों की क्रेडिट फाइलें अलग से शामिल होती हैं, जो लगातार रोटेशन में रहती हैं.

तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?

हालांकि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और ATM सेवाएं चालू रहने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिजिकल बैंक ब्रांच बंद होने का सीधा असर देश की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ता है. विशेषज्ञों और वित्तीय जानकारों के मुताबिक, तीन दिनों की बैंक हड़ताल से भारतीय बाजार को कई मोर्चों पर भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है.

तीन दिनों तक सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चेक से जुड़ी समस्या और ट्रांसफर का काम पूरी तरह रुक जाएगा. इससे बाजार में करीब 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ मूल्य के चेक अटक सकते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों का वर्किंग कैपिटल फंस जाता है.

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किन सेवाओं पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर?

बैंक हड़ताल के दौरान सबसे ज्यादा असर कैश जमा-निकासी, चेक क्लियरिंग, सरकारी ट्रेजरी ऑपरेशन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन और मनी मार्केट ऑपरेशन पर पड़ता है, क्योंकि यह सभी काम मुख्य रूप से ब्रांच स्टाफ पर निर्भर करते हैं. हालांकि प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI और AXIS Bank इन हड़तालों में शामिल नहीं होते, इसलिए वहां कामकाज सामान्य रहता है. ATM, UPI, Net Banking और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं भी आमतौर पर हड़ताल के दौरान चालू रहती हैं, इसलिए ग्राहक अपनी जरूरी जरूरतों के लिए इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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