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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक दिन में कितना कारोबार करते हैं बैंक, तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?

एक दिन में कितना कारोबार करते हैं बैंक, तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?

UFBU द्वारा 28 से 30 सितंबर तक 3 की बैंक हड़ताल से हाफ-ईयरली क्लोजिंग के समय करोड़ों के चेक क्लीयरेंस और वित्तीय लेनदेन ठप होने से कारोबारी जगत को भारी नुकसान की आशंका है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Sep 2026 01:34 PM (IST)
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United Forum of Bank Unions के बैनर तले देशभर के करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों ने 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. 5-डे बैंकिंग और पेंशन जैसे मुद्दों को लेकर बुलाई गई इस हड़ताल की वजह से देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. 26 सितंबर को महीने का चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है, इसलिए यह हड़ताल सीधे तौर पर पांच दिनों के बैंकिंग अवकाश में तब्दील होने का डर पैदा कर रही है. 

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्रालय के आदेश पर सभी सरकारी बैंकों को 27 सितंबर को भी खुला रखने का फैसला लिया गया है ताकि जनता के जरूरी काम निपटाए जा सकें. इस बीच यह जानना दिलचस्प है कि आखिर देश के बैंक रोजाना कितना बड़ा कारोबार करते हैं और इतनी बड़ी हड़ताल से कितना नुकसान हो सकता है.

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रोजाना कितना बड़ा है देश के बैंकों का कारोबार?

भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं. देश में चेक क्लियरेंस, RTGS, NEFT, सरकारी ट्रेजरी का काम, और बड़े बिजनेस लोन से जुड़ा कामकाज पूरी तरह शाखाओं से ही संचालित होता है. NPCI और RBI के आंकड़ों से पता चलता है कि केवल डिजिटल पेमेंट मोड जैसे UPI से ही देश में हर दिन करीब 88,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का लेन-देन होता है. 

अगर इसमें चेक के जरिए होने वाले क्लियरिंग हाउस के बड़े लेन-देन, कंपनियों के ड्राफ्ट, कैश डिपॉजिट, सरकारी लोन का भुगतान, आयात-निर्यात से जुड़े विदेशी मुद्रा सौदे और RTGS को भी जोड़ दिया जाए, तो भारतीय बैंकिंग सेक्टर हर एक वर्किंग डे में औसतन लाखों करोड़ रुपये का वित्तीय लेन-देन प्रोसेस करता है. इसमें देश भर के रिटेल काउंटरों से होने वाला नकद लेन-देन और छोटे व्यापारियों की क्रेडिट फाइलें अलग से शामिल होती हैं, जो लगातार रोटेशन में रहती हैं.

तीन दिन की हड़ताल से कितना नुकसान?

हालांकि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और ATM सेवाएं चालू रहने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिजिकल बैंक ब्रांच बंद होने का सीधा असर देश की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ता है. विशेषज्ञों और वित्तीय जानकारों के मुताबिक, तीन दिनों की बैंक हड़ताल से भारतीय बाजार को कई मोर्चों पर भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है.

तीन दिनों तक सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चेक से जुड़ी समस्या और ट्रांसफर का काम पूरी तरह रुक जाएगा. इससे बाजार में करीब 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ मूल्य के चेक अटक सकते हैं, जिससे छोटे व्यापारियों का वर्किंग कैपिटल फंस जाता है. 

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किन सेवाओं पर पड़ सकता है सबसे ज्यादा असर?

बैंक हड़ताल के दौरान सबसे ज्यादा असर कैश जमा-निकासी, चेक क्लियरिंग, सरकारी ट्रेजरी ऑपरेशन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन और मनी मार्केट ऑपरेशन पर पड़ता है, क्योंकि यह सभी काम मुख्य रूप से ब्रांच स्टाफ पर निर्भर करते हैं. हालांकि प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI और AXIS Bank इन हड़तालों में शामिल नहीं होते, इसलिए वहां कामकाज सामान्य रहता है. ATM, UPI, Net Banking और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं भी आमतौर पर हड़ताल के दौरान चालू रहती हैं, इसलिए ग्राहक अपनी जरूरी जरूरतों के लिए इन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Bank Strike 3 Days Bank Strike
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