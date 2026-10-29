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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPNB Fraud: कब-कब गिना जाता है बैंक में जमा पूरा पैसा, कौन लेता है हिसाब?

PNB Fraud: कब-कब गिना जाता है बैंक में जमा पूरा पैसा, कौन लेता है हिसाब?

PNB Fraud: हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से 35 करोड़ रुपये गायब हो गए हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि बैंक में कब-कब पूरा जमा पैसा गिना जाता है और इसका हिसाब कौन रखता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 29 Oct 2026 03:57 PM (IST)
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  • पीएनबी ऐच्छर शाखा में ग्राहकों के 35 करोड़ रुपये गायब हुए।
  • बैंक पाक्षिक और वार्षिक जमा रिपोर्ट आरबीआई को नियमित भेजते।
  • आरबीआई M0, M1, M3 से मौद्रिक स्थिति की निगरानी करता।
  • बैंक डेटा ई-कुबेर पोर्टल द्वारा सीधे आरबीआई तक पहुंचता है।

PNB Fraud:  ग्रेटर नोएडा के सेक्टर Pi-1 में पंजाब नेशनल बैंक की ऐच्छर शाखा में ग्राहकों के खातों से कथित तौर पर लगभग 35 करोड़ रुपये गायब हो गए हैं. प्रभावित ग्राहकों को कथित तौर पर कोई लेनदेन अलर्ट नहीं मिला और उन्होंने ट्रांसफर को ऑथराइज करने वाले दस्तावेजों पर साइन नहीं किए. 

इस मामले ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बैंक में कुल जमा राशि का हिसाब किताब कितनी बार लिया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक पूरे देश में पैसों की आवाजाही पर किस तरह से नजर रखता है.

जमा राशि का हिसाब किताब कितनी बार लिया जाता है? 

आरबीआई समय-समय पर कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद जमा राशि के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है. इसमें एक जरूरी रिपोर्टिंग चक्र फोर्टनाइटली है. यह हर 15 दिन में होता है. हर 14 दिन में बैंक फोर्टनाइटली रिटर्न के जरिए अपनी कुल जमा राशि का डाटा देता है जो हर दूसरे शुक्रवार को पूरा होता है. इसे केंद्रीय बैंक को पूरी कमर्शियल बैंकिंग प्रणाली में जमा राशि के स्तर की लगातार जानकारी मिलती रहती है. 

इसके अलावा एक साप्ताहिक रिपोर्टिंग प्रक्रिया भी होती है. आरबीआई वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट जारी करता है. इसमें देश में चलन में मौजूद कुल मुद्रा और रिजर्व मनी के बारे में जानकारी दी जाती है. यह बैंकों में जमा राशि के फोर्टनाइटली रिटर्न से अलग है. लेकिन इससे देश की मौद्रिक स्थिति को समझने में मदद मिलती है.

बैंक बचत जमा और टाइम डिपॉजिट जिसमें फिक्स्ड डिपॉजिट पर शामिल हैं ,के बीच के संबंध के बारे में तिमाही और छमाही जानकारी भी तैयार करते हैं. हर साल 31 मार्च और 30 सितंबर को कामकाज खत्म होने के समय की एक विस्तृत रिपोर्ट देना जरूरी होता है. 

31 मार्च को सालाना फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है. इसे सबसे बड़ा वार्षिक ऑडिट और मिलान प्रक्रिया माना जाता है. इसमें हर एक रुपये के लिए अंतिम लेजर बैलेंस तय कर दिया जाता है. इस तरह का अलग-अलग रिपोर्टिंग समय अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करता है और मिलकर बैंकिंग प्रणाली के बारे में कई स्तरों पर जानकारी देता है. 


PNB Fraud: कब-कब गिना जाता है बैंक में जमा पूरा पैसा, कौन लेता है हिसाब?

पैसे की निगरानी में आरबीआई की भूमिका 

देश की बैंकिंग प्रणाली में मौजूद पैसे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने और उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है. यह मौद्रिक जानकारी को कुछ श्रेणियों में बांटता है जिन्हें मॉनेटरी एग्रीगेट्स कहा जाता है. इस तरह के उपाय उस पैसे के बीच अंतर करने में मदद करते हैं जिसे तुरंत निकाला जा सकता है, ब्रॉड बैंक डिपॉजिट और वित्तीय प्रणाली में मौजूद रिजर्व मनी के बीच फर्क बताते हैं.

M1 जिसे नैरो मनी कहा जाता है सबसे ज्यादा लिक्विड श्रेणी है. इसमें जनता के पास मौजूद नोट और सिक्के, साथ ही करंट और सेविंग अकाउंट में रखा वह पैसा शामिल होता है जिसे तुरंत निकाला जा सकता है. आसानी से मौजूद इस तरह की राशि को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है.

M3 या फिर ब्रॉड मनी वह मुख्य पैमाना है जिसका इस्तेमाल आरबीआई पूरी अर्थव्यवस्था का आकलन करने के लिए करता है. इसमें जनता के पास मौजूद कैश, सेविंग अकाउंट का पैसा और बैंकों के पास फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में जमा राशि शामिल होती है. 

M0 को रिजर्व मनी या फिर बेस मनी भी कहा जाता है. यह आरबीआई द्वारा जारी की गई करेंसी को दर्शाता है. इसमें बाजार में चल रहा कैश और वह धनराशि शामिल होती है जिसे बैंकों को कैश रिजर्व रेशियो के तहत केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है. 


PNB Fraud: कब-कब गिना जाता है बैंक में जमा पूरा पैसा, कौन लेता है हिसाब?

बैंकिंग डेटा आरबीआई तक कैसे पहुंचता है?

बैंक अपने सेंट्रल सर्वर और कोर बैंकिंग सिस्टम के जरिए आरबीआई के ई कुबेर पोर्टल से जुड़े होते हैं. यह जुड़ाव एक ऐसे जरिए की तरह काम करता है जिसके जरिए जमा राशि के आंकड़े भेजे जाते हैं और कुल बैंकिंग डेटा को अपडेट किया जाता है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में कितना मिलता है DA, क्या हर साल बढ़ता है महंगाई भत्ता?

रिपोर्टिंग सिस्टम का क्या मतलब है? 

फोर्टनाइटली, वीकली, क्वार्टरली, हाल्फ इयरली और एनुअल रिपोर्टिंग पैसे और जमा राशि को अलग-अलग नजरिए से दिखाते हैं. M1,M3 और M0 जैसे मॉनेटरी एग्रीगेट्स इन आंकड़ों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हैं. यह सभी सिस्टम मिलकर आरबीआई को बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखने में मदद करते हैं. 

वहीं पंजाब नेशनल बैंक का मामला यह भी दिखाता है कि ग्राहकों के लिए यह भरोसा होना कितना जरूरी है कि उनके व्यक्तिगत खातों के लेन-देन को सही तरीके से हैंडल और ऑथराइज्ड किया जा रहा है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 03:57 PM (IST)
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