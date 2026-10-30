Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मूंगा, क्लैम, शार्क, कछुए भी सदियों तक जीवित रहते हैं।

Longest Living Creature: प्राकृतिक दुनिया में कुछ ऐसे जीव मौजूद हैं जिनका जीवनकाल इंसानों की समय की समझ से काफी ज्यादा लंबा होता है. सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले जीवों में ग्लास स्पंज शामिल है. यह गहरे समुद्र में पाया जाता है और 10000 से 15000 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है. इसकी लंबी उम्र इस पृथ्वी के सबसे ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने वाले जीवों की सूची में एक बड़ा उदाहरण बनाती है.

इसी के साथ एक और अद्भुत जीव टुरिटोप्सिस डोर्नी नाम की एक जेलीफिश है. इसे जैविक रूप से अमर माना जाता है, क्योंकि यह अपने जीवन चक्र को उल्टा कर सकती है. यह खूबी इसे उन दूसरी प्रजातियों से अलग बनाती है जो सिर्फ सदियों या हजारों सालों तक जिंदा रहती हैं. यहां जैविक अमरता का मतलब यह नहीं है कि कोई जीव कभी मर ही नहीं सकता, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह अपने जीवन के किसी पिछले चरण में वापस लौट सकता है.

समुद्र की गहराइयों में मौजूद प्राचीन जीवन

ग्लास स्पंज को पृथ्वी पर सबसे लंबे वक्त तक लगातार जिंदा रहने वाले जीव माना जाता है. इसका जीवनकाल 10000 से 15000 सालों से भी ज्यादा हो सकता है. यह समुद्र की गहराई में रहता है जहां इसकी लंबी उम्र इसे कई जाने पहचाने जानवरों से अलग बनाती है.

अंटार्कटिक स्पंज भी एक ऐसा ही अद्भुत जीव है. यह काफी ठंडे पानी में काफी धीमी रफ्तार से बढ़ता है और 10000 सालों से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है. इसकी लंबी उम्र को हजारों सालों में मापा जाता है जो इसे इस सूची में मौजूद सबसे पुराने जिंदा जीवों में से एक बनाती है.

ब्लैक कोरल का जीवनकाल भी काफी लंबा होता है. हवाई और कैरेबियन के गहरे समुद्र में पाए जाने वाले यह जीव 4000 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं.





समुद्री जीवों में सदियों तक चलने वाला जीवनकाल

ओशन क्वाहोग क्लैम 500 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है. मिंग नाम का एक खास क्लैंप 507 सालों तक जिंदा रहा था. इसकी दर्ज की गई उम्र इसे समुद्री जीवों के बीच लंबी उम्र का एक बेहतरीन उदाहरण बनाती है.

ग्रीनलैंड शार्क का जीवनकाल लगभग 272 से 500 सालों तक हो सकता है. इसे दुनिया का सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला कशेरुकी जीव माना जाता है. इसकी उम्र इसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले अद्भुत जानवरों के श्रेणी में रखती है. हालांकि यह कुछ स्पंज और कोरल की तरह हजारों साल तक जिंदा नहीं रहती.

स्तनधारियों में बोहेड व्हेल का एक खास रिकॉर्ड है. इसकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा हो सकती है. यह इसे इस तुलना में सबसे लंबे वक्त तक जिंदा रहने वाला स्तनधारी बनाती है.





जमीन पर रहने वाले सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले जानवर

जमीन पर अल्डब्रा जॉइंट कछुआ सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला जीव माना जाता है. इसकी उम्र 150 से 250 साल तक हो सकती है. यह इसे जमीन पर रहने वाले सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले जीवों में शामिल करता है. हालांकि इसकी संभावित उम्र समुद्र में पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवों की तुलना में काफी कम है.

इनमें जोनाथन नाम का एक बड़ा कछुआ काफी मशहूर है. यह सेशेल्स का एक बड़ा कछुआ है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है. 194 साल की उम्र के साथ इसे जमीन पर रहने वाला सबसे पुराना जीवित जीव माना जाता है. इसकी उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है जो इसे जमीन पर रहने वाले जानवरों में असाधारण लंबी उम्र का एक जाना माना उदाहरण बनाती है.

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सबसे लंबी उम्र की तुलना

इन उदाहरणों में एक बड़ी रेंज है. ग्लास स्पंज और अंटार्कटिक स्पंज 10000 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं. इसी के साथ ब्लैक कोरल 4000 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है. ओशन क्वाहोग क्लैम कि अगर बात करें तो यह 500 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं और ग्रीनलैंड शक की उम्र लगभग 500 साल से ज्यादा हो सकती है. बड़े कछुए भी कई पीढ़ियों तक जिंदा रह सकते हैं.

इन रिकॉर्ड से पता चलता है कि अलग-अलग प्रजातियों और वातावरण में जीवनकाल काफी अलग-अलग हो सकता है. इस सूची में ग्लास स्पंज सबसे लंबी उम्र वाला जीव है. इसी के साथ टुरिटोप्सिस डोर्नी अपने जीवन चक्र को उलटने की क्षमता की वजह से सबसे अलग है.

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