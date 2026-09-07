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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या आपकी बिल्डिंग सेफ है, जानें कितने साल पुरानी इमारतों को ऑडिट जरूरी?

क्या आपकी बिल्डिंग सेफ है, जानें कितने साल पुरानी इमारतों को ऑडिट जरूरी?

साउथ दिल्ली में हुए दर्दनाक इमारत हादसे ने पुराने निर्माणों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हादसों से बचाव के लिए 10 से 15 साल पुरानी इमारतों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना बेहद जरूरी है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 07 Sep 2026 11:33 AM (IST)
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दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन क्षेत्र में रविवार को एक बहुमंजिला पीजी के अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाने से चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है, जबकि मलबे के नीचे कई छात्र दबे रहे. घटना के दिल दहला देने वाले सीसीटीवी फुटेज ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. पुलिस प्रशासन ने इमारत के मालिक सहित अन्य दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. 

इस भयानक त्रासदी ने एक बार फिर शहर की रिहायशी इमारतों की मजबूती और सुरक्षा मानकों की पोल खोलकर रख दी है. सत्य निकेतन की घटना के बाद हर नागरिक के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि वे जिस छत के नीचे रह रहे हैं, वह कितनी सुरक्षित है और आखिर कितने साल पुरानी बिल्डिंग का ऑडिट करना जरूरी होता है.

पुरानी बिल्डिंग की सेहत जांचने के क्या हैं तय नियम?

हमारे देश के नगर निगमों और विभिन्न राज्यों के बिल्डिंग बाय-लॉज के तहत बहुमंजिला इमारतों का समय-समय पर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक 10 साल पुरानी इमारतों की जांच को बेहद जरूरी माना गया है. वहीं देश के अधिकांश हिस्से में 15 वर्ष की आयु पार कर चुकी इमारतों का तकनीकी निरीक्षण कराना सुरक्षा मानकों में प्राथमिक शर्त माना जाता है.

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क्या आपकी बिल्डिंग सेफ है, जानें कितने साल पुरानी इमारतों को ऑडिट जरूरी?

इमारत की उम्र के हिसाब से सुरक्षा ऑडिट का शेड्यूल

किसी भी निर्माण की उम्र जैसे-जैसे बढ़ती है, उसमें अंदरूनी तौर पर कमजोरी आने लगती है. बिल्कुल नई यानी 5 साल तक की बिल्डिंग्स को बड़े ऑडिट की जरूरत भले न हो, लेकिन शुरुआती स्तर पर एक सामान्य बुनियादी निरीक्षण की सलाह दी जाती है. जब इमारत 15 से 30 वर्ष के दायरे में प्रवेश करती है, तब हर 3 से 5 साल के अंतराल पर विस्तृत ऑडिट कराना बहुत जरूरी हो जाता है. इस अवधि में पिलर और बीम में अंदरूनी सीलन, दरारें या लोहे की छड़ों में जंग लगना शुरू होता है. वहीं 30 साल से ज्यादा पुरानी संरचनाओं के लिए हर 3 साल में अनिवार्य जांच का प्रावधान है, ताकि किसी संभावित अनहोनी को समय रहते टाला जा सके.

नियमों की अनदेखी और लापरवाही पर कानूनी शिकंजा

यदि कोई रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), सोसाइटी का बिल्डर या मकान मालिक तय समयावधि में स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने में कोताही बरतता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. स्थानीय विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों के पास यह अधिकार सुरक्षित होता है कि वे अपने स्तर पर विशेषज्ञ टीम भेजकर ऑडिट कराएं और उसका पूरा खर्च संबंधित बिल्डर या आरडब्ल्यूए से वसूलें. इसके अलावा, यदि किसी जांच में ढांचा बेहद जर्जर, खतरनाक या रहने योग्य नहीं पाया जाता है, तो प्रशासन परिसर को तत्काल खाली कराने या उसे ध्वस्त करने का दंडात्मक नोटिस जारी कर सकता है.


क्या आपकी बिल्डिंग सेफ है, जानें कितने साल पुरानी इमारतों को ऑडिट जरूरी?

शहरों के हिसाब से बदलती है गाइडलाइंस

अलग-अलग शहरों जैसे लखनऊ, दिल्ली या मुंबई के विकास प्राधिकरण अपनी स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और बहुमंजिला सोसायटियों की बहुलता को देखते हुए इन नियमों को और सख्त बना सकते हैं. कई कमर्शियल और हाई-राइज रिहायशी परिसरों के लिए ऑडिट की समयावधि सामान्य इमारतों से अलग तय की जाती है. इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य किसी इमारत की नींव, बीम, कॉलम और कंक्रीट की वास्तविक क्षमता का आकलन करना होता है. इससे न केवल समय रहते मरम्मत का काम कराया जा सकता है, बल्कि समय पर मिली जानकारी से सत्य निकेतन जैसे हादसों को होने से रोका जा सकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Delhi Satya Niketan Building Collapse
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