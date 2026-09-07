किस देश में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, जानें वे वहां क्या काम करते हैं?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मलेशिया, कनाडा में भारतीय आईटी, स्वास्थ्य, व्यवसाय में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे।

Indian Diaspora: भारत के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं. इनकी संख्या लगभग 54 लाख है. संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान पर आता है जहां भारतीयों की अनुमानित आबादी लगभग 36 लाख से 38.9 लाख के बीच है. विदेश में रहने वाले भारतीय कई तरह के पेशों में काम करते हैं. टेक्नोलॉजी और मेडिकल से लेकर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिटेल और सर्विस सेक्टर की दूसरी नौकरियों तक. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

विदेशों में भारतीय

अलग-अलग देशों में रोजगार का स्वरूप काफी अलग-अलग होता है. जहां अमेरिका में भारतीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा काफी कुशल पेशेवरों और बिजनेस लीडर्स का है, वहीं खाड़ी देशों में भारतीय पारंपरिक रूप से कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और ज्यादा मेहनत करने वाले सेक्टर में बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं. इसी के साथ कुशल पेशेवर भी तेजी से खाड़ी देशों की वर्कफोर्स का एक जरूरी हिस्सा बनते जा रहे हैं.





अमेरिका में भारतीय

भारतीय अमेरिकी समुदाय की काफी कुशल पेशों में मजबूत मौजूदगी है. टेक्नोलॉजी और आईटी रोजगार के मुख्य क्षेत्र बने हुए हैं, यहां भारतीय बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और सीनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते हैं.

मेडिकल और हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी इस समुदाय की बड़ी मौजूदगी है. इनमें डॉक्टर, सर्जन और रिसर्चर शामिल हैं. कई भारतीयों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना करियर बनाया है और समुदाय के सदस्य यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे हैं.

भारतीय मूल के बिजनेसमैन ने अमेरिका में कई बड़े बिजनेस और स्टार्टअप शुरू किए हैं. इसी के साथ दूसरे लोग अलग-अलग सेक्टर में छोटे और बड़े बिजनेस चलाते हैं. साथ ही भारतीय आबादी सिर्फ ज्यादा सैलरी वाली पेशेवर नौकरियों तक ही सीमित नहीं है. कई भारतीय ट्रांसपोर्ट, रिटेल स्टोर और दूसरी ब्लू कॉलर नौकरी में भी काम करते हैं.

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय

संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की सबसे बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी में से एक रहती है. यहां लगभग 36 लाख से 39 लाख भारतीय हैं. यह समुदाय देश की अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों में बड़ी भूमिका निभाता है.

बड़ी संख्या में भारतीय कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करते हैं. इनमें मजदूर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री और दूसरे कुशल कामगार शामिल हैं. हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और ट्रांसपोर्टेशन में भी बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं.

टैक्सी और ट्रक ड्राइविंग से कई भारतीयों को रोजगार मिलता है. इसी के साथ मॉल, होटल और दूसरे बिजनेस भारतीय कामगारों को कई तरह की सर्विस भूमिकाओं में काम पर रखते हैं. पेशेवर स्तर पर भी संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय इंजीनियरों, आईटी विशेषज्ञों, बैंकर, फाइनेंस पेशेवर और डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है.





मलेशिया में भारतीय

मलेशिया में भारतीय मूल की आबादी लगभग 29 लाख है. इनमें से कई लोग कई पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं. उनकी आर्थिक भागीदारी कई क्षेत्रों में फैली हुई है. इस समुदाय के लोग स्थानीय व्यवसाय, बागानों और सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं. इसी के साथ बड़ी संख्या में लोग टेक्नोलॉजी और आईटी से जुड़े क्षेत्रों में भी काम करते हैं.

कुछ नए प्रवासी समुदायों के उलट मलेशिया की भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा देश में गहरी ऐतिहासिक जड़ रखता है. इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक उपस्थिति मलेशियाई समाज का एक स्थापित हिस्सा बन गई है.

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कनाडा में भारतीय

कनाडा भारतीयों के लिए एक और बड़ा गंतव्य है. यहां मौजूद आंकड़ों के मुताबिक भारतीय आबादी का अनुमान लगभग 28 लाख से 36 लाख के बीच है. भारतीय कनाडाई विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और आईटी, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन क्षेत्र में दिखाई देते हैं. डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य सेवा पेशेवर इस समुदाय के जरूरी हिस्से हैं. इसी के साथ कई भारतीय कनाडा के व्यापक परिवहन नेटवर्क में ट्रक ड्राइवर के रूप में भी काम करते हैं. इस समुदाय ने रियल एस्टेट और बिजनेस में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. भारतीय मूल के कई निवासी अपने खुद के रेस्टोरेंट, खुदरा व्यवसाय और दूसरे बिजनेस चलाते हैं.

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