ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजJensen Huang Net Worth: बिना नौकरी कितने दिन ऐश की जिंदगी जी सकते हैं जेन्सन हुआंग, कितनी दौलत?

Jensen Huang Net Worth: बिना नौकरी कितने दिन ऐश की जिंदगी जी सकते हैं जेन्सन हुआंग, कितनी दौलत?

Jensen Huang Net Worth: Nvidia के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग काफी अमीर हैं. आइए जानते हैं उनके पास कितनी संपत्ति है और अगर वे कोई काम ना करें तो यह संपत्ति कितने वक्त तक चल सकती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 14 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जेन्सेन हुआंग की नेटवर्थ $143 अरब, मुख्य स्रोत Nvidia शेयर।
  • हुआंग का पैसा हजारों साल चलेगा, $10k खर्च प्रतिदिन पर।
  • निवेश से सालाना $5.72 अरब, तलाक पर भी पर्याप्त।

Jensen Huang Net Worth: Nvidia के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग की नेटवर्थ लगभग 143 अरब डॉलर है. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब ₹12 लाख करोड़ होगी. Nvidia से उनके इस्तीफे और कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट के बाद फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति का यह आंकड़ा बताया है. अक्टूबर में उनकी संपत्ति लगभग 200 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी.

यह आंकड़ा के दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि अगर हुआंग फिर कभी काम ना करें तो वह कितने वक्त तक अपनी आलीशान जीवन शैली को बनाए रख सकते हैं? उनकी बताई गई संपत्ति के आधार पर की गई एक साधारण गणना से यह पता चलता है कि इससे सदियों, या शायद हजारों सालों तक भी काफी बड़े खर्चों को पूरा किया जा सकता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Government Land Acquisition: क्या बिना मुआवजे के सरकार ले सकती है आपकी जमीन, क्या है कानून?
क्या बिना मुआवजे के सरकार ले सकती है आपकी जमीन, क्या है कानून?
जनरल नॉलेज
Microsoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?
Microsoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?
जनरल नॉलेज
Airline Revenue: एयर इंडिया और एयर चाइना में कौन है ज्यादा अमीर, किसके पास सबसे ज्यादा यात्री?
एयर इंडिया और एयर चाइना में कौन है ज्यादा अमीर, किसके पास सबसे ज्यादा यात्री?
जनरल नॉलेज
Nvidia Spy Scandal: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?
कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?

उनकी संपत्ति कहां से आती है? 

हुआंग की ज्यादातर संपत्ति बैंक खाते में रखे कैश के रूप में नहीं है. इसका मुख्य स्रोत Nvidia में उनकी 3.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी है. इस हिस्सेदारी का मूल्य कंपनी के शेयर की कीमत के साथ घट बढ़ सकता है इस वजह से उनकी नेटवर्थ भी बदल सकती है.  

इस्तीफा देने के बाद हुआंग को लगभग 108 मिलियन डॉलर मूल्य के उन स्टॉक अवार्ड को छोड़ना पड़ा जो अभी तक उन्हें पूरी तरह से नहीं मिले थे. यह रकम उनकी 143 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के 0.1% से भी कम है. इस वजह से आंकड़े बताते हैं कि उनकी कुल संपत्ति की तुलना में छोड़े गए यह स्टॉक अवार्ड काफी मामूली हैं. 

उनकी आलीशान संपत्तियों में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में एक बड़ा बंगला, लॉस अल्टोस हिल्स में एक घर और हवाई में एक लग्जरी प्रॉपर्टी शामिल है. 


Jensen Huang Net Worth: बिना नौकरी कितने दिन ऐश की जिंदगी जी सकते हैं जेन्सन हुआंग, कितनी दौलत?

यह संपत्ति कितने वक्त तक चल सकती है? 

अगर वह हर रोज $10,000 यानी लगभग ₹8.4 लाख भी खर्च करते हैं तो 143 अरब डॉलर की संपत्ति लगभग 14.3 मिलियन दिन यानी करीब 39,150 सालों तक चल सकती है. इस गणना में यह मान लिया गया है कि मौजूद रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलता, निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही कोई दूसरे बदलाव होते हैं. अगर रोजाना का खर्च बढ़कर $100000 यानी करीब ₹84 लाख भी हो जाए तो इतनी संपत्ति लगभग 14.3 लाख दिन यानी करीब 3,915 सालों तक चल सकती है. 


Jensen Huang Net Worth: बिना नौकरी कितने दिन ऐश की जिंदगी जी सकते हैं जेन्सन हुआंग, कितनी दौलत?

क्या निवेश से मिलने वाला रिटर्न उनके जीवन यापन का खर्च उठा सकता है? 

अगर 143 अरब डॉलर की संपत्ति को किसी सुरक्षित जगह, जैसे किसी सरकारी बॉन्ड या फिर डिविडेंड देने वाले शेयर में निवेश भी कर दिया जाए तो 4% रिटर्न से सालाना लगभग 5.72 अरब डॉलर मिल सकते हैं. यह रोजाना के हिसाब से लगभग 1.56 करोड़ डॉलर यानी करीब ₹130 करोड़ के बराबर है. इस तरह के रिटर्न से हुआंग अपनी मूल पूंजी को कम किए बिना निवेश से होने वाली रोजाना की कमाई खर्च कर सकते हैं. बस शर्त यह है कि रिटर्न स्थिर रहे और मूल पूंजी सुरक्षित बनी रहे. 

यह भी पढ़ें: Microsoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?

अगर तलाक हो जाए तो क्या होगा? 

वैवाहिक कलह की खबरों के बीच रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक हुआंग की पत्नी लोरी को उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा मिल सकता है. यह रकम लगभग 70 अरब से 80 अरब डॉलर के बीच हो सकती है. अगर कुल संपत्ति का आधा हिस्सा चला जाए तो 143 अरब डॉलर के अनुमान के हिसाब से लगभग 71.5 अरब डॉलर बचेंगे. 

संपत्ति के इस तरह बंटवारे के बाद भी इसी आसान कैलकुलेशन के आधार पर बची हुई रकम कई पीढ़ियों तक भारी भरकम खर्च उठाने के लिए काफी होगी. बाजार में उतार-चढ़ाव और संपत्तियों की कीमत बदलने के साथ कुल संपत्ति भी बदल सकती है. कुल मिलाकर हुआंग की संपत्ति काफी बड़ी है लेकिन इसकी वैल्यू काफी हद तक Nvidia के शेयरों और दूसरी संपत्तियों पर निर्भर करती है.

यह भी पढ़ें: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Government Land Acquisition: क्या बिना मुआवजे के सरकार ले सकती है आपकी जमीन, क्या है कानून?
क्या बिना मुआवजे के सरकार ले सकती है आपकी जमीन, क्या है कानून?
जनरल नॉलेज
Microsoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?
Microsoft Outage से कितना नुकसान, एक दिन में कितना कारोबार करती है कंपनी?
जनरल नॉलेज
Airline Revenue: एयर इंडिया और एयर चाइना में कौन है ज्यादा अमीर, किसके पास सबसे ज्यादा यात्री?
एयर इंडिया और एयर चाइना में कौन है ज्यादा अमीर, किसके पास सबसे ज्यादा यात्री?
जनरल नॉलेज
Nvidia Spy Scandal: कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?
कितना पुराना है हनी ट्रैप का इतिहास, पहली बार कौन हुआ था इसका शिकार?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से मिले संजय निषाद, कश्यप-निषाद बहुल सीटों पर नजर
अमित शाह से मिले संजय निषाद, जानें सीट शेयरिंग पर क्या हुई बात?
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
इंडिया
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
ट्रेंडिंग
AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो
शिक्षा
IIIT Faculty Recruitment: IIIT में भर्ती नियम बदला, अब कभी भी कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन 
IIIT में भर्ती नियम बदला, अब कभी भी कर सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए आवेदन 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget