Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जेन्सेन हुआंग की नेटवर्थ $143 अरब, मुख्य स्रोत Nvidia शेयर।

हुआंग का पैसा हजारों साल चलेगा, $10k खर्च प्रतिदिन पर।

निवेश से सालाना $5.72 अरब, तलाक पर भी पर्याप्त।

Jensen Huang Net Worth: Nvidia के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग की नेटवर्थ लगभग 143 अरब डॉलर है. भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब ₹12 लाख करोड़ होगी. Nvidia से उनके इस्तीफे और कंपनी के शेयर की कीमत में गिरावट के बाद फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति का यह आंकड़ा बताया है. अक्टूबर में उनकी संपत्ति लगभग 200 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी.

यह आंकड़ा के दिलचस्प सवाल खड़ा करता है कि अगर हुआंग फिर कभी काम ना करें तो वह कितने वक्त तक अपनी आलीशान जीवन शैली को बनाए रख सकते हैं? उनकी बताई गई संपत्ति के आधार पर की गई एक साधारण गणना से यह पता चलता है कि इससे सदियों, या शायद हजारों सालों तक भी काफी बड़े खर्चों को पूरा किया जा सकता है.

उनकी संपत्ति कहां से आती है?

हुआंग की ज्यादातर संपत्ति बैंक खाते में रखे कैश के रूप में नहीं है. इसका मुख्य स्रोत Nvidia में उनकी 3.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी है. इस हिस्सेदारी का मूल्य कंपनी के शेयर की कीमत के साथ घट बढ़ सकता है इस वजह से उनकी नेटवर्थ भी बदल सकती है.

इस्तीफा देने के बाद हुआंग को लगभग 108 मिलियन डॉलर मूल्य के उन स्टॉक अवार्ड को छोड़ना पड़ा जो अभी तक उन्हें पूरी तरह से नहीं मिले थे. यह रकम उनकी 143 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के 0.1% से भी कम है. इस वजह से आंकड़े बताते हैं कि उनकी कुल संपत्ति की तुलना में छोड़े गए यह स्टॉक अवार्ड काफी मामूली हैं.

उनकी आलीशान संपत्तियों में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में एक बड़ा बंगला, लॉस अल्टोस हिल्स में एक घर और हवाई में एक लग्जरी प्रॉपर्टी शामिल है.





यह संपत्ति कितने वक्त तक चल सकती है?

अगर वह हर रोज $10,000 यानी लगभग ₹8.4 लाख भी खर्च करते हैं तो 143 अरब डॉलर की संपत्ति लगभग 14.3 मिलियन दिन यानी करीब 39,150 सालों तक चल सकती है. इस गणना में यह मान लिया गया है कि मौजूद रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलता, निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कोई टैक्स नहीं लगता और ना ही कोई दूसरे बदलाव होते हैं. अगर रोजाना का खर्च बढ़कर $100000 यानी करीब ₹84 लाख भी हो जाए तो इतनी संपत्ति लगभग 14.3 लाख दिन यानी करीब 3,915 सालों तक चल सकती है.





क्या निवेश से मिलने वाला रिटर्न उनके जीवन यापन का खर्च उठा सकता है?

अगर 143 अरब डॉलर की संपत्ति को किसी सुरक्षित जगह, जैसे किसी सरकारी बॉन्ड या फिर डिविडेंड देने वाले शेयर में निवेश भी कर दिया जाए तो 4% रिटर्न से सालाना लगभग 5.72 अरब डॉलर मिल सकते हैं. यह रोजाना के हिसाब से लगभग 1.56 करोड़ डॉलर यानी करीब ₹130 करोड़ के बराबर है. इस तरह के रिटर्न से हुआंग अपनी मूल पूंजी को कम किए बिना निवेश से होने वाली रोजाना की कमाई खर्च कर सकते हैं. बस शर्त यह है कि रिटर्न स्थिर रहे और मूल पूंजी सुरक्षित बनी रहे.

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अगर तलाक हो जाए तो क्या होगा?

वैवाहिक कलह की खबरों के बीच रिपोर्ट में कहा गया है कि कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक हुआंग की पत्नी लोरी को उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा मिल सकता है. यह रकम लगभग 70 अरब से 80 अरब डॉलर के बीच हो सकती है. अगर कुल संपत्ति का आधा हिस्सा चला जाए तो 143 अरब डॉलर के अनुमान के हिसाब से लगभग 71.5 अरब डॉलर बचेंगे.

संपत्ति के इस तरह बंटवारे के बाद भी इसी आसान कैलकुलेशन के आधार पर बची हुई रकम कई पीढ़ियों तक भारी भरकम खर्च उठाने के लिए काफी होगी. बाजार में उतार-चढ़ाव और संपत्तियों की कीमत बदलने के साथ कुल संपत्ति भी बदल सकती है. कुल मिलाकर हुआंग की संपत्ति काफी बड़ी है लेकिन इसकी वैल्यू काफी हद तक Nvidia के शेयरों और दूसरी संपत्तियों पर निर्भर करती है.

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