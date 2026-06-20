बैंक खाते से एक बार में कितना पैसा होता है ट्रांसफर, लिमिट के बाद कैसे होती है करोड़ों की ठगी?

Bank Transfer Limit India: आज के समय में बैंकिंग पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है. मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मदद से लोग कुछ ही सेकंड में पैसे एक खाते से दूसरे खाते में भेज देते हैं. हालांकि, डिजिटल बैंकिंग की इस सुविधा के साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं. यही वजह है कि बैंक अकाउंट में कैश जमा करने, बड़ी रकम ट्रांसफर करने और किसी भी बड़े लेनदेन को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं.

ऐसे में अक्सर लोगों के मन में कई सारे सवाल रहते हैं जैसे कि अकाउंट में कितना पैसा रखा जा सकता है, एक दिन में कितना कैश जमा किया जा सकता है और करोड़ों रुपये की साइबर ठगी में आम लोगों के बैंक खाते कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि बैंक खाते से एक बार में कितना पैसा ट्रांसफर होता है और लिमिट के बाद करोड़ों की ठगी कैसे होती है.

एक बार में कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है?

बैंक खाते से एक बार में UPI के जरिए आमतौर पर एक दिन में 1 लाख रुपये तक भेजे जा सकते हैं. हालांकि कुछ बैंकों और विशेष सेवाओं में यह सीमा ज्यादा भी हो सकती है. इसके अलावा IMPS के जरिए बैंक 5 लाख रुपये तक की राशि ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं, लेकिन यह सीमा बैंक के अनुसार अलग हो सकती है. वहीं NEFT के जरिए पैसे भेजने पर RBI की ओर से कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय नहीं है. हालांकि बैंक अपनी तरफ से कुछ लिमिट लागू कर सकते हैं. RTGS बड़े लेनदेन के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें कम से कम 2 लाख रुपये ट्रांसफर करना जरूरी होता है. अधिकतम राशि की कोई RBI सीमा नहीं है, लेकिन बैंक अपनी लिमिट तय कर सकते हैं.

लिमिट के बाद कैसे होती है करोड़ों की ठगी?

साइबर ठग एक बार में करोड़ों रुपये ट्रांसफर नहीं करते हैं. यह लोग मनी म्यूल (Money Mule) खातों का इस्तेमाल करते हैं. इसमें किसी आम व्यक्ति के बैंक खाते में ठगी का पैसा भेजा जाता है और फिर उसे कई अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इससे असली अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मुताबिक, सितंबर 2024 के बाद देशभर में 27.3 लाख से ज्यादा मनी म्यूल बैंक खातों की पहचान की जा चुकी है.

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क्या होता है मनी म्यूल?

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ एक नया साइबर फ्रॉड तेजी से सामने आया है, जिसे मनी म्यूल कहा जाता है. जब कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में किसी दूसरे के कहने पर पैसा मंगवाता है और फिर उसे किसी अन्य खाते में भेज देता है, तो वह मनी म्यूल कहलाता है. अक्सर यह पैसा साइबर ठगी, फर्जी लॉटरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी या दूसरे अपराधों से जुड़ा होता है. अपराधी अपने खाते का इस्तेमाल करने की जगह आम लोगों के बैंक खातों का यूज करते हैं जिससे पुलिस आसानी से उन तक न पहुंच सके.

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