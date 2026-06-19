दुनिया की टॉप 10 भाषाओं में 3 भारतीय, जानें कौन से नंबर पर आती है हिंदी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एथनोलॉग रिपोर्ट: तीन भारतीय भाषाएँ वैश्विक शीर्ष दस में शामिल।

हिंदी दुनिया की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बनी।

बंगाली 270 मिलियन वक्ताओं संग सातवें स्थान पर है।

उर्दू दसवें स्थान पर; भारत का बढ़ता भाषाई प्रभाव दर्शाता।

Most Spoken Languages: भारत का भाषाई प्रभाव वैश्विक मंच पर लगातार बढ़ रहा है. तीन भारतीय भाषाओं ने दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में अपनी जगह हासिल की है. एथनोलॉग की नई रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी ने दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है. इसी के साथ बंगाली और उर्दू ने भी वैश्विक शीर्ष 10 में जगह बनाई है.

हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर

रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 611.2 मिलियन वक्ताओं के साथ हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. यह भाषा मुख्य रूप से भारत में बोली जाती है लेकिन नेपाल, मॉरीशस और फिजी जैसे देशों के साथ दुनिया भर में भारतीय प्रवासी समुदायों के बीच भी इसकी काफी ज्यादा उपस्थित है. हिंदी बोलने वालों की बड़ी आबादी ने इस भाषा को सिर्फ अंग्रेजी और मंदारिन चीनी के बाद दुनिया की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में अपना स्थान बनाए रखने में मदद की है.

बंगाली ने सातवां स्थान हासिल किया

बंगाली जिसे बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है वैश्विक सूची में सातवें स्थान पर है. यह भाषा बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर बोली जाती है. 270 मिलियन से ज्यादा बोलने वालों के साथ बंगाली दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में से एक है.

उर्दू शीर्ष 10 में शामिल

रैंकिंग में उर्दू दसवें स्थान पर है. यह पाकिस्तान और भारत के अलग-अलग हिस्सों में बोली जाती है. इन हिस्सों में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और बिहार शामिल हैं. भाषा की कविता, साहित्य और सिनेमा की परंपरा ने पीढ़ियों तक इसके प्रभाव को बनाए रखने में मदद की है.

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विश्व की टॉप 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं

रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी, मंदारिन चीनी, हिंदी, स्पेनिश, मानक अरबी, फ्रेंच, बंगाली, पुर्तगाली, इंडोनेशियाई और उर्दू बोली जाती है.

भारत की उपस्थिति क्यों जरूरी है?

वैश्विक शीर्ष 10 में तीन भारतीय भाषाओं का शामिल होना भारत के बढ़ते जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है . 1.4 अरब से ज्यादा लोगों की आबादी और देश भर में बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाओं के साथ भारत दुनिया के सबसे भाषाई विविधता वाले देशों में से एक बना हुआ है. हिंदी, बंगाली और उर्दू को मिलाकर बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है.

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