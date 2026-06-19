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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMost Spoken Languages: दुनिया की टॉप 10 भाषाओं में 3 भारतीय, जानें कौन से नंबर पर आती है हिंदी?

Most Spoken Languages: दुनिया की टॉप 10 भाषाओं में 3 भारतीय, जानें कौन से नंबर पर आती है हिंदी?

Most Spoken Languages: भारत की तीन भाषाओं ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली शीर्ष 10 भाषाओं में अपना स्थान बनाया है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे भाषाएं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 19 Jun 2026 05:34 PM (IST)
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  • एथनोलॉग रिपोर्ट: तीन भारतीय भाषाएँ वैश्विक शीर्ष दस में शामिल।
  • हिंदी दुनिया की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बनी।
  • बंगाली 270 मिलियन वक्ताओं संग सातवें स्थान पर है।
  • उर्दू दसवें स्थान पर; भारत का बढ़ता भाषाई प्रभाव दर्शाता।

Most Spoken Languages: भारत का भाषाई प्रभाव वैश्विक मंच पर लगातार बढ़ रहा है. तीन भारतीय भाषाओं ने दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में अपनी जगह हासिल की है. एथनोलॉग की नई रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी ने दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है. इसी के साथ बंगाली और उर्दू ने भी वैश्विक शीर्ष 10 में जगह बनाई है. 

हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर 

रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 611.2 मिलियन वक्ताओं के साथ हिंदी दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. यह भाषा मुख्य रूप से भारत में बोली जाती है लेकिन नेपाल, मॉरीशस और फिजी जैसे देशों के साथ दुनिया भर में भारतीय प्रवासी समुदायों के बीच भी इसकी काफी ज्यादा उपस्थित है. हिंदी बोलने वालों की बड़ी आबादी ने इस भाषा को सिर्फ अंग्रेजी और मंदारिन चीनी के बाद दुनिया की सबसे प्रभावशाली भाषाओं में अपना स्थान बनाए रखने में मदद की है.

बंगाली ने सातवां स्थान हासिल किया 

बंगाली जिसे बांग्ला के नाम से भी जाना जाता है वैश्विक सूची में सातवें स्थान पर है. यह भाषा बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर बोली जाती है. 270 मिलियन से ज्यादा बोलने वालों के साथ बंगाली दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में से एक है.

उर्दू शीर्ष 10 में शामिल 

रैंकिंग में उर्दू दसवें स्थान पर है. यह पाकिस्तान और भारत के अलग-अलग हिस्सों में बोली जाती है. इन हिस्सों में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और बिहार शामिल हैं. भाषा की कविता, साहित्य और सिनेमा की परंपरा ने पीढ़ियों तक इसके प्रभाव को बनाए रखने में मदद की है.

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विश्व की टॉप 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं 

रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा अंग्रेजी, मंदारिन चीनी, हिंदी, स्पेनिश, मानक अरबी, फ्रेंच, बंगाली, पुर्तगाली, इंडोनेशियाई और उर्दू बोली जाती है. 

भारत की उपस्थिति क्यों जरूरी है?

वैश्विक शीर्ष 10 में तीन भारतीय भाषाओं का शामिल होना भारत के बढ़ते जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है . 1.4 अरब से ज्यादा लोगों की आबादी और देश भर में बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाओं के साथ भारत दुनिया के सबसे भाषाई विविधता वाले देशों में से एक बना हुआ है. हिंदी, बंगाली और उर्दू को मिलाकर बोलने वालों की संख्या करोड़ों में है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 19 Jun 2026 05:34 PM (IST)
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