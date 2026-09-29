Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजराहुल गांधी की सुरक्षा पर हर दिन कितना पैसा खर्च होता है, देख लीजिए हिसाब-किताब?

राहुल गांधी की सुरक्षा पर हर दिन कितना पैसा खर्च होता है, देख लीजिए हिसाब-किताब?

राहुल गांधी को सीआरपीएफ की जेड-प्लस और एएसएल सुरक्षा मिली हुई है, जिस पर लगभग लाखों रुपये रोज खर्च होते हैं. इस सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खर्च सरकारी नियमों के तहत होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Sep 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त पर राजनीतिक निशाना साधने के साथ ही वे देश के कई अहम मुद्दों को जोर-शोर से उठा रहे हैं. हालांकि राजनीतिक बयानों के बीच अक्सर आम लोगों का ध्यान देश के इन बड़े नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी जाता है. राहुल गांधी जैसे हाई-प्रोफाइल नेता की सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त होती है, जिस पर हर दिन भारी-भरकम राशि खर्च होती है. आइए समझते हैं कि उनकी सुरक्षा का पूरा हिसाब-किताब क्या है और इसका ढांचा कैसे काम करता है.

राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा और उसका खर्चा

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
UN में स्थायी सीट मिल जाए तो क्या बदल जाएगा, जानें कितनी बढ़ जाएगी भारत की पावर?
UN में स्थायी सीट मिल जाए तो क्या बदल जाएगा, जानें कितनी बढ़ जाएगी भारत की पावर?
जनरल नॉलेज
क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस
क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस
जनरल नॉलेज
FIR से कितनी अलग होती है NCR, इसमें कैसे होती है कार्रवाई?
FIR से कितनी अलग होती है NCR, इसमें कैसे होती है कार्रवाई?
जनरल नॉलेज
यहां अमीर भुगतते हैं रईसी की सजा, जानें क्या है वजह?
यहां अमीर भुगतते हैं रईसी की सजा, जानें क्या है वजह?

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को देश की सर्वोच्च जेड-प्लस श्रेणी के साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी एएसएल का सुरक्षा कवच मिला हुआ है. मीडिया रिपोर्टों और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुमान के मुताबिक, इस पूरी व्यवस्था को चालू रखने में हर दिन करीब 1.5 लाख रुपये तक का खर्चा आता है. अगर महीने के हिसाब से देखें, तो यह रकम लगभग 50 लाख रुपये के आसपास पहुंच सकती है. हालांकि सरकार की तरफ से किसी एक व्यक्ति की दैनिक या सालाना सुरक्षा पर होने वाले सटीक खर्च का कोई आधिकारिक और सार्वजनिक ब्योरा जारी नहीं किया जाता, क्योंकि यह अति-संवेदनशील मामला है.

कौन से जवान संभालते हैं सुरक्षा की कमान?

राहुल गांधी की चौबीसों घंटे सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के हाथों में होती है. इस विशेष जेड-प्लस घेरे में लगभग 55 उच्च प्रशिक्षित जवान और ब्लैक कैट स्टाइल के कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं. इनके पास बेहद आधुनिक हथियार और हाई-टेक संचार उपकरण होते हैं. राहुल गांधी के काफिले के साथ तीन अलग-अलग पाली यानी शिफ्टों में जवान तैनात किए जाते हैं, ताकि हर समय चुस्त-दुरुस्त सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर रहें. इसके अलावा उन्हें बुलेट-प्रूफ कार और आगे-पीछे चलने वाली एस्कॉर्ट गाड़ियों का पूरा काफिला प्रदान किया जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस



राहुल गांधी की सुरक्षा पर हर दिन कितना पैसा खर्च होता है, देख लीजिए हिसाब-किताब?

क्या होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजन सिस्टम?

जेड-प्लस सुरक्षा के साथ मिलने वाली एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन सुविधा काफी खास और एडवांस मानी जाती है. इसके तहत राहुल गांधी जब भी देश में कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, तो उनके वहां पहुंचने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं. एएसएल टीम सबसे पहले उस शहर, सभा स्थल और आने-जाने वाले रास्तों का पूरा निरीक्षण करती है. स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर पूरे रूट की गहन जांच की जाती है, सैनिटाइजेशन होता है और सुरक्षा संबंधी कोई भी कमी दिखने पर उसे मौके पर ही ठीक किया जाता है.

जेड-प्लस सुरक्षा में कितना खर्चा?

भारत में जेड-प्लस सुरक्षा व्यवस्था पर सामान्य तौर पर हर महीने 30 लाख से 45 लाख रुपये तक का खर्च बैठता है. इस बजट में मुख्य रूप से जवानों की सैलरी, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग, आधुनिक हथियारों का रखरखाव, सैटेलाइट कम्यूनिकेशन डिवाइस और काफिले की दर्जनों गाड़ियों का पेट्रोल-डीजल शामिल होता है. जेड-प्लस घेरे में केंद्र के कम से कम 10 से अधिक स्पेशल एनएसजी या सीआरपीएफ कमांडो सीधे आंतरिक घेरे में रहते हैं, जबकि बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की पुलिस फोर्स और स्थानीय इंटेलिजेंस टीम पर होती है.


राहुल गांधी की सुरक्षा पर हर दिन कितना पैसा खर्च होता है, देख लीजिए हिसाब-किताब?

कैसे तय किया जाता है सुरक्षा का स्तर?

किसी भी नेता या नागरिक को यह वीआईपी सुरक्षा अचानक नहीं मिल जाती, बल्कि यह पूरी तरह खतरे के आकलन पर तय होती है. इसके लिए खुफिया ब्यूरो यानी आईबी और अलग-अलग राज्यों की सीआईडी टीम अपनी गोपनीय रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजती हैं. अगर खुफिया रिपोर्ट में यह पुष्टि हो जाए कि संबंधित व्यक्ति की जान को किसी आतंकी संगठन, उग्रवादियों या आपराधिक गिरोहों से गंभीर खतरा है, तभी सुरक्षा का स्तर तय होता है. गृह मंत्रालय की कमेटी समय-समय पर इस खतरे की दोबारा समीक्षा करती है और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा घटा या बढ़ा सकती है.

यह भी पढ़ें: UN में स्थायी सीट मिल जाए तो क्या बदल जाएगा, जानें कितनी बढ़ जाएगी भारत की पावर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI Rahul Gandhi Security Cost
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
UN में स्थायी सीट मिल जाए तो क्या बदल जाएगा, जानें कितनी बढ़ जाएगी भारत की पावर?
UN में स्थायी सीट मिल जाए तो क्या बदल जाएगा, जानें कितनी बढ़ जाएगी भारत की पावर?
जनरल नॉलेज
क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस
क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस
जनरल नॉलेज
FIR से कितनी अलग होती है NCR, इसमें कैसे होती है कार्रवाई?
FIR से कितनी अलग होती है NCR, इसमें कैसे होती है कार्रवाई?
जनरल नॉलेज
यहां अमीर भुगतते हैं रईसी की सजा, जानें क्या है वजह?
यहां अमीर भुगतते हैं रईसी की सजा, जानें क्या है वजह?
Advertisement

वीडियोज

एक सोशल मीडिया स्टार की 'सुसाइड मिस्ट्री' !
चालान नहीं भरेंगे तो बिजली कटेगी!
प्रवेश वर्मा थप्पड़ कांड की पूरी क्रोनोलॉजी, कब क्या हुआ?
भारी बारिश से नेपाल में तबाही, पलभर में जमींदोज हुई इमारतें!
मस्जिद पर एक्शन, खड़े हनुमान पर सवाल...उज्जैन में क्यों बढ़ा विवाद?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
EC-SIR पर विपक्षी बैठक के लिए दिल्ली रवाना ममता बनर्जी, जानें क्या कहा?
EC-SIR पर विपक्षी बैठक के लिए दिल्ली रवाना ममता बनर्जी, जानें क्या कहा?
बिहार
बिहार MLC चुनाव: JDU के बाद BJP ने 4 सीटों पर उतारा उम्मीदवार, देखें लिस्ट
बिहार MLC चुनाव: JDU के बाद BJP ने 4 सीटों पर उतारा उम्मीदवार, देखें लिस्ट
विश्व
अमेरिकी धरती पर US को भारत ने जमकर सुनाया, जयशंकर बोले- 'दिखावा खत्म'
अमेरिकी धरती पर US को भारत ने जमकर सुनाया, जयशंकर बोले- 'दिखावा खत्म'
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा SC, CJI से वकील बोले - गंभीर मसला
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा SC, CJI से वकील बोले - गंभीर मसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प! 10 सीटों पर 12 कैंडिडेट? सपा ने खरीदे 4 फॉर्म
UP राज्यसभा चुनाव हुआ दिलचस्प! 10 सीटों पर 12 कैंडिडेट? सपा ने खरीदे 4 फॉर्म
क्रिकेट
एशियन गेम्स: अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
अगर बारिश में धुल गया क्रिकेट का फाइनल, तो किसे मिलेगा गोल्ड मेडल? जानें नियम
हेल्थ
World Heart Day: हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, न करें नजरअंदाज
हार्ट अटैक आने से पहले शरीर देता है ये 7 संकेत, न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget