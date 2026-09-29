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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस

क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस

Minister Arrest In India: दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा तिलक नगर इलाके में एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने के बाद विवादों में घिर चुके हैं. जानें क्या किसी मंत्री को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 29 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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  • आपराधिक मामलों में मंत्रियों को गिरफ्तारी से छूट नहीं मिलती।
  • नागरिक मामलों में सत्र के दौरान गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलती है।
  • सांसद/विधायक मंत्री की गिरफ्तारी पर अध्यक्ष को सूचना देनी होती है।
  • विधायी परिसर में गिरफ्तारी हेतु अध्यक्ष की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

Minister Arrest In India: यह सवाल अक्सर ही उठता है कि क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है जब आपराधिक कदाचार के आरोपों में कोई राजनीतिक नेता शामिल हो. दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करते समय तिलक नगर इलाके में एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारा था, से जुड़ी एक हालिया घटना ने इस मुद्दे को फिर से ध्यान में ला दिया है. घटना के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की है. लेकिन क्या किसी मंत्री को गिरफ्तारी से खास सुरक्षा मिली है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या पुलिस किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है? 

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किसी केंद्रीय या फिर राज्य मंत्री को किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है. मंत्रियों को सिर्फ इस वजह से आपराधिक अपराधों के लिए गिरफ्तारी से सामान्य संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं है क्योंकि वे मंत्री पद पर हैं. 

संविधान कानून के समक्ष समानता स्थापित करता है और इसी के साथ अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान विशेष सुरक्षा प्रदान करता है. यह सुरक्षा संघ या फिर राज्य मंत्रियों को उसी प्रकार प्रदान नहीं की जाती है. 

इस वजह से अगर किसी मंत्री पर किसी अपराधिक अपराध का आरोप है और गिरफ्तारी के लिए कानूनी जरूरतें पूरी होती है तो पुलिस या फिर जांच एजेंसी लागू प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है. 


क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस

आपराधिक मामलों में क्या होता है? 

हमला, हत्या, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या फिर दूसरे अपराधों जैसे आपराधिक आरोपों की जांच हो सकती है और जहां कानूनी रूप से संभव हो वहां पर गिरफ्तारी भी हो सकती है. किसी मंत्री की राजनीतिक स्थिति अपने आप में पुलिस को मामला दर्ज करने या फिर गिरफ्तारी करने से नहीं रोकती है. हालांकि जांच एजेंसी को गिरफ्तारी और हिरासत को कंट्रोल करने वाली लागू आपराधिक प्रक्रिया और संवैधानिक सुरक्षा उपाय का पालन करना होता है. 

दूसरे व्यक्तियों की तरह मंत्रियों पर भी वही बुनियादी कानूनी प्रक्रिया लागू होती है जो गिरफ्तारी होने के संबंध में कुछ संसदीय या फिर विधायी विशेषाधिकारों के अधीन होती हैं. 

सिविल मामलों के बारे में क्या? 

सिविल कार्यवाही में नियम अलग-अलग होते हैं. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 के तहत सिविल मामलों में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों पर कुछ सुरक्षा लागू होती है. संसदीय या फिर विधायी सत्र से 40 दिन पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान, पूरे सत्र के दौरान और सत्र समाप्त होने के 40 दिनों के बाद तक उन्हें नागरिक कार्यवाही के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.

यह सुरक्षा नागरिक कार्यवाही से संबंधित है जैसे कि कुछ संपत्ति या फिर परिवार से संबंधित विवाद और इसे आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए.

अगर मंत्री सांसद या फिर विधायक है तो क्या होगा? 

विशेष नियम तब लागू होते हैं जब कोई मंत्री संसद या फिर राज्य विधान मंडल का सदस्य भी हो. अगर किसी सांसद या फिर विधायक को गिरफ्तार किया जाता है तो संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी जैसे अध्यक्ष या सभापति को जानकारी दी जानी चाहिए. प्रासंगिक संसदीय या फिर विधाई नियमों में गिरफ्तारी की वजह और हिरासत के स्थान सहित गिरफ्तारी के बारे में जानकारी की जरूरत होती है. इस जरूरत के पीछे का उद्देश्य विधायिका के कामकाज और विशेषाधिकारों की रक्षा करना है. इसका मतलब यह नहीं होता कि एक विधायक को  आपराधिक गिरफ्तारी से छूट है.


क्या किसी मंत्री को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस, क्या है प्रोसेस

क्या किसी मंत्री को संसद या फिर विधानसभा के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है? 

विधायी परिसर के अंदर गिरफ्तारी के संबंध में काफी ज्यादा प्रतिबंध हैं. किसी मंत्री या फिर दूसरे सदस्य को आमतौर पर सदन के लागू नियमों के अधीन अध्यक्ष या फिर सभापति की पूर्व अनुमति के बिना संसद भवन या फिर विधानसभा परिसर के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. हालांकि यह सुरक्षा विधायी परिसर और सदन के विशेषाधिकारों से संबंधित है. यह अपराधी कार्यवाही से सामान्य छूट प्रदान नहीं करता है. 

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अगर सदन सत्र में नहीं है तो क्या होगा?

अगर संसद या फिर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो एक जांच एजेंसी, एक मंत्री जो एक विधायक भी है को आपराधिक मामले में गिरफ्तार कर सकती है, बशर्ते गिरफ्तारी की जरूरतें पूरी हों.

लागू संसदीय या फिर विधायी नियमों के मुताबिक संबंधित अध्यक्ष या फिर सभापति को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए. इस तरह मंत्री या फिर विधायक होना किसी को अपराधी कानून की पहुंच से परे नहीं रखता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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