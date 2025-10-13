हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजटीम में जो खिलाड़ी पानी पिलाता है, उसे कितनी मिलती है मैच फीस?

टीम में जो खिलाड़ी पानी पिलाता है, उसे कितनी मिलती है मैच फीस?

Water Boy Salary In Cricket: क्रिकेट में वॉटर बॉय खिलाड़ी सिर्फ नाम के लिए नहीं होता है. वह टीम का उतना ही अहम हिस्सा है जितना बाकी 11 खिलाड़ी होते हैं. चलिए इस खिलाड़ी की सैलरी जान लेते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 13 Oct 2025 05:19 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट मैच के दौरान आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी थक जाता है या ओवर खत्म होता है, तो मैदान पर एक खिलाड़ी पानी की बोतल लेकर दौड़ता हुआ आता है. लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि ये वॉटर बॉय खिलाड़ी तो बस घूमने आया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खिलाड़ी को भी मोटी रकम मिलती है? जी हां, क्रिकेट टीम में पानी लेकर मैदान में उतरने वाले 12वें खिलाड़ी को भी शानदार सैलरी और भत्ते दिए जाते हैं. चलिए जानें. 

टीम में 12वें खिलाड़ी की अहम भूमिका

हर मैच में 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, जबकि 12वां खिलाड़ी रिजर्व रहता है. लेकिन यह सिर्फ पानी पिलाने तक सीमित नहीं है. 12वां खिलाड़ी मैच के दौरान टीम की जरूरत के मुताबिक कई जिम्मेदारियां निभाता है, जैसे खिलाड़ियों तक ड्रिंक, गियर या संदेश पहुंचाना, किसी को चोट लगने पर फील्डिंग करना और अचानक किसी खिलाड़ी को बदलने की स्थिति में तैयार रहना. यानी, वह हमेशा एक्टिव रहता है और टीम का अहम हिस्सा होता है.

BCCI के नियमों के अनुसार फीस

अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, तो जो खिलाड़ी बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं, उन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है- A+, A और B ग्रेड. टेस्ट मैच की फीस होती है 15 लाख रुपये, वनडे की 6 लाख रुपये और T20 की 3 लाख रुपये होती है.

लेकिन जो खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में नहीं होता, यानी जो मैदान पर नहीं उतरता, उसे ये मैच फीस नहीं दी जाती है. इसके बदले में उसे Tour Allowance और Daily Allowance के रूप में भुगतान किया जाता है. बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक, यह भत्ता लगभग 30,000 से 50,000 रुपये प्रतिदिन हो सकता है. साथ ही ट्रैवल, होटल और मेडिकल खर्च भी बोर्ड उठाता है.

IPL में कैसे होता है पेमेंट

आईपीएल में खिलाड़ियों का भुगतान उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है. चाहे खिलाड़ी खेले या न खेले, उसे पूरी सीजन की तय सैलरी मिलती है. उदाहरण के लिए, अगर किसी खिलाड़ी का IPL कॉन्ट्रैक्ट 5 करोड़ रुपये का है और वह पूरे सीजन बेंच पर बैठा रहता है, तब भी उसे वही रकम मिलेगी.

घरेलू क्रिकेट में भी मिलती है कमाई

रणजी ट्रॉफी या विजय हजारे ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट में 12वें खिलाड़ी को भी भुगतान किया जाता है. औसतन, उसे प्रति दिन 25,000 से 35,000 रुपये तक का भत्ता और यात्रा खर्च दिया जाता है. यानी, यहां भी पानी पिलाने वाला खिलाड़ी मुफ्त में मैदान पर नहीं दौड़ता है, उसे इसके पैसे मिलते हैं.

यह भी पढ़ें: Richest Person In Siwan: ये 5 लोग हैं सिवान में सबसे रईस, जानें इनके पास कितनी अकूत दौलत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 13 Oct 2025 05:19 PM (IST)
Tags :
Water Boy Water Boy Salary Water Boy Salary In Cricket Cricket Match Fees
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement

वीडियोज

All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live
UV F77 Super Street Detailed Walkaround | Auto Live
BMW X1 LWB India review | Auto Live
Mercedes-Benz E450 4Matic India review | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
'हमने चुकाई जंग की भारी कीमत, लेकिन अब दुश्मन...', ट्रंप की तारीफ करते हुए नेतन्याहू ने कही ये बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
साउथ सिनेमा
बर्थडे पर पति अल्लू अर्जुन की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा रेड्डी, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
बर्थडे पर पति अल्लू की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
यूटिलिटी
LPG Gas Subsidy: गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
गैस सब्सिडी का नहीं मिला पैसा? ऐसे करें शिकायत
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
UGC NET दिसंबर 2025 एग्जाम की डेट्स घोषित, ऐसे करें आसानी से ऑनलाइन आवेदन
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget