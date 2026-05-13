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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEdible Oil Imports: हर महीने खाने का कितना तेल आयात करता है भारत, जानें इस पर कितना पैसा होता है खर्च?

Edible Oil Imports: हर महीने खाने का कितना तेल आयात करता है भारत, जानें इस पर कितना पैसा होता है खर्च?

Edible Oil Imports: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है. आइए जानते हैं कि भारत हर महीने कितना खाने का तेल इंपोर्ट करता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 May 2026 10:02 AM (IST)
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  • भारत खाने के तेल की दो-तिहाई जरूरतें आयात से पूरी करता है।
  • हर महीने करीब 13.3 लाख टन खाद्य तेल का आयात होता है।
  • खाद्य तेल आयात पर हर माह ₹13,400 करोड़ से अधिक खर्च होता है।
  • पाम तेल का आयात सबसे ज्यादा, करीब 47-50% रहता है।

Edible Oil Imports: भारत अपने खाने के तेल की जरूरत के लिए दूसरे देशों पर काफी ज्यादा निर्भर है. देश की कुल खपत का लगभग दो तिहाई हिस्सा इंपोर्ट से आता है. दुनिया भर में बढ़ती कीमतें और बढ़ता इंपोर्ट बिल अब एक बड़ी आर्थिक चिंता बन गए है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे खाने के तेल की खपत को कम करें. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत हर महीने कितना खाने का तेल आयात करता है.

भारत का इंपोर्ट 

भारत हर साल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में खाने का तेल इंपोर्ट करता है. 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक देश ने कुल मिलाकर लगभग 160 लाख टन खाने का तेल इंपोर्ट किया. इसका मतलब है कि हर महीने लगभग 13.3 लाख टन खाने का तेल इंपोर्ट किया जाता है. इंपोर्ट की मात्रा दुनिया भर की कीमतों और घरेलू मांग के आधार पर घटती-बढ़ती रहती है. उदाहरण के लिए फरवरी 2025 में आयात घटकर लगभग 9 लाख टन रह गया था और मार्च 2026 में लगभग 11.9 लाख टन आयात दर्ज किया गया.

हर महीने कितना खर्च करता है देश? 

भारत के खाने के तेल के आयात से हर महीने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है. मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर देश हर महीने खाने के तेल के आयात पर ₹13400 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है. पिछले साल भारत का कुल खाने के तेल का आयात बिल लगभग ₹1.61 लाख करोड़ तक पहुंच गया था.

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पाम तेल सबसे ज्यादा होता है इंपोर्ट 

सभी प्रकार के खाने के तेलों में पाम तेल भारत का सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाने वाला तेल है.  देश के कुल खाने के तेल के आयात में इसका योगदान लगभग 47% से 50% है. भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पाम तेल खरीदता है. पाम तेल का इस्तेमाल पैकेट वाले खाने, स्नैक्स, रेस्टोरेंट और घरों में खाना बनाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह दूसरे कई खाने के तेलों के मुकाबले सस्ता होता है.

 सोयाबीन तेल का इंपोर्ट भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है 

भारत में सोयाबीन तेल के इंपोर्ट में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है. 2024-25 के दौरान देश ने रिकॉर्ड 5.47 मिलियन टन सोयाबीन तेल का इंपोर्ट किया. इस आपूर्ति का ज्यादातर हिस्सा अर्जेंटीना और ब्राजील से आता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 May 2026 10:02 AM (IST)
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