कितने की आती है वेंटिलेटर मशीन? क्या इसे खरीदने के लिए चाहिए होता है लाइसेंस

आज के समय में वेंटिलेटर मशीन एक बहुत जरूरी मेडिकल उपकरण बन चुका है. खासकर COVID-19 महामारी के बाद लोगों में इस मशीन के बारे में जागरूकता काफी बढ़ी है. पहले लोग वेंटिलेटर को सिर्फ अस्पताल की ICU से जोड़कर देखते थे, लेकिन अब ये समझ आ गया है कि कुछ मरीजों के लिए घर पर भी इसका यूज जरूरी हो सकता है. इसी वजह से लोग अक्सर पूछते हैं कि वेंटिलेटर मशीन कितने की आती है और क्या इसे खरीदने के लिए कोई खास लाइसेंस चाहिए. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि वेंटिलेटर क्या होता है, इसकी कीमत क्यों अलग-अलग होती है और क्या इसे खरीदना सभी के लिए आसान है.

वेंटिलेटर क्या होता है?

वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो उन लोगों को सांस लेने में मदद करती है जो खुद से ठीक तरह से सांस नहीं ले पा रहे हों. यह मशीन फेफड़ों में हवा यानी ऑक्सीजन पहुंचाती है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करती है. इसका यूज हॉस्पिटल की ICU में, सर्जरी के बाद, COPD, निमोनिया या सांस की कमी वाले मरीजों के लिए और कभी-कभी घर पर लंबे समय की देखभाल के लिए किया जाता है.

कितने की आती है वेंटिलेटर मशीन?

वेंटिलेटर कई तरह के होते हैं, और इनकी कीमत भी इन्हीं के आधार पर तय होती है. भारत या पाकिस्तान जैसे देशों में वेंटिलेटर मशीनों की कीमत उनके मॉडल, ब्रांड और सुविधाओं पर निर्भर करती है. बेसिक, होम वेंटिलेटर की कीमत 1,50,000 से 3,00,000 है. इसमें CPAP और BiPAP जैसी मशीनें भी शामिल होती हैं. ये घर पर यूज के लिए सबसे ज्यादा खरीदी जाती हैं. इसके अलावा पोर्टेबल वेंटिलेटर की कीमत 2,00,000 से 7,00,000 तक की होती है. ये हल्के होते हैं और बिजली कटने पर बैटरी बैकअप भी देते हैं. वहीं उन्नत ICU वेंटिलेटर की कीमत 7,50,000 से 20,00,000 या उससे ज्यादा की होती है. इनमें कई सेंसर, अलार्म सिस्टम और उन्नत तकनीक (जैसे iVAPS) होती है. इसके बाद नवजात (NICU) वेंटिलेटर की कीमत 5,00,000 से 15,00,000 तक होती है. ये बेहद संवेदनशील और खास डिजाइन वाली मशीनें होती हैं.

क्या वेंटिलेटर खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए?

अस्पतालों और क्लीनिकों को वेंटिलेटर खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है. लेकिन आम लोगों को घर पर यूज के लिए वेंटिलेटर खरीदने पर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती. सिर्फ यह जरूरी है कि मशीन डॉक्टर की सलाह पर ली जाए, मरीज की स्थिति ऐसी हो कि घर पर वेंटिलेटर की जरूरत हो, मशीन का यूज किसी प्रशिक्षित व्यक्ति या टेक्नीशियन की मदद से हो, कुछ देशों में बिलिंग या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो सकती है यानी सीधे लाइसेंस की जरूरत नहीं, लेकिन डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल डॉक्यूमेंट जरूरी माने जाते हैं.

यह भी पढ़ें कितने का आता है असली पश्मीना शॉल? इसकी ये खासियत उड़ा देगी आपके होश