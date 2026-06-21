एक सबमरीन को बनाने में कितना आता है खर्च, जानें शिप बनाने से महंगा या सस्ता?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पनडुब्बियां उन्नत इंजीनियरिंग के कारण अत्यधिक महंगी होती हैं।

डीजल पनडुब्बियां $500-800 मिलियन, परमाणु पनडुब्बियां $2-5 बिलियन।

पानी का दबाव झेलने को विशेष धातु जरूरी होती है।

चालक दल हेतु परिष्कृत जीवन समर्थन प्रणाली आवश्यक होती है।

Submarine Cost: पनडुब्बियां मानव द्वारा अब तक बनाई गई सबसे एडवांस्ड और महंगी मशीनों में से एक हैं. समुद्र की सतह के नीचे गहराई से संचालित करने के लिए डिजाइन की गई इन पनडुब्बियों को एडवांस्ड इंजीनियरिंग, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और जीवन समर्थन प्रणाली की जरूरत होती है जो सामान्य जहाजों की तुलना में काफी ज्यादा मुश्किल होती है. यही वजह है कि एक पनडुब्बी को बनाने में समान आकार के पारंपरिक जहाज के निर्माण की तुलना में काफी ज्यादा लागत आती है.

पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की लागत

सबसे किफायती सैन्य पनडुब्बियां पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं. इन पनडुब्बियों की लागत आमतौर पर प्रति यूनिट 500 मिलियन डॉलर से 800 मिलियन डॉलर के बीच होती है. वे डीजल इंजन और बैटरी का इस्तेमाल करके काम करती हैं जो उन्हें तटीय रक्षा और क्षेत्रीय संचालक के लिए सही बनाता है. हालांकि उन्हें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय-समय पर सतह पर आना पड़ता है.

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परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां

परमाणु संचालित आक्रमण पनडुब्बियां जिन्हें एसएसएन के नाम से जाना जाता है काफी ज्यादा महंगी हैं. एक आधुनिक एसएसएन की औसत निर्माण लागत 2 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर के बीच होती है. ये पनडुब्बियों प्रणोदन के लिए परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं और सतह पर आए बिना कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं.

पनडुब्बियां जहाज से ज्यादा महंगी क्यों?

हालांकि विमान वाहक और बड़े युद्धपोत शारीरिक रूप से पनडुब्बियों की तुलना में काफी बड़े होते हैं, पनडुब्बियों को बनाने का खर्चा अक्सर प्रति टन के आधार पर ज्यादा महंगा होता है. इसका सबसे बड़ा कारण काफी ज्यादा पानी के नीचे का वातावरण है जिसमें पनडुब्बियां चलती हैं. सतह के जहाज के उलट पनडुब्बियों को समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे पानी के दबाव का सामना करना पड़ता है. इन स्थितियों से बचने के लिए बिल्डर काफी ज्यादा खास मिश्र धातु स्टील और कुछ मामलों में टाइटेनियम आधारित सामग्री का इस्तेमाल करते हैं.

सतह पर चलने वाले जहाज को ताजी हवा तक लगातार पहुंच मिलती है. साथ ही वह आसानी से कचरे का निपटान कर सकता है. हालांकि एक पनडुब्बी में परिष्कृत प्रणाली होनी चाहिए जो ऑक्सीजन को रीसायकल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है, पानी को शुद्ध करती है और लंबे समय तक पानी के नीचे रहते हुए चालक दल के लिए सुरक्षित रहने का वातावरण बनाए रखती है.

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