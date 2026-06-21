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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSubmarine Cost: एक सबमरीन को बनाने में कितना आता है खर्च, जानें शिप बनाने से महंगा या सस्ता?

Submarine Cost: एक सबमरीन को बनाने में कितना आता है खर्च, जानें शिप बनाने से महंगा या सस्ता?

Submarine Cost: पनडुब्बियों की लागत काफी ज्यादा होती है. आइए जानते हैं कि क्या ये जहाजों से सस्ती होती हैं या फिर महंगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 21 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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  • पनडुब्बियां उन्नत इंजीनियरिंग के कारण अत्यधिक महंगी होती हैं।
  • डीजल पनडुब्बियां $500-800 मिलियन, परमाणु पनडुब्बियां $2-5 बिलियन।
  • पानी का दबाव झेलने को विशेष धातु जरूरी होती है।
  • चालक दल हेतु परिष्कृत जीवन समर्थन प्रणाली आवश्यक होती है।

Submarine Cost: पनडुब्बियां मानव द्वारा अब तक बनाई गई सबसे एडवांस्ड और महंगी मशीनों में से एक हैं. समुद्र की सतह के नीचे गहराई से संचालित करने के लिए डिजाइन की गई इन पनडुब्बियों को एडवांस्ड इंजीनियरिंग, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी और जीवन समर्थन प्रणाली की जरूरत होती है जो सामान्य जहाजों की तुलना में काफी ज्यादा मुश्किल होती है. यही वजह है कि एक पनडुब्बी को बनाने में समान आकार के पारंपरिक जहाज के निर्माण की तुलना में काफी ज्यादा लागत आती है. 

पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की लागत 

सबसे किफायती सैन्य पनडुब्बियां पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं. इन पनडुब्बियों की लागत आमतौर पर प्रति यूनिट 500 मिलियन डॉलर से 800 मिलियन डॉलर के बीच होती है. वे डीजल इंजन और बैटरी का इस्तेमाल करके काम करती हैं जो उन्हें तटीय रक्षा और क्षेत्रीय संचालक के लिए सही बनाता है. हालांकि उन्हें अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समय-समय पर सतह पर आना पड़ता है. 

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परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियां

परमाणु संचालित आक्रमण पनडुब्बियां जिन्हें एसएसएन  के नाम से जाना जाता है काफी ज्यादा महंगी हैं. एक आधुनिक एसएसएन की औसत निर्माण लागत 2 बिलियन डॉलर से 5 बिलियन डॉलर के बीच होती है. ये पनडुब्बियों प्रणोदन के लिए परमाणु रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं और सतह पर आए बिना कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं.

पनडुब्बियां जहाज से ज्यादा महंगी क्यों?

हालांकि विमान वाहक और बड़े युद्धपोत शारीरिक रूप से पनडुब्बियों की तुलना में काफी बड़े होते हैं, पनडुब्बियों को बनाने का खर्चा अक्सर प्रति टन के आधार पर ज्यादा महंगा होता है. इसका सबसे बड़ा कारण काफी ज्यादा पानी के नीचे का वातावरण है जिसमें पनडुब्बियां चलती हैं. सतह के जहाज के उलट पनडुब्बियों को समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे पानी के दबाव का सामना करना पड़ता है. इन स्थितियों से बचने के लिए बिल्डर काफी ज्यादा खास मिश्र धातु स्टील और कुछ मामलों में टाइटेनियम आधारित सामग्री का इस्तेमाल करते हैं.

सतह पर चलने वाले जहाज को ताजी हवा तक लगातार पहुंच मिलती है. साथ ही वह आसानी से कचरे का निपटान कर सकता है. हालांकि एक पनडुब्बी में परिष्कृत प्रणाली होनी चाहिए जो ऑक्सीजन को रीसायकल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है, पानी को शुद्ध करती है और लंबे समय तक पानी के नीचे रहते हुए चालक दल के लिए सुरक्षित रहने का वातावरण बनाए रखती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Nuclear Submarine Submarine Cost Military Submarine
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