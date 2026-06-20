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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCargo Ship: समुद्र में अगर कोई कंटेनर गिर जाता है तो क्या होता है, जानें कौन भुगतता है नुकसान?

Cargo Ship: समुद्र में अगर कोई कंटेनर गिर जाता है तो क्या होता है, जानें कौन भुगतता है नुकसान?

Cargo Ship: अक्सर ही लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर समुद्र में कोई कंटेनर गिर जाए तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 20 Jun 2026 07:17 PM (IST)
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  • दुनियाभर में सैकड़ों कार्गो कंटेनर हर साल समुद्र में खोते हैं।
  • जहाज सुरक्षा हेतु गिरे कंटेनर नहीं निकालते, वे तैरते या डूबते हैं।
  • तैरते कंटेनर जहाजों को खतरा, समुद्री पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।
  • इस नुकसान के लिए समुद्री कार्गो बीमा कवरेज महत्वपूर्ण होता है।

Cargo Ship: हर साल तूफान, खराब मौसम, दुर्घटना या फिर गलत तरीके से सामान रखने की वजह से दुनिया भर के समुद्र में सैकड़ों कार्गो कंटेनर खो जाते हैं. भले ही यह घटना कम होती है लेकिन इससे काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान और पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं पैदा हो सकती है. वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के मुताबिक 2024 में समुद्र में लगभग 576 कंटेनर खो गए थे. जब भी कोई कंटेनर समुद्र में गिरता है तो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान आमतौर पर कार्गो के मालिक को उठाना पड़ता है. 

कंटेनर के समुद्र में गिरने के बाद क्या होता है? 

कार्गो जहाज कंटेनर गिरने के बाद भी रुकते नहीं है और गिरे हुए कंटेनरों को वापस निकालने की कोशिश नहीं करते. आधुनिक कार्गो जहाज समुद्र में भारी कंटेनर निकालने के लिए तैयार नहीं होते हैं. खराब मौसम में एक बड़े जहाज को रोकना और कंटेनर निकालने की कोशिश करना सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा जोखिम पैदा कर सकता है और साथ ही जहाज के संतुलन को भी खराब कर सकता है. इस वजह से जहाज आमतौर पर घटना की रिपोर्ट करता है और अपनी यात्रा जारी रखता है. 

कंटेनर तैर सकते हैं या फिर डूब सकते हैं 

कंटेनर के साथ क्या होगा यह उसके अंदर रखे सामान पर निर्भर करता है. हल्के कार्गो वाले और अंदर फंसी हवा वाले कंटेनर कई दिनों या फिर हफ्तों तक तैरते रह सकते हैं. हालांकि भारी सामान से भरे कंटेनर अक्सर पानी के अंदर जाते ही तेजी से डूब जाते हैं.

दूसरे जहाज के लिए खतरा 

तैरते हुए या फिर आंशिक रूप से डूबे हुए कंटेनर शिपिंग रूट पर खतरनाक बाधा बन सकते हैं. क्योंकि रडार पर इनका पता लगाना मुश्किल होता है इस वजह से छोटे जहाज और मछली पकड़ने वाली नांव गलती से टकरा सकती हैं. इसी के साथ अगर कोई कंटेनर टूट जाता है तो उसके अंदर का सामान समुद्री पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है. प्लास्टिक उत्पाद, रसायन, ‌ इलेक्ट्रॉनिक कचरा और दूसरी खतरनाक सामग्री समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं और समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं.

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आर्थिक नुकसान कौन उठाता है? 

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम के तहत शिपिंग कंपनियों की वित्तीय जिम्मेदारी सीमित होती है. कई मामलों में उनकी जिम्मेदारी प्रति पैकेज या फिर शिपिंग यूनिट लगभग $500 तक सीमित होती है. इसका मतलब है कि भले ही कई लाख या फिर करोड़ का कार्गो खो जाए शिपिंग कंपनी वास्तविक कीमत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही चुका सकती है.

मरीन इंश्योरेंस देता है सुरक्षा 

इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मरीन कार्गो इंश्योरेंस को जरूरी माना जाता है. अगर कार्गो के मालिक ने मरीन इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी आमतौर पर पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 07:17 PM (IST)
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Cargo Ship Marine Insurance Container Loss
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