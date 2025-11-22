हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात

कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात

टेप हर जगह अपनी अलग भूमिका निभाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर टेप की अपनी एक खासियत होती है. उसका अपना मैटेरियल, चिपकने वाला गोंद यानी एडहेसिव और उसका उद्देश्य है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 22 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

टेप का यूज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह होता है. चाहे घर में किसी चीज को जोड़ना हो, पैकेजिंग करनी हो, पेंटिंग के दौरान सतह को सुरक्षित रखना हो या फिर इंडस्ट्री में मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में  यूज करना हो, टेप हर जगह अपनी अलग भूमिका निभाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर टेप की अपनी एक खासियत होती है. उसका अपना मैटेरियल, चिपकने वाला गोंद यानी एडहेसिव और उसका उद्देश्य है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कितनी तरह के टेप होते हैं और उनका इस्तेमाल कहां-कैसे होता है. 

कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल?

1. रोजमर्रा के यूज वाले टेप - हमारी दिनचर्या में सबसे आम टेप,  ट्रांसपेरेंट स्कॉच टेप हैं. यह हल्का और ट्रांसपेरेंट टेप रोजमर्रा की छोटी-मोटी मरम्मत, कागज चिपकाने या किसी चीज को अस्थायी तौर पर जोड़ने में काम आता है. इसके अलावा, मैजिक टेप भी बहुत फेमस है, जो मैट फिनिश वाला होता है और आप इस पर लिख भी सकते हैं. 

2. मजबूत और विशेष टेप - कुछ टेप ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से मजबूत और टिकाऊ होते हैं. डक टेप, इसमें कपड़े की लेयर और रबर आधारित चिपकने वाला यूज होता है, जिससे यह पानी-रोधी और हाई-स्टैन्थ टेप बन जाता है. इसका यूज छत, पाइप या भारी चीज़ें जोड़ने में किया जा सकता है. वहीं गैफर टेप (Gaffer Tape) फिल्म सेट और फोटोशूट में काम आता है. यह गैर-चमकदार होता है और आसानी से हटाया जा सकता है. 

3. पेंटिंग और सजावट के टेप - मास्किंग टेप और पेंटर टेप पेंटिंग के दौरान सतह को सुरक्षित रखने के लिए यूज होते हैं. ये टेप पेंटिंग के बाद आसानी से हट जाते हैं और सतह पर निशान नहीं छोड़ते हैं. वहीं वाशी टेप जापानी कागज से बना होता है और सजावट के लिए यूज किया जाता है. यह रंग-बिरंगी और खूबसूरत डिजाइन वाला होता है. 

4. इलेक्ट्रिकल और पैकेजिंग टेप - इलेक्ट्रिकल टेप आमतौर पर पीवीसी (PVC) का बना होता है और यह तारों को इंसुलेट करने, गर्मी और नमी से बचाने के लिए यूज होता है. वहीं, BOPP ब्राउन टेप पैकेजिंग और ई-कॉमर्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेप है. यह मजबूत और टिकाऊ होता है और पार्सल सुरक्षित रखने में मदद करता है. 

5. मेडिकल और इंडस्ट्रियल टेप - इंडस्ट्री और हेल्थकेयर में भी टेप का अलग रोल होता है. मेडिकल और सर्जिकल टेप हल्के, हाइपोएलर्जेनिक एडहेसिव के साथ बनते हैं, ताकि स्किन को नुकसान न पहुंचे। PTFE या टेफलॉन थ्रेड सील टेप प्लंबिंग में पानी या गैस की लीकेज रोकने के लिए यूज होता है. वहीं, काप्टन (Kapton) पॉलीइमाइड टेप अत्यधिक तापमान को सहने में सक्षम होता है, इसलिए यह मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है. 

6.  मॉर्डन और हाई-टेक टेप - आज के समय में फोम बेस्ड डबल-साइडेड टेप और नैनो जेल टेप भी आते हैं. यह दोबारा यूज किए जा सकते हैं और बहुत सुविधाजनक हैं. इसके अलावा, अक्रिलिक फोम और VHB टेप इतने मजबूत होते हैं कि यह स्क्रू या वेल्ड की जगह ले सकते हैं. 

यह भी पढ़ें World Oldest Living Creature: ये है दुनिया का सबसे पुराना जीव, सालों से आज भी है जिंदा

Published at : 22 Nov 2025 02:09 PM (IST)
Tags :
Fact GK Tape Scotch Tape Magic Tape
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भी मंदिर बना रहे हैं...', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
'हम भी मंदिर बना रहे हैं', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Himachal Pradesh News: धंसी सड़क... फंस गई बस, बाल-बाल बची लोगों की जान
J&K News: नौगाम में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त
Breaking: नौगाम-हंदवाड़ा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का आतंक पर सबसे बड़ा वार, देखिए रिपोर्ट
Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भी मंदिर बना रहे हैं...', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
'हम भी मंदिर बना रहे हैं', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
IPL 2026 ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स के लिए आई बुरी खबर, नहीं खेल पाएंगे श्रेयस अय्यर? आया अपडेट
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
लाइफस्टाइल
7 दिन तक रोजाना सुबह गर्म पानी के साथ करेंगे मलासन तो क्या पड़ेगा असर? जान लें फायदे
7 दिन तक रोजाना सुबह गर्म पानी के साथ करेंगे मलासन तो क्या पड़ेगा असर? जान लें फायदे
शिक्षा
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या पहनें और क्या नहीं? दिव्यकीर्ति सर की यह सलाह बना देगी लाइफ
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget