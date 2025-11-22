कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल? आज जान लें पूरी बात

टेप का यूज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह होता है. चाहे घर में किसी चीज को जोड़ना हो, पैकेजिंग करनी हो, पेंटिंग के दौरान सतह को सुरक्षित रखना हो या फिर इंडस्ट्री में मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करना हो, टेप हर जगह अपनी अलग भूमिका निभाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर टेप की अपनी एक खासियत होती है. उसका अपना मैटेरियल, चिपकने वाला गोंद यानी एडहेसिव और उसका उद्देश्य है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कितनी तरह के टेप होते हैं और उनका इस्तेमाल कहां-कैसे होता है.

कितनी तरह के होते हैं टेप और कौन-सा कहां होता है इस्तेमाल?

1. रोजमर्रा के यूज वाले टेप - हमारी दिनचर्या में सबसे आम टेप, ट्रांसपेरेंट स्कॉच टेप हैं. यह हल्का और ट्रांसपेरेंट टेप रोजमर्रा की छोटी-मोटी मरम्मत, कागज चिपकाने या किसी चीज को अस्थायी तौर पर जोड़ने में काम आता है. इसके अलावा, मैजिक टेप भी बहुत फेमस है, जो मैट फिनिश वाला होता है और आप इस पर लिख भी सकते हैं.

2. मजबूत और विशेष टेप - कुछ टेप ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से मजबूत और टिकाऊ होते हैं. डक टेप, इसमें कपड़े की लेयर और रबर आधारित चिपकने वाला यूज होता है, जिससे यह पानी-रोधी और हाई-स्टैन्थ टेप बन जाता है. इसका यूज छत, पाइप या भारी चीज़ें जोड़ने में किया जा सकता है. वहीं गैफर टेप (Gaffer Tape) फिल्म सेट और फोटोशूट में काम आता है. यह गैर-चमकदार होता है और आसानी से हटाया जा सकता है.

3. पेंटिंग और सजावट के टेप - मास्किंग टेप और पेंटर टेप पेंटिंग के दौरान सतह को सुरक्षित रखने के लिए यूज होते हैं. ये टेप पेंटिंग के बाद आसानी से हट जाते हैं और सतह पर निशान नहीं छोड़ते हैं. वहीं वाशी टेप जापानी कागज से बना होता है और सजावट के लिए यूज किया जाता है. यह रंग-बिरंगी और खूबसूरत डिजाइन वाला होता है.

4. इलेक्ट्रिकल और पैकेजिंग टेप - इलेक्ट्रिकल टेप आमतौर पर पीवीसी (PVC) का बना होता है और यह तारों को इंसुलेट करने, गर्मी और नमी से बचाने के लिए यूज होता है. वहीं, BOPP ब्राउन टेप पैकेजिंग और ई-कॉमर्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेप है. यह मजबूत और टिकाऊ होता है और पार्सल सुरक्षित रखने में मदद करता है.

5. मेडिकल और इंडस्ट्रियल टेप - इंडस्ट्री और हेल्थकेयर में भी टेप का अलग रोल होता है. मेडिकल और सर्जिकल टेप हल्के, हाइपोएलर्जेनिक एडहेसिव के साथ बनते हैं, ताकि स्किन को नुकसान न पहुंचे। PTFE या टेफलॉन थ्रेड सील टेप प्लंबिंग में पानी या गैस की लीकेज रोकने के लिए यूज होता है. वहीं, काप्टन (Kapton) पॉलीइमाइड टेप अत्यधिक तापमान को सहने में सक्षम होता है, इसलिए यह मोटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है.

6. मॉर्डन और हाई-टेक टेप - आज के समय में फोम बेस्ड डबल-साइडेड टेप और नैनो जेल टेप भी आते हैं. यह दोबारा यूज किए जा सकते हैं और बहुत सुविधाजनक हैं. इसके अलावा, अक्रिलिक फोम और VHB टेप इतने मजबूत होते हैं कि यह स्क्रू या वेल्ड की जगह ले सकते हैं.

