World Oldest Living Creature: ये है दुनिया का सबसे पुराना जीव, सालों से आज भी है जिंदा

World Oldest Living Creature: ये है दुनिया का सबसे पुराना जीव, सालों से आज भी है जिंदा

World Oldest Living Creature: दुनिया में एक जीव ऐसा भी है जो कि अपनी उम्र को पलटकर हमेशा जीवित रहती है. वह दुनिया का सबसे पुराना जीव है, जो कभी नहीं मरता है.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Nov 2025 10:07 AM (IST)
World Oldest Living Creature: विज्ञान की दुनिया में कई जीवों को लंबी उम्र का दर्जा दिया जाता है, लेकिन Turritopsis dohrnii, जिसे आम भाषा में इम्मोर्टल जेलीफिश कहा जाता है, उसकी कहानी बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है. यह छोटा सा जेलीफिश आकार में बेहद नन्हा होता है, लेकिन अपनी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की अद्भुत क्षमता की वजह से विज्ञान जगत में यह हमेशा चर्चा में रहता है.

कैसे हमेशा जिंदा रहती है यह 

यह जेलीफिश अपने जीवनचक्र में बहुत खास होत है. जब इसे चोट लगती है, भोजन नहीं मिलता, या कोई तनावपूर्ण परिस्थिति आती है, तो यह अपने वयस्क रूप को छोड़कर पोलिप (Polyp Stage) में बदल जाती है. यह प्रक्रिया इसे एक नए जीवन की शुरुआत देती है. यानि वास्तविक रूप में यह कभी मरता नहीं, जब तक कोई शिकारी या बीमारी इसे खत्म न कर दे.

कब हुई थी खोज

इस जेलीफिश की खोज 1883 में की गई थी, लेकिन 1990 के बाद से इसकी उम्र उलटने की क्षमता वैज्ञानिकों के लिए एक बड़े रहस्य और अध्ययन का विषय बन गई. शोधकर्ताओं का कहना है कि इस जीव का रीजनरेशन प्रोसेस मानव उम्र बढ़ने और बायोलॉजी की रिसर्च के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वैज्ञानिक इसे जिंदा फॉसिल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना और गुण लगभग स्थिर और बेहद प्राचीन हैं. हालांकि यह महासागर की गहराइयों में रहती है, लेकिन इसके बारे में अब तक मिली जानकारियों ने बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च की दुनिया में नई संभावनाएं खोल दी हैं.

नहीं बढ़ती इसकी उम्र

इसके अलावा, इस जीव की खासियत यह है कि यह परंपरागत उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से खुद को बचा सकती है, जबकि अन्य लंबे जीव जैसे मैथ्यूसलाह नाम का 4,000 साल पुराना पेड़ या मिलियन साल पुराने प्लांट धीरे-धीरे बूढ़े होते जाते हैं. इस तुलना में, इम्मोर्टल जेलीफिश की अनोखी विशेषता इसे दुनिया का सबसे पुराना और अद्भुत जीव बनाती है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 22 Nov 2025 10:07 AM (IST)
Immortal Jellyfish Turritopsis Dohrnii Oldest Living Creature
