हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपूरी दुनिया में कितने तरह के कैलेंडर, सबसे पुराना और सबसे नया कौन-सा?

पूरी दुनिया में कितने तरह के कैलेंडर, सबसे पुराना और सबसे नया कौन-सा?

आज दुनिया में लगभग 40 तरह के कैलेंडर मौजूद है. वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर करीब 8000 ईसा पूर्व का है. यह स्कॉटलैंड कैलेंडर एबरडीन शायर में मिला था और चंद्र चक्र पर आधारित था.

By : कविता गाडरी | Updated at : 15 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

हमारी हर सुबह नई तारीख के साथ शुरू होती है. वहीं दिन, महीना और साल का यह क्रम हमें कैलेंडर से ही पता चलता है. शुभ-अशुभ दिन त्यौहार, चंद्र या सूर्य ग्रहण सब की जानकारी हमें कैलेंडर के जरिए ही मिलती है. हिंदू धर्म में पंचांग देखने की परंपरा है, वहीं इस्लाम में हिजरी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कितने तरह के कैलेंडर मौजूद है और इनमें सबसे पुराना और सबसे नया कैलेंडर कौन सा है?

दुनिया में कितने तरह के कैलेंडर?

दुनिया पर समय को मापने के लिए अलग-अलग तरह के कैलेंडर बनाए गए हैं. हर सभ्यता ने अपने धर्म, संस्कृति और विज्ञान के अनुसार समय गिनने की अलग प्रणाली अपनाई है. वहीं आज दुनिया में लगभग 40 तरह के कैलेंडर मौजूद है. लेकिन इनमें से 11 सबसे ज्यादा प्रचलित माने जाते हैं. 

कौन सा है दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर?

वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर करीब 8000 ईसा पूर्व का है. यह कैलेंडर स्कॉटलैंड एबरडीन शायर में मिला था. माना जाता है कि उस समय इंसान शिकारी जीवन जीता था और मौसम के बदलाव को समझने के लिए कैलेंडर का प्रयोग करता था. इसके अलावा फ्रांस में मिले सबूत भी बताते हैं कि करीब 30,000 साल पहले इंसान कैलेंडर का इस्तेमाल करता था.  वहीं भारत में हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग के ईसा पूर्व 1000 पहले के इस्तेमाल के सबूत भी मिलते हैं. 

सबसे नया और प्रचलित कैलेंडर 

जूलियन कैलेंडर 40 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने शुरू किया था. इसमें 365 दिन और हर चौथे साल एक एक्‍स्‍ट्रा दिन जिसे लीप ईयर भी कहा जाता है, जोड़ा गया था. वहीं पहली बार इसी कैलेंडर में साल की शुरुआत 1 मार्च की बजाय 1 जनवरी से होने लगी थी. वहीं वर्तमान पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है. इसकी शुरुआत 1569 में हुई थी. इसमें साल को ईसा मसीह के जन्मदिन से गिना जाता है ‌. वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीनों के नाम जूलियन कैलेंडर से ही लिए गए हैं. ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी हर चौथा साल लीप ईयर होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं. यही कैलेंडर आज दुनिया का सबसे नया कैलेंडर माना जाता है. 

दुनिया के अन्य प्रमुख कैलेंडर 

  • हिंदू कैलेंडर, पंचांग- दुनिया के अन्य प्रमुख कैलेंडर में हिंदू कैलेंडर की शामिल है, जिसे पंचांग कहा जाता है. यह सूर्य और चांद दोनों पर आधारित है और इसका उपयोग भारत और नेपाल में किया जाता है. 
  • इस्लामी हिजरी कैलेंडर-  इस्लामी हिजरी कैलेंडर केवल चांद पर आधारित है, यह कैलेंडर 12 महीने और 354 दिन का होता है. 
  • चीनी कैलेंडर- चीनी कैलेंडर लूनी सोलर प्रणाली वाला होता है. वहीं इस चीनी कैलेंडर के सालों के नाम 12 जानवरों पर रखे गए हैं. जो हर 60 साल में दोहराएं जाते हैं. 
  • हिब्रू कैलेंडर-  यह कैलेंडर भी लूनी सोलर प्रणाली पर आधारित है, इसमें 354 से 385 दिन होते हैं. 
  • बौद्ध कैलेंडर- बौद्ध कैलेंडर दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित है, यह कैलेंडर हिंदू कैलेंडर पर आधारित है. 

ये भी पढ़ें: काशी विश्वनाथ मंदिर में हिडन कैमरे के साथ पकड़ा गया श्रद्धालु, जानें मंदिरों में क्या-क्या नहीं ले जा सकते आप?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 07:08 PM (IST)
Tags :
Julian Calendar World Calendars Oldest Calendar Newest Calendar Gregorian Calendar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
IPL 2026 ट्रेड डील पर बड़ा खुलासा, केएल राहुल पर KKR की पैनी नजर, संजू सैमसन को लेकर भी फंसा पेंच
IPL 2026 ट्रेड डील पर बड़ा खुलासा, केएल राहुल पर KKR की पैनी नजर, संजू सैमसन को लेकर भी फंसा पेंच
Advertisement

वीडियोज

PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Mohit और Sharon की कम्पैटिबिलिटी टेस्ट में हंसी और मस्ती | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
कितने विधायकों का टिकट कटा, कितने नए चेहरे...BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
IPL 2026 ट्रेड डील पर बड़ा खुलासा, केएल राहुल पर KKR की पैनी नजर, संजू सैमसन को लेकर भी फंसा पेंच
IPL 2026 ट्रेड डील पर बड़ा खुलासा, केएल राहुल पर KKR की पैनी नजर, संजू सैमसन को लेकर भी फंसा पेंच
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
हेल्थ
Side effects of hair color: हर महीने कराते हैं बालों में कलर तो तुरंत कर दें बंद, वरना इतनी तरह के कैंसर बॉडी में बना लेंगे घर
हर महीने कराते हैं बालों में कलर तो तुरंत कर दें बंद, वरना इतनी तरह के कैंसर बॉडी में बना लेंगे घर
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
शिक्षा
NEET PG Counselling Schedule: जल्द शुरू होगी NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
जल्द शुरू होगी NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget