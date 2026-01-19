हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितनी बार लूटा गया कोहिनूर हीरा, अब उसकी कितनी है कीमत?

कितनी बार लूटा गया कोहिनूर हीरा, अब उसकी कितनी है कीमत?

Kohinoor Diamond History: कोहिनूर हीरा सदियों तक युद्ध, लूट और सत्ता की राजनीति का गवाह बना रहा. आज भी इसकी चमक के साथ एक सवाल यह चमकता है कि इसकी कीमत कितनी है और यह कहां है?

By : निधि पाल | Updated at : 19 Jan 2026 02:36 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया के इतिहास में कुछ चीजें सिर्फ दौलत नहीं होतीं, वे सत्ता, संघर्ष और साम्राज्यों के उत्थान-पतन की गवाह बन जाती हैं. कोहिनूर हीरा भी ऐसा ही एक नाम है, जिसे पाने के लिए राजाओं ने युद्ध लड़े, खजाने लुटे और साम्राज्य उजड़ गए. सदियों तक अलग-अलग हाथों में घूमता यह हीरा आज भी दुनिया का सबसे चर्चित रत्न है. सवाल यही है कि कोहिनूर कितनी बार लूटा गया और आज इसकी कीमत आखिर कितनी मानी जाती है?

कोहिनूर सिर्फ हीरा नहीं इतिहास की धरोहर

कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विवादित रत्नों में से एक है. इसे रोशनी का पहाड़ कहा जाता है और इसका इतिहास करीब 700 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है. यह हीरा सिर्फ अपनी चमक के लिए नहीं, बल्कि सत्ता और ताकत के प्रतीक के तौर पर जाना जाता रहा है. यही वजह है कि जिसने भी इसे पाया, वह खुद को सबसे ताकतवर समझने लगा.

कहां से निकला कोहिनूर?

इतिहासकारों के मुताबिक कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा क्षेत्र की कोल्लूर खदान से निकला था. शुरुआती दौर में यह हीरा वारंगल के काकतीय राजवंश के पास था. कहा जाता है कि काकतीय शासकों ने इसे देवी भद्रकाली को अर्पित किया था. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह हीरा आगे चलकर इतने बड़े संघर्षों का कारण बनेगा.

अलाउद्दीन खिलजी से मुगलों तक

1304 में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर हमला कर इस हीरे को अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत के खजाने का हिस्सा बन गया. 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मुगल शासक बाबर के हाथ कोहिनूर लगा. मुगलों के दौर में यह हीरा सत्ता की शान बन गया और शाहजहां ने इसे अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया.

नादिर शाह और कोहिनूर नाम

1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगल बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला से कोहिनूर लूट लिया. माना जाता है कि हीरे की चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से ‘कोह-ए-नूर’ यानी रोशनी का पहाड़ निकला, और तभी से यह नाम मशहूर हो गया. इसके बाद कोहिनूर ईरान से अफगानिस्तान पहुंचा.

अफगानों से पंजाब तक का सफर

नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अफगान दुर्रानी वंश के पास रहा. बाद में अफगान शासक शुजा शाह दुर्रानी ने यह हीरा सिख साम्राज्य के शासक महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया. रणजीत सिंह के लिए कोहिनूर सबसे कीमती धरोहरों में से एक था और उन्होंने इसे अपने पास सुरक्षित रखा.

अंग्रेजों के हाथ कैसे लगा कोहिनूर?

1849 में दूसरे आंग्ल-सिख युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया. इसी दौरान कम उम्र के महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया गया. भारत सरकार के अनुसार यह हीरा जबरन छीना गया था. इसके बाद कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा और ब्रिटिश राजघराने की संपत्ति बन गया.

आज कहां है कोहिनूर?

आज कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के शाही ताज में जड़ा हुआ है और लंदन के टॉवर में रखा जाता है. यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे बेचा नहीं जा सकता, इसलिए इसका कोई आधिकारिक बाजार मूल्य तय नहीं है.

आखिर कितनी है कोहिनूर की कीमत?

हालांकि, कोहिनूर को बेशकीमती माना जाता है, फिर भी विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी अनुमानित कीमत 1 बिलियन डॉलर से लेकर 6 बिलियन डॉलर तक बताई जाती है. भारतीय मुद्रा में यह करीब 8,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपये के बीच आंकी जाती है. कुछ आकलनों के मुताबिक इसकी वैल्यू लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये तक मानी गई है.

सोने और बुर्ज खलीफा से तुलना

अगर कोहिनूर की कीमत से तुलना करें तो मौजूदा भाव पर इससे करीब 1600 किलो सोना खरीदा जा सकता है. इतना सोना कई देशों के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है. दिलचस्प बात यह है कि दुबई की बुर्ज खलीफा लगभग 12,500 करोड़ रुपये में बनी थी, यानी कोहिनूर की कीमत में करीब 13 बुर्ज खलीफा खड़ी की जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Mobile Internet: कैसे काम करता है इंटरनेट, जानें बिना तारों के मोबाइल तक कैसे पहुंचती है इंटरनेट स्पीड

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 19 Jan 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
Kohinoor Diamond Kohinoor Diamond History Kohinoor Diamond Value
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Balochistan On Pakistan: 'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बीजेपी की संगत का असर...', अपर्णा-प्रतीक यादव की तलाक की खबर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
'ये बीजेपी की संगत का असर...', अपर्णा-प्रतीक यादव की तलाक की खबर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
Advertisement

वीडियोज

Noida Software Engineer Death:सिस्टम की लापरवाही ने लेली इंजीनियर की जान | ABP News
Noida Software Engineer Death:बचाई जा सकती थी Yuvraj की जान, सिस्टरम की लापरवाही से हो गया बड़ा हादसा
Breaking News: Aparna Yadav से जल्द तलाक लेंगे Prateek Yadav | UP News | ABP News
Kota News: चलती ट्रेन में दिखा सांप, यात्रियों में मच गया हड़कंप | Dayodaya Express | ABP NEWS
Congress पार्टी पर Shivraj Singh Chouhan ने किया तीखा प्रहार | BJP | AI | Letter | ABP NEWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Balochistan On Pakistan: 'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
'टैंकों से गोले दागे, 40 मस्जिदें कर दीं तबाह', बलूच नेता मीर यार बलूच ने खोल दिया PAK सेना का डार्क सीक्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ये बीजेपी की संगत का असर...', अपर्णा-प्रतीक यादव की तलाक की खबर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
'ये बीजेपी की संगत का असर...', अपर्णा-प्रतीक यादव की तलाक की खबर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया
विश्व
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
86 प्रतिशत अमेरिकी नहीं चाहते ग्रीनलैंड पर कब्जा, ट्रंप के वोटर्स भी खिलाफ, देखें क्या कहते हैं CBS के आंकड़े
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
जनरल नॉलेज
तलाक के प्रोसेस में पत्नी पर नहीं लगा सकते ये आरोप, वरना हो सकती है जेल
तलाक के प्रोसेस में पत्नी पर नहीं लगा सकते ये आरोप, वरना हो सकती है जेल
हेल्थ
Solar Eclipse Health Effects:सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Guide: NEET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, पूरा प्रोसेस यहां जानें
NEET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें, पूरा प्रोसेस यहां जानें
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget