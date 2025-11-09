हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितनी देर में पूरा हवाई जहाज खाली करा सकती है एयर होस्टेस? जवाब जानकर उड़ेंगे होश

कितनी देर में पूरा हवाई जहाज खाली करा सकती है एयर होस्टेस? जवाब जानकर उड़ेंगे होश

अगर कभी विमान में कोई इमरजेंसी की स्थिति हो तो आखिर कितने वक्त में एयर होस्टेस को पूरे विमान को खाली कराना होता है. आइए जानते हैं कि एयर होस्टेस कितने वक्त में ऐसा कर सकती हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 09 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

हवाई जहाज में सफर करते वक्त आपने जरूर गौर किया होगा कि उड़ान के दौरान एयर होस्टेस हर छोटी-बड़ी चीज पर पैनी नजर रखती हैं, चाहे सीट बेल्ट बांधना हो या इमरजेंसी डोर की दिशा बताना. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक कोई खतरा आ जाए, तो यही एयर होस्टेस पूरे विमान को कितनी जल्दी खाली करा सकती हैं? क्या यह मिनटों की बात है या कुछ सेकंडों की? आइए जानते हैं, इस तेज रफ्तार बचाव प्रक्रिया के पीछे क्या हैं एयरलाइंस के नियम.

कितनी देर में खाली होना चाहिए पूरा विमान

आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी हवाई जहाज को 90 सेकंड (डेढ़ मिनट) के अंदर पूरी तरह खाली कराया जा सकता है. यह कोई अनुमान नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) का मानक है. हर एयरलाइन को अपने विमानों का ऐसा प्रशिक्षण देना होता है जिससे यात्री और क्रू मेंबर मिलकर इस समय सीमा के भीतर सुरक्षित बाहर निकल सकें.

एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कितनी कठिन 

एयर होस्टेस सिर्फ यात्रियों को सर्विस देने के लिए नहीं होतीं, बल्कि उन्हें आपातकालीन हालात में लाइफसेवर की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाता है. उन्हें फायर, स्मोक और वॉटर इमरजेंसी से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है. स्लाइड, राफ्ट, और ऑक्सीजन मास्क सिस्टम का उपयोग कैसे करना है, यह सिखाया जाता है.

ट्रेनिंग में बार-बार यह अभ्यास कराया जाता है कि भीड़भाड़, घबराहट या रोशनी बंद होने की स्थिति में भी यात्रियों को सुरक्षित बाहर कैसे निकालना है. कई बार ट्रेनिंग के दौरान अंधेरे कमरे में धुआं भरकर प्रैक्टिकल कराया जाता है, ताकि रियल सिचुएशन जैसी स्थिति में भी एयर होस्टेस का संतुलन न डगमगाए.

90 सेकंड का नियम क्यों है जरूरी

हवाई जहाज में आग लगने या तकनीकी खराबी आने पर पहले 2 मिनट सबसे अहम होते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि विमान के अंदर धुआं या आग फैलती है तो यात्री कुछ ही सेकंड में बेहोश हो सकते हैं. इसलिए नियम तय किया गया है कि सभी यात्रियों को 1.5 मिनट के भीतर बाहर निकालना ही होगा, चाहे विमान में 100 लोग हों या 400.

हर डोर से कितने लोग निकल सकते हैं?

एक बड़े पैसेंजर विमान में आमतौर पर 8 से 10 इमरजेंसी एग्जिट डोर होते हैं. हर डोर से 10 से 15 सेकंड में दर्जनों यात्री बाहर निकल सकते हैं. स्लाइड्स अपने आप खुल जाती हैं, और एयर होस्टेस उन्हें मोनिटर करती हैं ताकि कोई घायल न हो. विमान की सीटिंग डिजाइन और निकास पथ इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि भीड़ फंसे नहीं.

एयरलाइंस करती हैं समय-समय पर टेस्टिंग

हर एयरलाइन को DGCA या अंतरराष्ट्रीय एविएशन एजेंसियों के तहत यह साबित करना होता है कि उनका विमान निर्धारित समय में पूरी तरह खाली कराया जा सकता है. इस टेस्ट में रियल टाइम सिमुलेशन किया जाता है, जिसमें अंधेरा, शोर और पैनिक जैसी स्थितियां बनाई जाती हैं. अगर एयरलाइन फेल हो जाती है, तो उसे मंजूरी नहीं मिलती है.

यह भी पढ़ें: पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 09 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Air Hostess Training Airplane Evacuation Time Airline Safety Standards
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
स्पोर्ट्स
KL Rahul vs Rishabh Pant: केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

ईरानी बहू के पीछे खुफिया कैमरा !
Tejashwi Yadav बनेंगे सीएम? Pappu Yadav का चौंकाने वाला दावा !
RJD का दावा... समस्तीपुर के स्ट्रांगरूम में घुसपैठ हुई
रण में मोदी.. पस्त विरोधी?
Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
बुरे फंसे अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप, मिलिट्री कैंटीन में 'ट्रंप वाइन' को लेकर मचा बवाल, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
वाराणसी: ध्वस्तीकरण अभियान में टूटी BJP कार्यकर्ता की दुकान, बोले- 'विकास के लिए ये त्याग भी मंजूर'
बॉलीवुड
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
किरण राव के बर्थडे को बेटे आजाद ने बनाया खास, इस तरह से पूरी की मां की फरमाइश
स्पोर्ट्स
KL Rahul vs Rishabh Pant: केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
केएल राहुल बनाम ऋषभ पंत, आंकड़ों की जंग में कौन है आगे? जानिए T20I में दोनों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
क्रिकेट
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
लाइव टीवी पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की घनघोर बेइज्जती, एडम गिलक्रिस्ट के सवाल से हैरान मिशेल मार्श!
फैशन
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
ग्लैमरस लुक के लिए सर्दियों में पहनें ये फैशनेबल टॉप्स, सबकी नजरें होंगी आप पर
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget