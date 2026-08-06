मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या POK के लोग पा सकते हैं भारतीय नागरिक का दर्जा? क्या होती है प्रक्रिया

क्या POK के लोग पा सकते हैं भारतीय नागरिक का दर्जा? क्या होती है प्रक्रिया

Indian Citizenship for PoK Refugees: पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल चलता रहता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या वहां के लोग भारतीय नागरिकता का दर्जा ले सकते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Aug 2026 01:56 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत पीओके को अपना अभिन्न अंग मानता है; निवासी भारतीय नागरिक हैं।
  • उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है।
  • कानूनी प्रवेश और सत्यापन पर ही उन्हें भारतीय दस्तावेज़ मिल सकते हैं।
  • स्वैच्छिक विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है।

Indian Citizenship for PoK Refugees: पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और कूटनीतिक चर्चा के केंद्र में रहता है. जब भी क्षेत्र में अशांति या फिर विरोध प्रदर्शन उभरता है तो एक बड़ा सवाल उठता है. क्या पीओके के निवासी भारत आने पर भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं? भारत सरकार की आधिकारिक स्थिति के मुताबिक यह मुद्दा सामान्य इमीग्रेशन से अलग है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पीओके सहित जम्मू और कश्मीर की पूरी पूर्व रियासत को अपने क्षेत्र का अभिन्न अंग मानता है. यही वजह है कि भारत का कानूनी रूप यह है कि पीओके के मूल निवासियों के साथ दूसरे देश के नागरिकों की तरह विदेशी नागरिक के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता. 

पीओके पर भारत की संवैधानिक स्थिति 

भारत आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत संघ का हिस्सा मानता है. यह वर्तमान में भारत के कंट्रोल में है. इस संवैधानिक स्थिति की वजह से पीओके के निवासियों को सैद्धांतिक रूप से एक विदेशी देश के बजाय भारतीय क्षेत्र से संबंधित माना जाता है. यह कानूनी स्थिति देशीयकरण या फिर नागरिकता अधिनियम के दूसरे प्रावधानों के जरिए से भारतीय नागरिकता चाहने वाले विदेशी नागरिकों की स्थिति से अलग है. 


क्या POK के लोग पा सकते हैं भारतीय नागरिक का दर्जा? क्या होती है प्रक्रिया

क्या पीओके निवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना जरूरी है? 

भारत सरकार की बताई गई स्थिति के मुताबिक पीओके के मूल निवासियों को सिर्फ इस वजह से नई नागरिकता प्रक्रिया के जरिए भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे इस क्षेत्र से संबंधित हैं. क्योंकि भारत उन्हें अविभाजित जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है इस वजह से नागरिकता के उद्देश्य से उन्हें विदेशी शरणार्थी नहीं माना जाता. हालांकि अधिकारों का व्यावहारिक इस्तेमाल किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से भारत में प्रवेश करने और उचित दस्तावेजीकरण और सत्यापन के जरिए से क्षेत्र के साथ अपना संबंध स्थापित करने की क्षमता पर निर्भर करता है. 

अगर पीओके का कोई निवासी भारत आता है तो क्या होगा? 

अगर  पीओके से कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से भारत आता है तो अधिकारी उसकी पहचान और वंश का सत्यापन करते हैं. व्यक्ति को यह स्थापित करना होगा कि वह या फिर उसके पूर्वज अविभाजित जम्मू-कश्मीर के ही थे. एक बार लागू कानून और प्रशासनिक प्रक्रिया के मुताबिक आवश्यक स्थापना पूरा हो जाने पर वह प्रासंगिक कानूनी जरूरत के अधीन भारतीय पहचान दस्तावेजों और सरकारी सेवाओं के लिए पात्र बन सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, उपचुनाव तक कौन संभालेगा काम?

क्या नागरिकता संशोधन कानून लागू है? 

नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्पेसिफाइड श्रेणियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है. जिन्होंने निर्धारित कट-ऑफ तिथि से पहले भारत में प्रवेश किया था. भारत सरकार की स्थिति के मुताबिक पीओके के निवासियों को नागरिकता संशोधन कानून के जरिए से नागरिकता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में संवैधानिक अर्थों में किसी दूसरे देश से विदेशी शरणार्थी के रूप में नहीं मानता.


क्या POK के लोग पा सकते हैं भारतीय नागरिक का दर्जा? क्या होती है प्रक्रिया

भारतीय नागरिकता का दावा कब बंद हो सकता है? 

नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(1) के तहत अगर कोई व्यक्ति कानून और सक्षम प्राधिकरण के निर्धारण के अधीन अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है. 

सरकार द्वारा दी गई जानकारी में इस बात का भी जिक्र है कि अपनी मर्जी से पाकिस्तानी पासपोर्ट प्राप्त करना या फिर औपचारिक रूप से पाकिस्तान नागरिकता को स्वीकार करना भारतीय नागरिकता कानून के तहत किसी व्यक्ति के दावे को प्रभावित कर सकता है. प्रावधानों का लागू होना हर मामले के तथ्य और नागरिकता अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है. 

1947, 1965 और 1971 के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के कंट्रोल वाले क्षेत्र से विस्थापित हजारों परिवार जम्मू और कश्मीर में चले गए. उन्हें आमतौर पर भारत में बसने वाले विस्थापित व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाता है. 2019 में जम्मू और कश्मीर से संबंधित संवैधानिक परिवर्तनों के बावजूद इन परिवारों को दूसरे पात्र निवासियों के लिए मौजूद समान कानूनी अधिकारों तक पहुंच मिली हुई है.

यह भी पढ़ेंः कितना खतरनाक है रूस का Su-57 लड़ाकू विमान? जानें इसकी मारक क्षमता

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Pakistan-occupied Kashmir Indian Citizenship For PoK Refugees PoK Residents
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या POK के लोग पा सकते हैं भारतीय नागरिक का दर्जा? क्या होती है प्रक्रिया
क्या POK के लोग पा सकते हैं भारतीय नागरिक का दर्जा? क्या होती है प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, उपचुनाव तक कौन संभालेगा काम?
रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह का निधन, उपचुनाव तक कौन संभालेगा काम?
जनरल नॉलेज
सचिन तेंदुलकर-वीरेंद्र सहवाग या सौरव गांगुली, किस रिटायर्ड क्रिकेटर को मिलती है सबसे ज्यादा पेंशन?
सचिन-सहवाग या गांगुली, किस रिटायर्ड क्रिकेटर को मिलती है सबसे ज्यादा पेंशन?
जनरल नॉलेज
Ethanol: कौन-सा देश सबसे ज्यादा बनाता है एथेनॉल, क्या वहां पेट्रोल में मिलाते हैं इसे?
कौन-सा देश सबसे ज्यादा बनाता है एथेनॉल, क्या वहां पेट्रोल में मिलाते हैं इसे?
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
राज्यसभा में किस बात पर किरेन रिजिजू से भिड़ गए खरगे, बोले- 'ये मेरा अधिकार...'
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'
अरविंद केजरीवाल का इंस्टाग्राम भी ब्लॉक! AAP चीफ बोले- 'मोदी सरकार के सामने घुटने न टेके META'
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को झटका, नहीं मिली अंतरिम जमानत
क्रिकेट
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
रिटायरमेंट के बाद रहाणे का तीखा बयान, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर कह गए बड़ी बात
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के मैटरनिटी ब्रेक से नहीं रुकेगी Raaka की शूटिंग, जानें मेकर्स का मास्टर प्लान
दीपिका पादुकोण के मैटरनिटी ब्रेक से नहीं रुकेगी Raaka की शूटिंग, जानें मेकर्स का मास्टर प्लान
इंडिया
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
इंडिया
FCRA बिल पर शशि थरूर सरकार के साथ या खिलाफ? बोले- 'रिश्ता पूरी तरह...'
FCRA बिल पर शशि थरूर सरकार के साथ या खिलाफ? बोले- 'रिश्ता पूरी तरह...'
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget