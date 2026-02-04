हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजएक परमाणु बम फटने पर कितनी गर्मी पैदा होती है, कैसे होती है तबाही की शुरुआत?

एक परमाणु बम फटने पर कितनी गर्मी पैदा होती है, कैसे होती है तबाही की शुरुआत?

परमाणु बम फटने के कुछ ही सेकंड में एक विशाल आग का गोला यानी फायरबॉल बनता है. इसका तापमान लाखों से लेकर कई मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. वहीं इतनी गर्मी में हर चीज जलकर राख हो जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 04 Feb 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Nuclear Bomb Nuclear Explosion Nuclear Bomb Temperature
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
पंजाब
Punjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
Advertisement

वीडियोज

Gold–Silver में बड़ी तेज़ी, China की Policy से India का Market Reset | Paisa Live
India-US Trade Deal: Share Market के लिए Boost बना Agriculture Sector के लिए Risk | Paisa Live
Karnataka विधानसभा में BJP विधायकों का प्रदर्शन, RB Thimmapur पर लगाए घोटाले के आरोप | Breaking
Mumbai एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एअर इंडिया इंडिगो विमान आपस में टकराए! | Breaking
India-US Trade Deal Impact: Adani Group Stocks में ज़बरदस्त Rally | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
'जब सदन में PM आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा', जनरल नरवणे की बुक को लेकर सरकार पर फायर राहुल गांधी
पंजाब
Punjab Politics: 'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
'रवनीत बिट्टू नहीं बांधते थे पगड़ी, राहुल गांधी ने कहा तब...' राजा वडिंग का बड़ा बयान
क्रिकेट
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
बदल दिए गए क्रिकेट के 70 से ज्यादा नियम, इस तरह के बैट का भी हो सकेगा इस्तेमाल; जानें कब से होंगे लागू
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
बॉलीवुड
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
टेक्नो आर्टिस्ट को डेट कर रहीं शमिता शेट्टी? बर्थडे फोटोज वायरल होने के बाद हो रही चर्चा
ट्रेंडिंग
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
21 तोला सोना और 71 लाख कैश... दूल्हे को शादी में मिला इतना दहेज, गिनते-गिनते उड़ जाएंगे होश, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
13 साल का बेटा बना ढाल, 4 किलोमीटर समंदर तैरकर मां और भाई-बहन की बचाई जान, यूजर्स बोले– यही है असली हीरो
13 साल का बेटा बना ढाल, 4 किलोमीटर समंदर तैरकर मां और भाई-बहन की बचाई जान, यूजर्स बोले– यही है असली हीरो
यूटिलिटी
होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देगी दिल्ली सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget