जनरल नॉलेजT20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच नहीं हुआ तो क्या मान्य होगा इंश्योरेंस, जानें किसे मिलेगा इसका पैसा?

T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच नहीं हुआ तो क्या मान्य होगा इंश्योरेंस, जानें किसे मिलेगा इसका पैसा?

T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच रद्द होने पर नुकसान सिर्फ दर्शकों का नहीं होता, बल्कि बोर्ड, ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर भी बड़ी मार झेलते हैं. आइए जानें कि ऐसे में इंश्योरेंस का पैसा आखिर किसे मिलता है.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Feb 2026 07:09 PM (IST)
T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, बल्कि करोड़ों की कमाई और भावनाओं से जुड़ा होता है. टी20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में जब दोनों देशों की टीमें आमने-सामने होती हैं, तो दुनिया भर की नजरें उसी मैच पर टिक जाती हैं. लेकिन अगर ऐन वक्त पर यह मुकाबला ही न हो, तो सवाल सिर्फ जीत-हार का नहीं रहता. बल्कि असली सवाल यह बन जाता है कि इतने बड़े नुकसान की भरपाई कौन करेगा और इंश्योरेंस का पैसा आखिर किसे मिलेगा?

भारत-पाक मैच न खेलने का ऐलान 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने के संकेत ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. यह मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे बड़ा आकर्षण माना जाता है. भारत-पाक मैच से जुड़ी कमाई, दर्शक संख्या और प्रचार किसी भी अन्य मुकाबले से कई गुना ज्यादा होती है. ऐसे में एक मैच के न होने से पूरे टूर्नामेंट की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है.

इस एक मैच में कितना पैसा दांव पर?

भारत-पाकिस्तान मैच का व्यावसायिक मूल्य बेहद बड़ा होता है. ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, विज्ञापन, टिकट बिक्री और स्पॉन्सरशिप मिलाकर इसकी कीमत लगभग 500 मिलियन डॉलर तक आंकी जाती है, जो भारतीय रुपये में हजारों करोड़ बैठती है. सिर्फ विज्ञापनों की बात करें तो 10 सेकंड के स्लॉट के लिए 2.5 से 4 मिलियन रुपये तक खर्च किए जाते हैं. ऐसे में मैच रद्द होना सीधे-सीधे भारी आर्थिक झटका है.

मैच इंश्योरेंस क्या होता है?

इतने बड़े आयोजन को देखते हुए भारत-पाक जैसे हाई-प्रोफाइल मैच के लिए खास इवेंट इंश्योरेंस कराया जाता है. इसमें सुरक्षा, मेडिकल इंतजाम और आयोजन से जुड़े जोखिम शामिल होते हैं. सामान्य तौर पर सुरक्षा और जरूरी व्यवस्थाओं पर करीब 1 करोड़ रुपये तक खर्च आता है, जबकि बीमा कवर सैकड़ों करोड़ रुपये का होता है. 2016 के एक टी20 मुकाबले के लिए करीब 200 करोड़ रुपये का बीमा कवर लिया गया था.

मैच रद्द हुआ तो इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा?

अगर भारत-पाक मैच रद्द होता है, तो इंश्योरेंस का पैसा मुख्य रूप से आयोजकों और संबंधित पक्षों को दिया जाता है. इसमें सबसे पहले टूर्नामेंट के आयोजक और क्रिकेट बोर्ड आते हैं, जिन्होंने आयोजन की तैयारी, स्टेडियम बुकिंग और लॉजिस्टिक्स पर भारी खर्च किया होता है. इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स को भी बीमा से राहत मिलती है, क्योंकि उन्हें विज्ञापन और प्रसारण से होने वाली आय का नुकसान होता है. लेकिन यह तभी मान्य होता है, जब एक भी बॉल न फेंकी गई हो. 

स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर का क्या होगा?

भारत-पाक मैच न होने की स्थिति में सबसे बड़ा झटका ब्रॉडकास्टर्स को लगता है. अनुमान है कि केवल टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ही करीब 300 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है. इंश्योरेंस के जरिए इस नुकसान की आंशिक भरपाई की जाती है. स्पॉन्सरशिप से जुड़ी रकम भी बीमा शर्तों के अनुसार कवर होती है, ताकि कंपनियों को पूरी तरह घाटा न उठाना पड़े.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 03 Feb 2026 07:09 PM (IST)
