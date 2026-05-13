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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजImport Duty Increased On Gold: शादी वाले घरों को लगेगा करंट! सोने पर टैक्स बढ़ने से बिगड़ सकता है ब्याह का बजट

Import Duty Increased On Gold: शादी वाले घरों को लगेगा करंट! सोने पर टैक्स बढ़ने से बिगड़ सकता है ब्याह का बजट

Import Duty Increased On Gold: सरकार ने सोने पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है. इससे पहले कुल प्रभावी ड्यूटी 6 फीसदी थी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 May 2026 05:22 PM (IST)
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Import Duty Increased On Gold: शादी ब्याह के सीजन में सोना खरीदने की तैयारी कर रहे, लोगों को बड़ा झटका लगा है. केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 6 फीसदी  से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. यह नया नियम 13 मई 2026 से लागू हो गया है. सरकार के इस फैसले के बाद सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. कारोबारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में गहने और ज्यादा महंगे हो सकते हैं. जिससे शादी वाले घरों का बजट बिगड़ सकता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि शादी के सीजन में महंगा हुआ सोना टैक्स बढ़ने से घरों का बजट कैसे बिगाड़ सकता है. 

सरकार ने क्या बदलाव किया? 

सरकार ने सोने पर 10 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5 फीसदी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है. इससे पहले कुल प्रभावी ड्यूटी 6 फीसदी थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद टैक्स का बोझ लगभग ढाई गुना बढ़ गया है. इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दिखाई देने लगा है. बुधवार को बाजार खुलते ही सोने और चांदी के दाम में बड़ी तेजी दर्ज की गई है. 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1.60 लाख रुपये तक पहुंच गई, जबकि चांदी का भाव 2.87 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गया. कारोबारियों के अनुसार टैक्स बढ़ाने के कारण आने वाले समय में सोना और महंगा हो सकता है. 

शादी वाले परिवारों पर सबसे ज्यादा असर 

भारत में शादी ब्याह के दौरान सोने की खरीदारी को परंपरा और निवेश दोनों के रूप में देखा जाता है. ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का असर सबसे ज्यादा उन परिवारों पर पड़ सकता है, जिनके घरों में आने वाले महीनों में शादियां है. ज्वेलर्स का कहना है कि ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. कई लोग अपनी खरीदारी कम कर सकते हैं या हल्के वजन के गहनों की ओर जा सकते हैं. सर्राफा कारोबारी का भी मानना है कि महंगे सोने की वजह से बाजारों में मांग घट सकती है. खासकर मिडिल क्लास परिवारों पर इसका असर ज्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि शादी के खर्चे में गहनों का हिस्सा काफी बड़ा होता है. 

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सरकार ने क्यों बढ़ाया टैक्स? 

सरकार का कहना है कि बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है. वहीं भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है और देश की जरूरत का ज्यादातर सोना विदेश से आयात किया जाता है. इसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है. आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट करीब 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया. सरकार को चिंता है कि ज्यादा आयात से व्यापार, घाटा और विदेशी मुद्रा पर दबाव पर बढ़ रहा है. यही वजह है कि सोने के आयात को महंगा बनाकर उसकी मांग कम करने की कोशिश की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में देशवासियों से 1 साल तक सोना कम खरीदने की अपील कर चुके हैं, उन्होंने विदेशी मुद्रा बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि देशहित में लोगों को कुछ समय तक सोने की खरीदारी कम करनी चाहिए.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 May 2026 05:22 PM (IST)
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