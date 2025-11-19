E-Passport India: भारत सरकार ने पूरे देश में एडवांस सिक्योरिटी फीचर से लैस ई-पासपोर्ट का रोल आउट शुरू कर दिया है. नया ई-पासपोर्ट कई मामलों में पुराने पासपोर्ट से काफी एडवांस माना जा रहा है. इसमें आरएफ RFID चिप, एन्क्रिप्टेड बायोमेट्रिक और दूसरे सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे इमिग्रेशन काउंटर पर वेरिफिकेशन तेज हो जाएगा और फर्जी पासपोर्ट बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा.

विदेश मंत्रालय के अनुसार, अब से जारी होने वाले सभी पासपोर्ट ई-पासपोर्ट होंगे. हालांकि मौजूदा नॉन-इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट अपनी एक्सपायरी तक वैध रहेंगे. वहीं अगर आपने 28 मई 2025 या उसके बाद नया पासपोर्ट बनवाया है या पासपोर्ट रिन्यू कराया है तो आपका नया पासपोर्ट ई-पासपोर्ट होगा.

क्या है ई-पासपोर्ट और यह कैसे काम करेगा?

ई-पासपोर्ट दिखने में पुराने पासपोर्ट की तरह ही होगा, इसमें भी पुराने पासपोर्ट की तरह ही पन्नें होंगे, लेकिन इसके कवर में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होगा. इस चिप में पासपोर्ट धारक का नाम, फोटो, फिंगरप्रिंट और अन्य पर्सनल डिटेल डिजिटल तरीके से सुरक्षित रहेगी. यह चिप दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर एक सेकंड में मशीन से पढ़ी जा सकती है. इसमें मौजूद डेटा पर डिजिटल साइन होगा, जिसे बदला नहीं जा सकता है.

फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

अगर कोई व्यक्ति नकली पासपोर्ट बनाएगा तो मशीन उसे भी तुरंत पकड़ लेगी. जबकि अभी वाले पासपोर्ट में सारी जानकारी लिखी होती है. वहीं अभी वाले पासपोर्ट्स से इमिग्रेशन प्रक्रिया में भी काफी समय लग जाता है. जबकि नए पासपोर्ट्स से यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी. अभी चल रहे पासपोर्ट में चेकिंग के दौरान लंबी लाइनों में लगना पड़ता है लेकिन अब ई-पासपोर्ट आने के बाद लंबी लाइनों में लगने का समय कम होगा और यात्रियों की एंट्री-एग्जिट और भी आसान होगी.

पुराने पासपोर्ट वालों का क्या होगा?

नया ई-पासपोर्ट जारी होने की खबर को लेकर कई लोगों के मन में यह शंका है कि अब पुराने पासपोर्ट वाले क्या करें. इसे लेकर सरकार ने साफ कहा है कि पुराना पासपोर्ट अभी पूरी तरह मान्य होगा. जब इसकी वैधता खत्म होगी. वहीं जब आप खुद इसे रिन्यू करवाने जाएंगे तभी आपको ई-पासपोर्ट मिलेगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि पुराने पासपोर्ट को तुरंत बदलने की कोई जरूरत नहीं है. वहीं पहले देश में ई-पासपोर्ट की सुविधा कुछ शहरों में शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है. आने वाले महीनों में हर पासपोर्ट ऑफिस से सिर्फ ई-पासपोर्ट ही जारी किए जाएंगे. सरकार इस काम को तेजी से पूरा कर रही है ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो.

अब तक कितने ई-पासपोर्ट जारी हुए?

विदेश मंत्रालय के अनुसार, अब तक 80 लाख ई-पासपोर्ट भारत में जारी किए जा चुके हैं और 60 हजार से ज्यादा ई-पासपोर्ट विदेश में भारतीय मिशनों की तरफ से जारी किए गए हैं. इसके साथ ही मंत्रालय देश के हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल रहा है. वहीं अब तक 511 केंद्र खुल चुके हैं और बाकी 32 लोकसभा क्षेत्र में जल्द ही यह केंद्र खोलने की तैयारी की जा रही है. मई 2025 में शुरू किए गए पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 के तहत 37 रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 451 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं. इसका ग्लोबल वर्जन GPSP V2.0 28 अक्टूबर 2025 को लाॅन्च किया गया. वहीं यह नया सिस्टम एआई चैट बॉट्स, वॉयस बॉट, डिजिलॉकर, आधार और पेन से इंटीग्रेशन के साथ आएगा. जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसान होगा.

