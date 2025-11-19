क्या होता है क्लाउडफेयर, जिसके डाउन होते ही डाउन हो गए एक्स, चैट जीपीटी और कैनवा?

सोशल मीडिया साइट्स एक्स, चैट जीपीटी और कैनवा जैसे कई प्लेटफाॅर्म मंगलवार को अचानक डाउन हो गए थे. इन प्लेटफाॅर्म के डाउन होने की वजह है साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफेयर में हुआ बड़ा आउटेज, जिसकी वजह से एक्स, चैट जीपीट और कैनवा का जैसे प्लेटफाॅर्म का इस्तेमाल करने वाले दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. जानकारी के अनुसार, मंगलवार को सिर्फ एक्स, चैट जीपीट और कैनवा ही नहीं बल्कि स्पॉटिफाई जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म भी ठप हो गए थे .इन सभी प्लेटफार्म के ठप होने के बाद क्लाउडफेयर की चर्चा भी तेज हो गई. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्लाउडफेयर क्या होता है, जिसके डाउन होते ही एक्स, चैट जीपीट और कैनवा जैसे सभी प्लेटफार्म भी डाउन हो गए थे.

क्या होता है क्लाउडफेयर?

क्लाउडफेयर इंटरनेट का एक बड़ा नेटवर्क है, जो लाखों वेबसाइटों को सुरक्षा और स्पीड प्रदान करता है. क्लाउडफेयर वेबसाइट और यूजर के बीच सुरक्षा गेट की तरह काम करता है. यह वेबसाइट को DDS जैसे साइबर हमलों से बचाता है और वेबसाइट का डेटा दुनियाभर में अपने सेंटरों पर रखकर उसे तेजी से लोड होने में मदद करता है. साथ ही यह ट्रैफिक को मैनेज करता है, ताकि वेबसाइट भारी भीड़ में भी बंद न हो. इसका मतलब है कि क्लाउडफेयर न सिर्फ सुरक्षा देता है, बल्कि इंटरनेट की स्पीड और स्थिरता बनाए रखने वाली एक अहम टेक्नोलॉजी भी है. यही वजह है कि इसके डाउन होते ही लाखों वेबसाइट्स रुक जाती है.

कैसे काम करता है क्लाउडफेयर?

जब कोई वेबसाइट क्लाउडफेयर का इस्तेमाल करती है तो यूजर की रिक्वेस्ट सीधे वेबसाइट तक नहीं पहुंचती है, बल्कि यह पहले क्लाउडफेयर के नेटवर्क पर जाती है. इसके बाद क्लाउडफेयर यह चेक करता है कि यह रिक्वेस्ट सही है या नहीं. फिर वह वेबसाइट की फाइल अपने सबसे नजदीकी सर्वर से यूजर को भेज देता है. इससे वेबसाइट तेजी से लोड होती है और सुरक्षा भी बनी रहती है. वहीं इस बार क्लाउडफेयर में समस्या को लेकर बताया जा रहा है कि क्लाउडफेयर के एप्लीकेशन सर्विसेज में बड़ी तकनीकी खराबी आई, जिसके चलते लाखों वेबसाइट प्रभावित हुई. हालांकि कंपनी ने यह साफ नहीं बताया की खराबी किस वजह से आई थी. लेकिन माना जा रहा है कि गलत कॉन्फिगरेशन बदलाव या नेटवर्क में तकनीकी गलती इसका बड़ा कारण हो सकती है.

क्लाउडफेयर के डाउन होने से कितना बड़ा असर पड़ा?

क्लाउडफेयर के डाउन होने से एक्स, चैट जीपीटी, स्पॉटिफाई और कैनवा जैसे बड़े प्लेटफाॅर्म बंद हो गए. वहीं डाउनडिटेक्टर जैसी वेबसाइट जो बताती है कि कौन सा प्लेटफाॅर्म डाउन है वह भी क्लाउडफेयर पर निर्भर होने के कारण ठप हो गई. क्लाउडफेयर में दिक्कत को लेकर भारत में 3000 से ज्यादा यूजर्स ने शिकायत दर्ज की. वहीं दुनियाभर में लाखों लोगों को वेबसाइट्स पर लोडिंग एरर और सर्वर फेल वाले मैसेज दिखाई दिए.

ये भी पढ़ें-International Men's Day 2025: किस वजह से हुई थी मेंस डे मनाने की शुरुआत? अधिकारों की बात तो एकदम बकवास