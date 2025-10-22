हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?

इतनी तेजी से कैसे जल जाता है कपूर, आखिर इसमें क्या-क्या मिलाया जाता है?

How Does Camphor Burn: क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाला कपूर इतनी तेजी से क्यों जलता है? जानिए उसके पीछे का विज्ञान और वह पौधा जिससे कपूर बनता है.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Oct 2025 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में कपूर का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. माचिस की तीली लगते ही कपूर जल उठता है और उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कपूर आखिर कैसे बनता है और यह इतनी जल्दी क्यों जल जाता है? इसके पीछे की कहानी प्राकृतिक विज्ञान और इतिहास दोनों से जुड़ी हुई है. चलिए जानें.

कैसे बनाया जाता है कपूर?

कपूर मुख्यतः दो प्रकार का मिलता है- नेचुरल कपूर और आर्टिफिशियल कपूर. नेचुरल कपूर कैम्फूर के पेड़ Cinnamomum Camphora से प्राप्त होता है. यह पेड़ 50 से 60 फीट तक ऊंचा हो सकता है और इसकी पत्तियां गोल और लगभग 4 इंच चौड़ी होती हैं. कपूर बनाने के लिए पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया जाता है. दरअसल जब छाल सूखने लगती है, तो उसका रंग भूरा-ग्रे जैसा हो जाता है. इसे पेड़ से अलग किया जाता है और फिर गर्म करके रिफाइन किया जाता है. इसके बाद छाल को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और उसे कपूर का परंपरागत शेप दिया जाता है.

मुख्य रूप से कहां पाया जाता है यह?

कैम्फर का पेड़ मुख्य रूप से पूर्वी एशिया यानी चीन में पाया जाता है और मूलतः यह जापान का पेड़ माना जाता है. चीन में लोक चिकित्सा पद्धति में इसका इस्तेमाल सदियों से होता रहा है. नौवीं शताब्दी के आसपास इसे कपूर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया और धीरे-धीरे यह दुनियाभर में प्रसिद्ध हो गया. 

भारत में कैसे पहुंचा कपूर?

भारत में कपूर की खेती का इतिहास 19वीं शताब्दी के अंत से जुड़ा है. 1932 में प्रकाशित एक रिसर्च पेपर के अनुसार 1882-1883 के दौरान लखनऊ के हॉर्टिकल्चर गार्डन में कैम्फूर की खेती में सफलता मिली थी. हालांकि प्रारंभिक सफलता थोड़े समय तक ही रही, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर इस पेड़ की खेती शुरू हो गई. 

इतनी तेजी से कैसे जलता है कपूर?

कपूर इतनी तेजी से जलने का कारण इसकी रासायनिक संरचना में छिपा है. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पर्याप्त होती है, जिससे इसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है. इसका मतलब है कि हल्की हीट या माचिस की छोटी चिंगारी भी इसे जलाने के लिए पर्याप्त होती है. कपूर की वाष्प हवा में फैलकर ऑक्सीजन से मिलती है और इसी कारण यह बहुत तेजी से जलने लगता है. यही वजह है कि पूजा-पाठ में कपूर का इस्तेमाल करते समय उसकी सुगंध और ज्वलनशीलता दोनों ही अनुभव किए जा सकते हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 07:02 AM (IST)
