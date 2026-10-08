विमान पर गिरे बिजली तो कैसे सुरक्षित रहते हैं यात्री, कैसे काम करता है फैराडे सिद्धांत?

आसमान में सफर के दौरान हाल ही में एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब पटना से अहमदाबाद जा रही इंडिगो की उड़ान 6E925 पर अचानक बिजली गिर गई. यह घटना तब हुई जब विमान हवा में करीब 17 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. आसमानी बिजली का झटका इतना जोरदार था कि विमान के सबसे आगे के हिस्से यानी नोज कोन (रेडोम) को काफी नुकसान पहुंचा. इस सबके बावजूद पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई. राहत की बात यह रही कि प्लेन में सवार सभी 110 यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक अरब वोल्ट जितनी खतरनाक बिजली का झटका लगने के बाद भी विमान और उसके अंदर बैठे लोग कैसे सुरक्षित बच जाते हैं?

इंडिगो फ्लाइट के साथ क्या हुआ?

पटना से अहमदाबाद जा रही फ्लाइट 6E925 जब आसमान में 17 हजार फीट पर थी, तब बिजली की सीधी चपेट में आ गई. बिजली टकराते ही विमान के सबसे आगे मौजूद रेडोम वाले हिस्से पर काफी असर पड़ा. रेडोम दरअसल वह हिस्सा होता है जो प्लेन के रडार को सुरक्षित रखता है. झटका इतना तेज था कि रेडोम क्षतिग्रस्त हो गया और देखने में ऐसा लग रहा था मानो प्लेन की नाक ही टूट गई हो. गनीमत यह रही कि इस घटना से हुआ नुकसान केवल बाहरी हिस्से तक ही सीमित रहा, विमान के अंदरूनी ढांचे और इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

कितनी खतरनाक होती है आसमानी बिजली?

आसमान में कड़कने वाली बिजली में ऊर्जा का भंडार होता है. वैज्ञानिकों के अनुसार, जब आसमानी बिजली किसी चीज से टकराती है तो उसमें लगभग 100 करोड़ (एक अरब) वोल्ट तक का बिजली का झटका हो सकता है. यह ऊर्जा अरबों वॉट पावर के बराबर मानी जाती है. इतना ही नहीं, जिस जगह बिजली गिरती है, वहां उसके आसपास की हवा का तापमान अचानक बढ़कर 20 हजार से 30 हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. यह तापमान सूरज की सतह से भी कई गुना ज्यादा गरम होता है, जिससे कोई भी सामान्य वस्तु पल भर में जलकर राख हो सकती है.

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फैराडे केज तकनीक क्या होती है?

विमान पर इतनी भीषण बिजली गिरने के बाद भी यात्रियों का सुरक्षित रहना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान का कमाल है. आधुनिक विमानों के बाहरी ढांचे को बनाने में मुख्य रूप से एल्युमीनियम और खास तरह की बिजली की सुचालक धातुओं (कंडक्टिव मेटल्स) का इस्तेमाल किया जाता है. इस संरचना को वैज्ञानिक भाषा में फैराडे केज कहा जाता है. यह एक पिंजरे की तरह काम करता है, जो बाहर से आने वाले किसी भी भारी इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर घुसने नहीं देता और पूरे करंट को बाहरी सतह पर ही रोक लेता है.

यात्रियों पर बिजली का असर क्यों नहीं होता?

जब प्लेन पर बिजली गिरती है, तो फैराडे केज के नियम के तहत सारा करंट विमान की एल्युमीनियम बॉडी से होकर बहने लगता है. बिजली आमतौर पर विमान के नुकीले हिस्से जैसे नोज या पंखों के सिरों से टकराती है और पूरी बॉडी से गुजरती हुई पीछे टेल के रास्ते हवा में वापस डिस्चार्ज हो जाती है. इस प्रक्रिया में करंट प्लेन के केवल बाहरी हिस्से से गुजरता है. इस वजह से अंदर बैठे पैसेंजर्स और प्लेन के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं. यात्रियों को झटके महसूस नहीं होते, हालांकि उन्हें तेज रोशनी और धमाकेदार आवाज जरूर महसूस होती है.





लैंडिंग और सुरक्षा जांच के कड़े नियम

कमर्शियल उड़ानों को बनाते समय सुरक्षा मानकों का बेहद बारीकी से ध्यान रखा जाता है. विमानों की डिजाइनिंग ही इस तरह की जाती है कि वे खराब से खराब मौसम और बिजली के झटकों को आसानी से झेल सकें. एविएशन विशेषज्ञों का मानना है कि उड़ते प्लेन पर बिजली गिरना कोई नई बात नहीं है. अगर बिजली टकराने के बाद प्लेन के सभी जरूरी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हों, तो विमान उड़ान जारी रख सकता है. हालांकि, सुरक्षा नियमों (SOP) के मुताबिक सुरक्षित लैंडिंग के तुरंत बाद विमान को सेवा से हटाकर उसकी गहन तकनीकी जांच की जाती है, ताकि किसी भी तरह के अनदेखे नुकसान का पता लगाया जा सके.

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