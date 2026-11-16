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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगोदाम में बैठाया, फिर पुलिस को बुलाया, VC से मिलने पहुंचे आदित्य ठाकरे के साथ क्या हुआ?

गोदाम में बैठाया, फिर पुलिस को बुलाया, VC से मिलने पहुंचे आदित्य ठाकरे के साथ क्या हुआ?

मुंबई यूनिवर्सिटी पहुंचे आदित्य ठाकरे के विधायकों और प्रशासन के बीच हंगामे की खबर है. विधायकों को गोदाम में बैठाने का आरोप है. इस दौरान कुलपति से मुलाकात में पुलिस बुलाने पर हंगामा हो गया.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 16 Nov 2026 05:03 PM (IST)
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मुंबई यूनिवर्सिटी में कुलपति से मिलने पहुंचे ठाकरे गुट के विधायकों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है. इस घटना को लेकर विधायक विश्वविद्यालय प्रशासन पर जमकर भड़क गए. मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े मुद्दों को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे आदित्य ठाकरे और उनके साथ आए विधायकों के साथ हुई घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ. 

आरोप है कि कुलपति से मिलने पहुंचे शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायकों को पहले गोदाम में बैठाया गया. इसके बाद बैठक के दौरान पुलिस को भी बुला लिया गया. इस घटना के बाद ठाकरे गुट के विधायक आक्रामक हो गए और उन्होंने कुलपति समेत विश्वविद्यालय प्रशासन को जमकर घेरा.

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सीनेट सदस्य प्रदीप सावंत को भेजा अयोग्यता नोटिस

मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य प्रदीप सावंत को विश्वविद्यालय की ओर से अयोग्यता का नोटिस भेजा गया है. प्रदीप सावंत ठाकरे गुट की शिवसेना के सीनेट सदस्य हैं. इसी मामले के साथ विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आदित्य ठाकरे कुलपति से मिलने पहुंचे थे.

इस दौरान आदित्य ठाकरे के साथ विधायक अनिल परब, वरुण सरदेसाई, सुनील प्रभु, अजय चौधरी, सुनील शिंदे, महेश सावंत, बाला नर, ज. मो. अभ्यंकर और मनोज जामसुतकर मौजूद थे. कुलपति से मुलाकात से पहले इन सभी को बाहर एक गोदाम में बैठाए जाने का आरोप विधायकों ने लगाया. इस बात को लेकर अनिल परब, वरुण सरदेसाई और सुनील प्रभु काफी नाराज हो गए.

जमकर भड़के विधायक अनिल परब

आदित्य ठाकरे के साथ शिवसेना के विधायक जब कुलपति से चर्चा करने पहुंचे, तो वहां पुलिस भी मौजूद थी. पुलिस को देखकर शिवसेना के विधायक नाराज हो गए. विधायक वरुण सरदेसाई ने कुलपति से सवाल किया कि जब भी हम विश्वविद्यालय में आपसे मिलने आते हैं, तो हर बार पुलिस को क्यों बुलाया जाता है? क्या हम आतंकवादी हैं? इन शब्दों में वरुण सरदेसाई ने अपनी नाराजगी जाहिर की.

इसी मुद्दे पर विधायक अनिल परब भी भड़क गए. उन्होंने सवाल किया कि अगर हमें आपसे चर्चा करनी है, तो क्या हम पुलिस के सामने चर्चा करें? अनिल परब ने कहा कि पहले पुलिस को यहां से बाहर निकालिए.

गोदाम में बैठाए जाने पर भी जताई नाराजगी

ठाकरे गुट के विधायकों को बाहर गोदाम में बैठाए जाने को लेकर भी विधायकों ने कड़ी नाराजगी जताई. इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच कराने का जवाब दिया. इस पर अनिल परब और भड़क गए. उन्होंने कहा, "आप किस बात की जांच करेंगे? हम विधायक के तौर पर बता रहे हैं कि हमारे साथ यह घटना हुई है. जब किसी बात को लेकर संदेह होता है, तभी जांच की जाती है." 

उन्होंने आगे कहा, "अगर हमारे साथ किसी सुरक्षा रक्षक ने गलत व्यवहार किया होता, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती?" विधायक सुनील प्रभु ने भी इस मुद्दे पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह हरकत की है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए.

प्रदीप सावंत को नोटिस

ठाकरे गुट के सीनेट सदस्य प्रदीप सावंत को मुंबई विश्वविद्यालय की ओर से अयोग्यता का नोटिस जारी किया गया है. विश्वविद्यालय ने प्रदीप सावंत को अंतिम कारण बताओ नोटिस भेजा है. इसमें उन पर प्रशासनिक कदाचार, गलत और मानहानिकारक जानकारी फैलाने, जबरन अतिक्रमण (ट्रेसपासिंग) करने और मुंबई विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा तथा संस्थागत विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 16 Nov 2026 05:03 PM (IST)
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