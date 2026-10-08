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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज2006 आत्महत्या से क्यों जोड़े जा रहे ज्ञानेश कुमार के तार, क्या है मलेशिया का वह मामला?

2006 आत्महत्या से क्यों जोड़े जा रहे ज्ञानेश कुमार के तार, क्या है मलेशिया का वह मामला?

केरल सरकार ने 2006 में मलेशियाई इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नई विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं. आइए जानें कि वह पूरा मामला आखिर क्या था.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Oct 2026 04:13 PM (IST)
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  • अब केरल सरकार ने नई विजिलेंस जांच का आदेश दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बार फिर वर्षों पुराने एक विवाद को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. केरल सरकार ने साल 2006 में हुए एक सनसनीखेज आत्महत्या मामले से जुड़ी पुरानी फाइलों को दोबारा खोल दिया है. यह पूरा मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़े एक मलेशियाई सिविल इंजीनियर की दर्दनाक मौत और भ्रष्टाचार के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है. राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने इस केस में नए सिरे से जांच के निर्देश जारी किए हैं. आइए समझते हैं कि करीब दो दशक पुराना यह मामला क्या है और ज्ञानेश कुमार का नाम इस विवाद से किस तरह जुड़ा हुआ है.

कौन थे मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन?

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यह दुखद घटनाक्रम नवंबर 2006 का है. ली सी बीन मलेशिया के एक प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर थे. वे PATI-BEL नाम के कंसोर्टियम में केरल ऑपरेशन्स के मुख्य प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे. यह कंपनी मलेशियाई फर्म PATI और भारत की भागीरथ कंस्ट्रक्शन्स का एक जॉइंट वेंचर थी. इस कंपनी को वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तपोषित केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत राज्य की प्रमुख एमसी रोड को अपग्रेड और चौड़ा करने का अहम ठेका मिला हुआ था. प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंबे समय तक केरल में काम करने के बाद वे कुआलालंपुर वापस लौटे, जहां उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार पर रिश्वत का आरोप

इंजीनियर ली सी बीन की मौत के बाद कुआलालंपुर में उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था. इस सुसाइड नोट ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी. नोट में केरल के लोक निर्माण विभाग PWD के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. मृतक ने लिखा था कि अधिकारी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे और काम के कुप्रबंधन का दबाव बना रहे थे. सबसे बड़ा आरोप यह था कि पेंडिंग बिलों और सड़क निर्माण के भुगतान को जारी करने के बदले अफसरों द्वारा मोटी रिश्वत मांगी जा रही थी. सुसाइड नोट में नामजद अधिकारियों की सूची में ज्ञानेश कुमार का नाम भी शामिल था, जो उस दौरान PWD सचिव के पद पर तैनात थे.

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2006 आत्महत्या से क्यों जोड़े जा रहे ज्ञानेश कुमार के तार, क्या है मलेशिया का वह मामला?

बजट में भारी बढ़ोतरी और उत्पीड़न

वरिष्ठ नेताओं और शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इस पूरे सड़क प्रोजेक्ट के प्रबंधन में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी लापरवाही बरती गई थी. जिस निर्माण परियोजना का शुरुआती अनुमानित बजट करीब 216 करोड़ रुपये तय किया गया था, वह अधिकारियों की हीलाहवाली और देरी के कारण बढ़कर 330 करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंच गया. आरोप है कि सरकारी विभाग द्वारा जानबूझकर ठेकेदार कंपनी के जायज भुगतानों को रोका जा रहा था. भुगतान अटकने से विदेशी कंपनी और उसके भारतीय अधिकारियों पर भारी वित्तीय दबाव आ गया था. इसी प्रताड़ना और लगातार बढ़ते मानसिक तनाव को मलेशियाई इंजीनियर की खुदकुशी की मुख्य वजह माना गया.

शुरुआती जांच और ज्ञानेश कुमार का तबादला

सुसाइड नोट सामने आने के बाद मचते बवाल को देखकर राज्य के विजिलेंस विभाग ने आनन-फानन में मामले की प्राथमिक जांच शुरू की. हालांकि, जांच पूरी होने से पहले ही 2006 का साल खत्म होने से पूर्व ज्ञानेश कुमार का तबादला लोक निर्माण विभाग से कर दिया गया. PWD से हटने के बाद वे केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए और रक्षा मंत्रालय में सेवाएं देने लगे. उस दौर के घटनाक्रमों को याद करते हुए विश्लेषक मानते हैं कि रक्षा मंत्रालय में उनके द्वारा किए गए कामकाज ने उन्हें केंद्रीय प्रशासनिक हलकों और सत्ताधारी नेताओं की गुड बुक में जगह बनाने में मदद की, जिसके बल पर वे आगे बढ़ते गए.

पुरानी जांच बिना नतीजे के हुई बंद

उस समय विजिलेंस की टीम ने मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा-क्षेत्र के तकनीकी मुद्दों और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया. उस दौर में तैनात रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड केस को लेकर जनता में काफी आक्रोश था, फिर भी तत्कालीन सरकारी तंत्र केस की जड़ तक जाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था. अधिकार क्षेत्र की पेचीदगियों का बहाना बनाकर फाइल बंद कर दी गई और कोई ठोस नतीजा या कानूनी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी, जिससे यह केस सालों तक दबा रहा.


2006 आत्महत्या से क्यों जोड़े जा रहे ज्ञानेश कुमार के तार, क्या है मलेशिया का वह मामला?

अब फाइलें दोबारा खुलीं और जांच का आदेश

वर्षों तक शांत रहने के बाद अब इस पुराने विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है. केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने 2006 के इस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़ी तमाम धूल खा रही फाइलों को वापस मंगवा लिया है. सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नए सिरे से विजिलेंस जांच कराने का औपचारिक आदेश दे दिया है. पुराने दस्तावेजों की दोबारा समीक्षा के बाद यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इतने सालों बाद इस जांच से क्या नए तथ्य और मोड़ निकलकर बाहर आते हैं.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Gyanesh Kumar Malaysia Engineer Suicide Case
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