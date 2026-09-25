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वोटर आईडी कार्ड बनने से पहले लोग कैसे करते थे वोट, जानें इसका इतिहास?

Voter ID Card History: हाल ही में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर भारत में चर्चा चल रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत में वोटर आईडी कार्ड कैसे शुरू हुआ था और क्या था इसका इतिहास.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 25 Sep 2026 06:12 PM (IST)
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  • पहले मतदान मतदाता सूची और व्यक्तिगत पहचान से होता था।
  • फर्जी मतदान रोकने 1957 में वोटर आईडी का विचार उठा।
  • टी एन शेषन ने 1993 में फोटो वोटर आईडी अनिवार्य किया।

Voter ID Card History: चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को लेकर भारत में फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं. आज वोटर आईडी कार्ड भारत की चुनाव प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा है लेकिन वोट डालने के लिए इसकी हमेशा जरूरत नहीं होती थी. 1993 में फोटो वाले इलेक्टोरल फोटो आईडेंटिटी कार्ड के आने से पहले वोटिंग मुख्य रूप से वोटर लिस्ट और स्थानीय पहचान पर ही आधारित थी.  तब कोई डिजिटल वोटर डेटाबेस या फिर सरकार द्वारा जारी फोटो आईडेंटिटी कार्ड नहीं होते थे.

वोटर लिस्ट मुख्य आधार थी 

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हर चुनाव से पहले सरकारी अधिकारी योग्य वोटरों के नाम वाली वोटर लिस्ट तैयार और अपडेट करते थे. अधिकारी घरों और इलाकों में जाकर रजिस्टर में वोटरों की जानकारी को दर्ज करते थे. 

अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होता था तो वोटिंग के लिए वही मुख्य जरूरत होती थी. पोलिंग स्टेशन पर चुनाव अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट उस लिस्ट का इस्तेमाल करके इस बात को वेरीफाई करते थे कि व्यक्ति वोट देने के लिए रजिस्टर्ड है या फिर नहीं.


वोटर आईडी कार्ड बनने से पहले लोग कैसे करते थे वोट, जानें इसका इतिहास?

पहचान कैसे वेरीफाई की जाती थी? 

जब कोई वोटर पोलिंग बूथ पर आता था तो उसका नाम और उसके पिता का नाम बोला जा सकता था या फिर वोटर लिस्ट से मिलाया जा सकता था. गांव और आपस में जुड़े मोहल्ले में पोलिंग एजेंट अक्सर स्थानीय निवासियों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और उनकी पहचान वेरीफाई करने में मदद कर सकते थे. 

यह सिस्टम सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड फोटो आईडेंटिटी डॉक्युमेंट के बजाय स्थानीय जान पहचान पर ज्यादा निर्भर था. एक बार वोटर की पहचान वेरीफाई हो जाती थी उसके बाद उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती थी. यह स्याही एक फिजिकल निशान के तौर पर काम करती थी जो यह बताती थी कि व्यक्ति पहले ही वोट दे चुका है और इसका मकसद दोबारा वोटिंग को रोकना था. 

बैलेट पेपर और चुनाव चिह्न

वेरिफिकेशन के बाद वोटर को एक पेपर बैलेट मिलता था. वोटर अपने चुने हुए उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर निशाना लगता था और बैलेट पेपर को बैलट बॉक्स में डाल देता था. 1951-52 में भारत के पहले आम चुनाव के दौरान साक्षरता का स्तर काफी कम था. वोटिंग को आसान बनाने के लिए चुनाव प्रक्रिया काफी हद तक चुनाव चिह्न पर ही निर्भर थी. इसी के साथ पूरी तरह से उम्मीदवारों के नाम पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग रंगों के बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था.

वोटर आईडी का विचार कब शुरू हुआ? 

फोटो आइडेंटिटी कार्ड शुरू करने का विचार सबसे पहले 1957 के आम चुनाव के बाद आयोग ने दिया था. इसका मकसद फर्जी वोटिंग की संभावना को कम करना और वोटर की पहचान को बेहतर बनाना था. इसके बाद 1960 में कोलकाता के एक चुनाव क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया. हालांकि इस प्रयोग को पूरी तरह से सफल नहीं माना गया. 

बाद में 1979 के सिक्किम विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार फोटो वाले पहचान पत्र का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया. यह चुनावी प्रक्रिया में फोटो-आधारित पहचान को शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम था. 


वोटर आईडी कार्ड बनने से पहले लोग कैसे करते थे वोट, जानें इसका इतिहास?

टी एन शेषन और 1993 का बदलाव 

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन के कार्यकाल के दौरान एक बड़ा बदलाव देखने को मिला. 1993 में फोटो वाले वोटर आईडी कार्ड पूरे देश में अनिवार्य कर दिए गए. फोटो आधारित पहचान शुरू करने का मकसद इस बात को पक्का करना था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर वोट ना डाल सके और पोलिंग स्टेशन पर पहचान की पुष्टि की प्रक्रिया और मजबूत बन सके.

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पुराने सिस्टम की कमियां 

पुराने सिस्टम में कई कमियां थीं. सरकार द्वारा जारी भरोसेमंद फोटो पहचान पत्र न होने की वजह से फर्जी वोटिंग आसान हो सकती थी. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरा रजिस्टर्ड वोटर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर वोट डालने की कोशिश कर सकता था जिसकी मौत हो चुकी हो. 

एक और बड़ी चुनौती बूथ कैप्चरिंग की थी. कुछ जगहों पर हथियारबंद गुट या फिर राजनीतिक दबंग पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा कर लेते थे. असली वोटरों को डराते-धमकाते थे और खुद ही बैलेट पेपर पर ठप्पा लगा देते थे. 

इस वजह से वोटर लिस्ट के आधार पर पहचान करने के तरीके से फोटो वाले वोटर पहचान पत्र की तरफ बढ़ना भारत के चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव था.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 06:12 PM (IST)
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Voter ID Card History Indian Election History Voting Before Voter ID
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