चीन पर अमेरिका का कितना कर्ज, देख लीजिए आंकड़े

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चीन के पास अमेरिकी कर्ज 18 साल के निचले स्तर पर।

अमेरिकी कर्जधारियों में चीन तीसरे स्थान पर खिसका।

भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक सुरक्षा हेतु चीन ने अमेरिकी कर्ज घटाया।

US Debt To China: हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बैठक हुई है. आपको बता दें कि चीन लंबे समय से अमेरिकी सरकारी कर्ज का एक बाद विदेशी धारक रहा है. हालांकि बीते कुछ सालों में अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में उसकी हिस्सेदारी काफी कम हुई है. जुलाई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास लगभग 618 अरब डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड हैं.

यह लगभग 18 सालों में इसका सबसे निचला स्तर है. यह गिरावट अमेरिकी वित्तीय संपत्तियों पर अपनी निर्भरता कम करने, अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने के चीन के प्रयास को दर्शाती है.

अमेरिकी कर्ज धारकों में चीन तीसरे स्थान पर खिसका

चीन पहले अमेरिकी सरकारी कर्ज का दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी धारक था. अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने के बाद अब वह तीसरे स्थान पर आ चुका है.

आंकड़ों के मुताबिक जापान वर्तमान में सबसे बड़ा धारक है. जापान के पास लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी सरकारी बॉन्ड हैं. यूनाइटेड किंगडम लगभग 940 अरब के साथ दूसरे स्थान पर आता है और चीन के पास लगभग 618 अरब डॉलर हैं.

अमेरिकी सरकारी कर्ज में भारत की हिस्सेदारी का अनुमान 230 अरब डॉलर से 240 अरब डॉलर के बीच है. यह आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि सरकारें और वित्तीय संस्थान ट्रेजरी प्रतिभूतियां खरीदते या फिर बेचते हैं.





चीन अमेरिकी कर्ज में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा

इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं. वाशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते व्यापारिक और राजनीतिक मतभेदों ने चीन को अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए प्रेरित किया है. कम अमेरिकी सरकारी बॉन्ड रखना संभावित वित्तीय और आर्थिक दबाव के जोखिम को सीमित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

इसी के साथ चीन अपने सोने के भंडार का भी विस्तार कर रहा है. अमेरिका कर्ज में अपनी कुछ हिस्सेदारी कम करके और सोना खरीद कर चीन अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है. कई केंद्रीय बैंक सोने को एक आरक्षित संपत्ति के रूप में देखते हैं जो मुद्रा और सरकारी प्रतिभूतियों से परे होल्डिंग्स में विविधता लाने में मदद कर सकता है.

रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की डॉलर मूल्य वर्ग की संपत्तियों को फ्रीज करने से दूसरे देशों में विदेशी वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. चीन अपने भंडार में विविधता लाने और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से जुड़ी बड़ी मात्रा में संपत्ति रखने से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने के उपाय कर रहा है.





चीन के पास कुल अमेरिकी कर्ज का 2% से भी कम हिस्सा

अमेरिका का कुल राष्ट्रीय कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है. इस आंकड़े के मुकाबले चीन के पास मौजूद लगभग 618 बिलियन डॉलर की राशि कुल अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज का 2% अधिक कम है.

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि चीन के पास अमेरिकी कर्ज की कम या फिर मामूली मात्रा है. ट्रेजरी सिक्योरिटीज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का एक अहम हिस्सा बनी हुई हैं. इसी के साथ चीन की होल्डिंग्स में बदलाव अंतरराष्ट्रीय फाइनेंस और आर्थिक संबंधों पर होने वाली चर्चा को प्रभावित कर सकते हैं.

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अमेरिका का कुल कर्ज

विदेशी सरकारों और प्राइवेट निवेशकों के पास कुल अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज का लगभग 9.25 ट्रिलियन यानी करीब 23 प्रतिशत हिस्सा है. बाकी 77% हिस्सा अमेरिकी संस्थानों और निवेशकों के पास घरेलू स्तर पर है.

घरेलू होल्डर में फेडरल रिजर्व शामिल है जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत और फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी को बनाए रखने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सरकारी बॉन्ड खरीदता है.

यूएस म्युचुअल फंड और पेंशन फंड भी बचत और रिटायरमेंट फंड का इस्तेमाल करके सरकारी बॉन्ड में बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं. इसके अलावा राज्य और स्थानीय सरकारें अपने फाइनेंशियल रिजर्व के हिस्से के तौर पर फेडरल सरकार की सिक्योरिटीज रखती हैं.

चीन की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स घटकर लगभग 618 बिलियन डॉलर रह गई है. इससे वह प्रमुख विदेशी होल्डरों में जापान और यूनाइटेड किंगडम से पीछे हो गया है. इस कमी की वजह जियोपॉलिटिकल तनाव, सोने की खरीद और फाइनेंशियल एसेट्स में विविधता लाने की कोशिशें हैं.

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