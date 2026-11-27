कांग्रेस नेता शशि थरूर ने संसद के अचानक से सत्र बुलाने को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि ''हमारी संसद की अखंडता को बचाने की लड़ाई जारी है.'' सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है. ये सेशन 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इस सेशन को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लिखा, ''लड़ाई जारी है-भारतीय लोकतंत्र को बचाने की, भारत की एकता की रक्षा करने की, और हमारी संसद की अखंडता को सुरक्षित रखने की लड़ाई. संविधान जिंदाबाद! जय हिंद!''

Absolutely. The fight is on -- a fight to save Indian democracy, to protect India's unity and to save our Parliament's integrity. #JaiSamvidhan! Jai Hind🇮🇳! — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 26, 2026

जयराम रमेश को आया गुस्सा

संसद सत्र के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, ''14 अप्रैल, 2026 को डॉ. आंबेडकर जयंती की शाम मोदी सरकार ने परिसीमन विधेयकों को सार्वजनिक किया था. लेकिन 17 अप्रैल, 2026 की रात संसद में इन विधेयकों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.''

उन्होंने आगे लिखा, ''अब संविधान दिवस पर, ऑपरेशन लोटस के 105 दिन बाद, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है. उसे उम्मीद है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए वह बेहद दागदार दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़ कर लेगी. क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और उस पर इससे बड़ा हमला हो सकता है? संघर्ष जारी है.''

14 अप्रैल, 2026 को डॉ. आंबेडकर जयंती की शाम मोदी सरकार ने परिसीमन विधेयकों को सार्वजनिक किया था। लेकिन 17 अप्रैल, 2026 की रात संसद में इन विधेयकों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब संविधान दिवस पर, ऑपरेशन लोटस के 105 दिन बाद, मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। उसे उम्मीद है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए वह बेहद दागदार दो-तिहाई बहुमत का जुगाड़ कर लेगी। क्या संविधान का इससे बड़ा अपमान और उस पर इससे बड़ा हमला हो सकता है? संघर्ष जारी है। — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 26, 2026

मोदी सरकार पर भड़कीं सागरिका घोष

टीएमसी सासंद सागरिका घोष मे लिखा, ''सबसे निराशाजनक बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार 'परिसीमन विधेयक' (Delimitation Bill) लेकर आती है. जिसका मकसद बीजेपी को सभी निर्वाचन क्षेत्रों को अपने फायदे के हिसाब से फिर से तय करने का मौका देना है और फिर दावा करती है कि यह सब "नारी शक्ति" या "महिलाओं के प्रतिनिधित्व" के लिए किया जा रहा है.''

The most cynical thing of all is for the @narendramodi government to bring the Delimitation Bill — designed to give the @BJP4India a chance to re-map all constituencies to their advantage —and then claim that this is all somehow being done for “nari shakti” or “women’s representation.” If Modi -@AmitShah were serious about representation of women why has the law for women’s reservation — ALREADY UNANIMOUSLY PASSED in 2023—not been implemented? The Delimitation Bill is nothing but a SHAMELESS POWER GRAB wrapped in a sari. It not only reveals the @BJP4India’s contempt for democracy, but also the BJP’s hatred and contempt for women. — Sagarika Ghose (@sagarikaghose) November 27, 2026

उन्होंने आगे लिखा, ''अगर मोदी और अमित शाह महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर सच में गंभीर होते, तो महिलाओं के आरक्षण वाला कानून जो 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो चुका था अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? यह परिसीमन विधेयक असल में साड़ी की आड़ में सत्ता हथियाने की एक बेशर्म कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है. यह न केवल लोकतंत्र के प्रति बीजेपी की अवमानना ​​को दिखाता है, बल्कि महिलाओं के प्रति भाजपा की नफरत और तिरस्कार को भी उजागर करता है.''

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