Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गणेश मावलंकर आजाद भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे।

स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे, गांधी-पटेल के करीबी सहयोगी।

विभिन्न विधानसभाओं की अध्यक्षता कर लोकसभा के अध्यक्ष बने।

संसदीय प्रक्रियाएं स्थापित कीं, लोकसभा के जनक कहलाए।

G. V. Mavalankar Birth Anniversary: गणेश वासुदेव मावलंकर जिन्हें जी वी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है, आजाद भारत की पहली लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे और उन्हें लोकसभा का जनक कहा जाता है. उनकी जयंती 27 नवंबर यानी आज मनाई जा रही है. भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें यह उपाधि दी थी. यह संसदीय परंपराओं को स्थापित करने और सदन की नींव रखने में उनके योगदान को मान्यता देती है.

प्रारंभिक जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका

मावलंकर का जन्म 27 नवंबर 1888 को बड़ौदा में हुआ था. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अहमदाबाद में पूरी की और 1913 में वकालत शुरू की. प्यार से दादा साहेब कहे जाने वाले मावलंकर बाद में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं के साथ जुड़ गए.

वे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल के करीबी सहयोगी थे. मावलंकर ने खेड़ा लगान विरोधी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया. स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका की वजह से उन्हें 1930 से 1933, 1940 से 1941 और 1942 से 1944 तक जेल में रहना पड़ा.

विधान सभाओं से लेकर पहली लोकसभा तक

मावलंकर का संसदीय करियर 1937 में बॉम्बे विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के साथ शुरू हुआ. वे 1946 तक इस पद पर रहे. जनवरी 1946 से अगस्त 1947 तक उन्होंने छठी केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया.

आजादी के बाद वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 से अप्रैल 1952 तक इस पद पर रहे. इसके बाद उन्होंने प्रोविजनल पार्लियामेंट की अध्यक्षता की. 15 मई 1952 को उन्हें सर्वसम्मति से पहली लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया. वे 27 फरवरी 1956 को अपने निधन तक इस पद पर बने रहे.

उन्हें लोकसभा का जनक क्यों कहा जाता है?

मावलंकर ने भारत की संसद के नियमों, प्रक्रिया और परंपराओं को आकार देने में मदद की. उन्होंने सदन की गरिमा और अनुशासन पर जोर दिया. इससे संसदीय प्रणाली के लिए कार्य प्रणालियां स्थापित करने में मदद मिली.

उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल को एक नियमित और प्रभावी प्रक्रिया बनाने में बड़ा योगदान दिया. हालांकि उनके कार्यकाल से पहले भी सवाल पूछने की व्यवस्था थी लेकिन उनकी भूमिका ने संसदीय कार्यवाही में इसे और मजबूत किया.

स्पीकर के रूप में उनके निष्पक्ष दृष्टिकोण ने भी उनकी खास पहचान बनाई. कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक दलों के सदस्यों के अधिकारों का सम्मान किया और अपने पद के अनुरूप पूरी निष्पक्षता बनाए रखी.

मावलंकर ने संसदीय समितियां और तंत्रों को मजबूत करने में भी योगदान दिया है. इनमें नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और कार्य मंत्रणा समिति शामिल हैं. उनके कार्यों से ऐसी प्रक्रियाओं और परंपराओं को स्थापित करने में मदद मिली जिन्होंने लोकसभा के कामकाज को सही तरीके से चलने में सहयोग दिया.

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