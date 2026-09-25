अमेरिका Vs चीन... ताकत के मामले में कौन आगे, जानें किसकी सेना भारी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैन्य ताकत में अमेरिका प्रथम, चीन तीसरे स्थान पर है।

अमेरिका का रक्षा बजट, वायु शक्ति और परमाणु हथियार अधिक हैं।

चीन की सक्रिय सेना, नौसैनिक जहाजों की संख्या ज्यादा है।

अमेरिका के पास उन्नत विमान, वाहक पोत, वैश्विक ठिकाने हैं।

US vs China Military: व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद दुनिया की इन दो बड़ी ताकतों के रिश्ते पर फिर से ध्यान गया है. ट्रंप ने अमेरिका और चीन को ऐसा दोस्त बताया जिनके हित आपस में जुड़े हुए हैं.

कूटनीतिक और आर्थिक रिश्तों के अलावा दोनों देशों के पास अपनी-अपनी रणनीतिक खूबियों वाली ताकतवर सेनाएं भी हैं. उनकी सैन्य क्षमताओं की तुलना करने पर पता चलता है कि किस देश को कहां बढ़त हासिल है.

सैन्य ताकत में अमेरिका पहले और चीन तीसरे स्थान पर

ग्लोबल फायरपावर इंडेक्स के मुताबिक कुल सैन्य ताकत के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है. इसी के साथ चीन तीसरे स्थान पर आता है. हालांकि कुल सैन्य क्षमता में अमेरिका को बढ़त हासिल है लेकिन चीन के पास ज्यादा सैनिक और संख्या के हिसाब से बड़ा नौसैनिक बेड़ा है.

रक्षा खर्च, वायु शक्ति, परमाणु हथियार, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और वैश्विक सैन्य पहुंच के मामले में अमेरिका काफी आगे है. वहीं चीन ने अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार किया है और अपनी थल सेना और नौसेना को लगातार मजबूत कर रहा है.





रक्षा बजट और सैन्य कर्मी

अमेरिका रक्षा पर सालाना 800 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करता है. यह चीन के 245-250 अरब डॉलर के रक्षा बजट से लगभग तीन गुना है. यह बड़ा बजट एडवांस्ड हथियारों, सैन्य रिसर्च, दुनिया भर में तैनाती और आधुनिक रक्षा बुनियादी ढांचे में मदद करता है.

चीन के पास लगभग 20.3 लाख सक्रिय सैनिक हैं और अमेरिका के पास लगभग 13.2 लाख सैनिक हैं. इस वजह से सक्रिय सैन्य कर्मियों के मामले में चीन आगे है. हालांकि अमेरिका के पास लगभग 7.9 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जो चीन के 5.1 लाख रिजर्व सैनिकों से ज्यादा हैं.

वायु शक्ति

अमेरिका के पास 13000 से ज्यादा विमान हैं और चीन के पास लगभग 3300 से ज्यादा विमान हैं. अमेरिकी बेड़े में F-35 और B-2 स्पिरिट जैसे एडवांस्ड विमान शामिल हैं.

अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर रणनीतिक परिवहन और एयरलिफ्ट क्षमता भी है. इसकी मदद से वह लंबी दूरी तक सैन्य कर्मियों को उपकरण तैनात कर सकता है. इन क्षमताओं की वजह से वाशिंगटन को अपने इलाके से बाहर भी बड़ी ऑपरेशनल पहुंच मिलती है.

नौसेना की ताकत

जहाजों की संख्या के हिसाब से चीन का नौसैनिक बेड़ा बड़ा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 754 से 841 जहाज हैं. वहीं अमेरिकी बेड़े में लगभग 440 से 465 जहाज होने का अनुमान है.

हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर और गहरे समुद्र में चलने वाली परमाणु पनडुब्बियों के मामले में अमेरिका को बड़ी बढ़त हासिल है. अमेरिका 11 परमाणु-संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करता है. इसी के साथ चीन के पास ऐसे तीन करियर हैं. यह करियर अमेरिकी नौसेना को दूर दराज के समुद्री इलाकों में हवाई ताकत दिखाने में मदद करते हैं.





थल सेना

चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य ताकत है और जमीनी सैनिकों की संख्या के मामले में उसे बढ़त हासिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास टैंक और बख्तर बंद वाहनों की संख्या भी ज्यादा है.

अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास लगभग 5870 टैंक है. इसी के साथ अमेरिका के पास इनकी संख्या लगभग 466 है. हालांकि सैन्य प्रभावशीलता सिर्फ उपकरणों की संख्या पर निर्भर नहीं करती. प्रशिक्षण, तकनीक, लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी और युद्ध के मैदान में तालमेल भी जमीनी सेना की क्षमताओं पर असर डालते हैं.

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परमाणु हथियार और वैश्विक सैन्य ठिकाने

अमेरिका के पास परमाणु हथियारों का काफी बड़ा जखीरा है. इसमें 3700 से 5000 या फिर उससे ज्यादा वॉरहेड हैं. इसी के साथ चीन के पास इसकी संख्या लगभग 500 से 600 है.

अमेरिका को एक और बड़ी बढ़त विदेशों में मौजूद अपने सैनिक ठिकानों के नेटवर्क से मिलती है. इसमें जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी में मौजूद ठिकाने शामिल हैं. विदेशों में चीन की सैन्य मौजूद की काफी सीमित है, अफ्रीका के जिबूती में उनका एक ज्ञात सैन्य ठिकाना है.

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