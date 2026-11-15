जंगली जानवरों के साथ फोटो या वीडियो बनाना कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है. खासकर बाघ जैसे शिकारी जानवर के पास जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. पाकिस्तान के लाहौर में हुई इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसे खतरनाक जानवरों को निजी तौर पर रखना कितना सुरक्षित है.

पाकिस्तान में वीडियो शूट के दौरान क्या हुआ?

11 नवंबर 2026 को लाहौर के कहाना इलाके के एक फार्महाउस पर टिकटॉक वीडियो बनाया जा रहा था. इसी दौरान वहां काम करने वाले 19 साल के तल्हा पर बाघिन ने हमला कर दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने फार्महाउस के मालिक फैयाज और कंटेंट क्रिएटर नौमान हसन को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में इस घटना को कुत्ते का हमला बताने की कोशिश की गई थी. लेकिन बाद में जांच में बड़े जंगली जानवर यानी बाघिन के हमले की बात सामने आई. वन्यजीव विभाग ने बाघिन को अपने कब्जे में ले लिया है. अब अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि उसे रखने का परमिट था या नहीं और वहां सुरक्षा के सही इंतजाम किए गए थे या नहीं.

कितना खतरनाक होता है बाघ?

बाघ जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी जानवरों में से एक है. उसके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं और दांत व पंजे काफी नुकीले होते हैं. इनकी मदद से वह बड़े जानवरों का भी शिकार करता है. बाघ ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है. खास बात यह है कि अगर कोई बाघ इंसानों के बीच पला हो या उसे पिंजरे में रखा गया हो, तब भी वह जंगली जानवर ही रहता है. उसका व्यवहार कभी भी बदल सकता है और वह किसी पर हमला कर सकता है. इसलिए उसके साथ फोटो खिंचवाना या वीडियो बनाना खतरे से खाली नहीं है. उसे घर में रखकर पूरी तरह पालतू समझना बड़ी गलती हो सकती है.

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किन देशों में रख सकते हैं बाघ?

बाघ रखने को लेकर हर देश में अलग-अलग नियम हैं. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शेर, बाघ और दूसरे बड़े जंगली जानवरों को रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है. इन्हें आम घरों में रखने की इजाजत नहीं है. तय नियमों के मुताबिक, इन्हें खास तौर पर बनाए गए फार्म या रजिस्टर्ड जगहों पर ही रखा जा सकता है.

वहीं, अमेरिका में साल 2022 में लागू हुए बिग कैट पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बाद आम लोग नए बाघ को पालतू जानवर के तौर पर नहीं रख सकते. कानून लागू होने से पहले जिन लोगों के पास ऐसे जानवर थे, उन्हें कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई थी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था. दक्षिण अफ्रीका के कुछ प्रांतों में भी परमिट लेकर बाघों को रखने या उनका प्रजनन कराने की इजाजत मिलती है.

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