Pakistani Minister India Visit: पाकिस्तान का नाम सुनते ही भारतीयों के दिमाग में पड़ोसी देश की दो ही छवि बनती हैं, पहली है सिर्फ दुश्मनी की और दूसरी है आतंकवाद की. साल 2025 में हुई पहलगाम की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कई तरह की बंदिशें लगाईं. लेकिन अब भारत में 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन का पहला सिविलाइजेशनल डायलाग फोरम आयोजित होने जा रहा है, तो इसका न्योता चीन और पाकिस्तान को भी दिया गया है. पाकिस्तान ने न्योता स्वीकार कर लिया है, तो अब सवाल यह है कि आखिर कितने साल के बाद पाकिस्तान का कोई मंत्री भारत आ रहा है और इससे पहले कब और कौन आया था.

SCO फोरम में पाकिस्तान से कौन आ रहा भारत?

यह बात तो सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से तनावपूर्ण माहौल है. पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह चरम पर था. लेकिन अब एसईओ बैठक के लिए पाकिस्तान अपने क्लाइमेट मिनिस्टर मुसादिक मसूद मलिक इस महीने के अंत तक भारत आ जाएंगे. हालांकि पाकिस्तान का कोई मंत्री भारत में तीन साल के बाद आने जा रहा है, लेकिन फिर भी यही कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने की उम्मीद बेहद कम है.

आखिरी बार कब और कौन से पाक मंत्री आए थे भारत?

आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले मई 2023 में गोवा में एससीओ को विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल हुए थे. दिल्ली में होने वाले सम्मेलन की बात करें तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान ने अपने क्लाइमेट मिनिस्टर को ही भारत आने के लिए क्यों चुना? जबकि उनके पास और भी तो मंत्री हैं.

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दरअसल मुसादिक मसूद मलिक पाकिस्तान की राजनीति में जाना-माना नाम हैं. शहबाज सरकार में जलवायु मंत्री बनने से पहले वे पाकिस्तान के पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, इसके अलावा वो पाकिस्तानी पीएम के खास सलाहकार भी हैं.

पाकिस्तान की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है जलवायु मंत्री का भारत आना

मुसादिक मसूद मलिक की पाकिस्तान में निर्विवाद छवि है और जलवायु के मामलों में उनकी विशेषज्ञता भी है. यही वजह है कि भारत के फोरम में शामिल होने के लिए पड़ोसी मुल्क ने उनका नाम चुना. इसे दूसरे नजरिए से ऐसे भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान भारत के साथ तनाव के बीच भी सांस्कृतिक और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत करना चाह रहा है. अगर इसे पाकिस्तान की सॉफ्ट डिप्लोमेसी कहें तो यह गलत नहीं होगा. इसी जरिए वह फिर से भारत के साथ संबंध ठीक करने की कोशिश में लगा है.

क्या है यह एससीओ की बैठक और इसमें क्या होता है?

एससीओ शंघाई सहयोग संगठन है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है. इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में स्थित है. इसमें सदस्य देश आतंकवाद, सुरक्षा, सहयोग, व्यापार, क्षेत्रीय स्थिरता और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं. इस बैठक का उद्देश्य कट्टरपंथ और आतंकवाद जैसी चुनौनियों से निपटना, आपसी भरोसा बढ़ाना और आर्थिक व रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना होता है.





इसमें कितने देश और भारत-पाक कब बने थे इसके सदस्य?

एससीओ संगठन में कुल 10 देश शामिल हैं, जो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, ईरान, उजबेकिस्तान और ताजिकिस्तान हैं. भारत और पाकिस्तान शुरू से इसके सदस्य नहीं थे. ये दोनों देश इस संगठन में साल 2017 में पूर्ण सदस्य बने थे. एससीओ की बैठकें अलग-अलग स्तरों पर की जाती हैं. जब राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है तो उसे एससीओ शिखर सम्मेलन कहा जाता है, वहीं सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी अलग-अलग बैठकें करते हैं.

भारत के लिए एससीओ की बैठकें बेहद खास हैं, क्यों इस दौरान पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर विस्तार से बात करने का मौका मिलता है.

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