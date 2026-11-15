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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMuslim Daughter Property Rights: मुस्लिम पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार, हिंदुओं से कितना अलग नियम?

Muslim Daughter Property Rights: मुस्लिम पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार, हिंदुओं से कितना अलग नियम?

Muslim Daughter Property Rights: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत बेटियों को भी पिता की संपत्ति में हक मिलता है, लेकिन इसके नियम हिंदू उत्तराधिकारों से कुछ बुनियादी तौर पर अलग होते हैं, आइए जानते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Nov 2026 12:10 PM (IST)
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Muslim Daughter Property Rights: हमारे देश में पुराने वक्त से यही धारणा चली आ रही है कि बेटियां पराया धन होती हैं और शादी हो जाने के बाद माता-पिता की संपत्ति पर उनका कोई हक नहीं रह जाता है. शहरों को छोड़ दें तो आज भी गांवों में की जगह यही मानसिकता चलती है. लेकिन भारतीय कानून ऐसा नहीं मानता है. कानून में हुए ऐतिहासिक बदलाव के तहत अब बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार माना गया है. फिर चाहे वह बेटी शादीशुदा हो या अविवाहित, कानून सभी को बराबर नजरों से देखता है. आइए जानते हैं कि इस्लाम धर्म में पिता की संपत्ति में आखिर बेटियों का क्या अधिकार होता है. 

 इस्लामी कानून में बेटियों का क्या हिस्सा?

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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वारियों के हिस्से तय किए जाते हैं. अगर किसी मुस्लिम पिता की मृत्यु हो जाती है तो नियम के अनुसार उसके बेटे को मिलने वाले हिस्से का ठीक आधा हिस्सा बेटी को भी दिया जाएगा. अगर किसी के सिर्फ एक ही बेटा और बेटी है तो संपत्ति का बंटवारा ऐसे होगा कि बेटे को दो हिस्से दिए जाएंगे और बेटी को सिर्फ एक ही हिस्सा मिलेगा.

अगर परिवार में कोई बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां ही हैं तब नियम बदल जाते हैं. अगर किसी की सिर्फ एक ही बेटी है तो उसे पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है. वहीं अगर दो या उससे ज्यादा लड़कियां हैं तब ऐसी स्थिति में कुल संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा आपस में बांट दिया जाता है.

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Muslim Daughter Property Rights: मुस्लिम पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार, हिंदुओं से कितना अलग नियम?

तो क्या बेटा-बेटी को जन्म से ही पिता की संपत्ति में मिल जाता है अधिकार?

यहां पर नियम हिंदू कानून के बिल्कुल उलट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में संतान चाहे बेटा हो या फिर बेटी, जन्म से ही संपत्ति में उसे कोई अधिकार नहीं मिलता है. जब तक पिता जिंदा रहते हैं, तब तक संपत्ति पर पूरा अधिकार सिर्फ उनका ही होता है. बच्चों को पैतृक संपत्ति पर कोई भी अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है.

इस्लाम में वसीयत को लेकर एक नियम यह भी है कि कोई भी पिता अपनी कुल संपत्ति का केवल एक तिहाई हिस्सा ही अपनी मर्जी के तहत किसी को भी वसीयत के जरिए दे सकता है. इसके अलावा शरीयत के नियमों के तहत बचा हुआ दो तिहाई हिस्सा ही कानूनी वारिसों चाहे वह बेटा हो या बेटी के बीच बंटता है. इसे बदला नहीं जा सकता है.

क्या शादी के बाद भी बेटियां पिता की संपत्ति की हकदार?

हिंदू हो या मुस्लिम लोगों के मन में यह भ्रम जरूर रहता है कि अगर बेटी की शादी हो गई है, तो फिर पिता की संपत्ति में से उसका हक खत्म हो जाता है. मायके की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता है. शरीयत के अनुसार, विवाहित या फिर अविवाहित दोनों को अपना तय हक पाने का पूरा अधिकार रहता है. एक बार जब पिता की संपत्ति बेटी को मिल जाती है तो वह उसकी स्वामित्व हो जाती है. वह अपनी मर्जी से उस संपत्ति को किसी को दान कर सकती है, बेच सकती है या फिर आगे किसी और के नाम उसकी वसीयत कर सकती है.

शरीयत के नियम हिंदू उत्तराधिकारों से कितने अलग?

हिंदू उत्ताधिकार अधिनियम जो कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध पर मुख्य रूप से लागू होता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच कई सारे बुनियादी अंतर देखने को मिलते हैं.

संपत्ति का अनुपात: 2005 के संशोधन के बाद हिंदू कानून के अनुसार बेटा हो या बेटी दोनों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना गया है. जबकि मुस्लिम कानून के अनुसार बेटे को दी गई संपत्ति का आधा हिस्सा बेटी के नाम किया जाता है. 


Muslim Daughter Property Rights: मुस्लिम पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार, हिंदुओं से कितना अलग नियम?

जन्मसिद्ध अधिकार: हिंदू कानून कहता है कि चाहे बेटा हो या फिर बेटी दोनों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदारी मिल जाती है, जबकि मुस्लिम का कानून के अनुसार पिता के जीवित रहते बच्चों का संपत्ति पर कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है.

क्या हैं वसीयत के अधिकार: हिंदू कानून कहता है कि कोई भी शख्स अपनी स्व-अर्जित संपत्ति की 100% वसीयत किसी के भी नाम कर सकता है. इसके अलावा मुस्लिम कानून में कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के केवल ⅓ हिस्से की ही वसीयत कर सकता है, बाकी का हिस्सा शरीयत के नियमों के अनुसार ही बांटा जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:10 PM (IST)
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