बंगालियों को क्यों पसंद है हिल्सा मछली, जिसके एक्सपोर्ट पर लगा बैन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह प्रतिबंध घरेलू आपूर्ति बढ़ाने, मूल्य नियंत्रण और इलिश संरक्षण हेतु लगा।

दुर्गा पूजा का पावन त्योहार आते ही बंगाल, बांग्लादेश और दुनिया भर के बंगाली समुदाय में जश्न का माहौल बन जाता है. इस सांस्कृतिक उत्सव का सबसे खास हिस्सा होता है पारंपरिक व्यंजन, जिसमें हिल्सा मछली का स्थान सर्वोपरि है. हालांकि, इस साल भारत में रहने वाले बंगाली परिवारों की थाली में हिल्सा का स्वाद गायब रहने वाला है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 23 सितंबर को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर भारत को हिल्सा के निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इस राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय ने भारत और बांग्लादेश दोनों जगहों के बंगाली समुदाय में एक मायूसी पैदा कर दी है, क्योंकि हिल्सा केवल एक व्यंजन नहीं बल्कि बंगाली जीवनशैली की आत्मा है.

बंगाली संस्कृति, साहित्य और लोककथाओं में हिल्सा का महत्व

बंगाली भाषा में इलिश के नाम से मशहूर यह मछली मात्र एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि यह बंगाल की नदी सभ्यता, सामाजिक विरासत और पारिवारिक रिश्तों का एक मजबूत स्तंभ है. गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदियों के पानी में पली-बढ़ी हिल्सा बंगाली पहचान के साथ सदियों से जुड़ी हुई है. ऐतिहासिक दस्तावेजों पर नजर डालें तो लगभग 600 साल पुराने मध्ययुगीन प्राकृत ग्रंथ प्राकृतपैंगलम में भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है. उस दौर के एक प्रसिद्ध श्लोक में गर्म भात, देसी घी, जूट के पत्ते और हिल्सा के संयोजन को आदर्श और संपूर्ण भोजन की संज्ञा दी गई थी. इसके अलावा बंगाल की मशहूर लोककथाओं के नायक गोपाल भार के किस्सों से लेकर मानिक बंद्योपाध्याय के कालजयी उपन्यास ‘पद्मा नदीर माझी' तक, हिल्सा ने बंगाली साहित्य और कला को हमेशा समृद्ध किया है.

1947 का बंटवारा और हिल्सा से जुड़ा भावनात्मक नाता

साल 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और बंगाल दो हिस्सों में बंट गया, तब सीमाओं पर तो राजनीतिक लकीरें खींच दी गईं लेकिन लोगों के दिलों से हिल्सा का प्यार कम नहीं हुआ. पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में आकर बसे शरणार्थी व प्रवासी परिवारों के लिए हिल्सा केवल एक मछली नहीं रही, बल्कि अपनी पुरानी जमीनों, पैतृक गांवों, बहती नदियों और बचपन की यादों को दोबारा महसूस करने का एक जरिया बन गई. विभाजन के दशकों बाद भी जब भी घर में हिल्सा पकती है, तो वह पुरानी साझा संस्कृति की खुशबू लेकर आती है. यही कारण है कि भौगोलिक सीमाओं के बावजूद दोनों देशों के बंगालियों के बीच यह मछली प्यार और अपनापन जोड़ने की एक मजबूत कड़ी बनी हुई है.

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हिल्सा के प्राकृतिक बेहतरीन स्वाद का राज

बंगालियों के बीच हिल्सा की बेमिसाल मांग के पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण छिपा है. हिल्सा एक एनाड्रोमस प्रजाति की मछली है, जो अपनी जिंदगी का अधिकांश समय खारे समंदर में बिताती है. लेकिन जब मानसून का मौसम आता है और नदियां मीठे पानी से लबालब भर जाती हैं, तब यह अंडे देने के लिए समुद्र से नदियों की ओर सैकड़ों किलोमीटर का प्रवास करती है. मीठे पानी में लंबी यात्रा के दौरान मछली के शरीर में प्राकृतिक फैट का स्तर काफी बढ़ जाता है. यही वसा इसके मांस को बेहद नरम, रसदार और स्वादिष्ट बनाती है. मानसून के समय पकड़ी गई हिल्सा का यह प्राकृतिक तेल ही इसे दुनिया की अन्य सभी मछलियों से पूरी तरह अलग और लाजवाब स्वाद देता है.

सिर से पूंछ तक पकाने की कला और सामाजिक परंपराएं

बंगाली परिवारों में हिल्सा को पकाने और परोसने का तरीका भी बहुत अनोखा और व्यवस्थित है. इस मछली को सिर से लेकर पूंछ तक पूरी तरह से खाया जाता है और इसके अलग-अलग हिस्सों से पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं. बंगाली रसोइयों का मानना है कि हिल्सा में बहुत अधिक तेज मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ताकि इसका कुदरती तेल और प्राकृतिक स्वाद दबा न रह जाए. सरसों के तेल, हरी मिर्च और हल्दी के हल्के मिश्रण में भाप पर पकाई गई भपा इलिश इसका सबसे लोकप्रिय रूप है. इसके अलावा पारिवारिक रिश्तों को मजबूती देने के लिए नई नवेली दुल्हन के ससुराल या दामाद के घर हिल्सा की जोड़ी (जोड़ा इलिश) भेजने की बहुत पुरानी शुभ परंपरा आज भी निभाई जाती है, जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

बांग्लादेश सरकार द्वारा भारत को निर्यात रोकने की वजह

भारत को हिल्सा के निर्यात पर बैन लगाने के पीछे बांग्लादेश की आंतरिक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां मुख्य जिम्मेदार हैं. बांग्लादेश में हिल्सा आम जनता के दैनिक आहार का हिस्सा है, लेकिन अत्यधिक विदेशी मांग और तस्करी के कारण स्थानीय बाजारों में इसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं. इससे निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अपनी ही राष्ट्रीय मछली को खरीदना मुश्किल हो जाता है. बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि जब तक देश के अपने नागरिकों को सस्ती दरों पर पर्याप्त हिल्सा उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक दूसरे देशों को इसका निर्यात करना उचित नहीं है. यही वजह है कि घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और महंगाई पर काबू पाने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है.





पर्यावरण संरक्षण, घटती संख्या भी वजह

निर्यात प्रतिबंध के पीछे केवल बाजार का गणित ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और समुद्री जीव संरक्षण से जुड़े गंभीर चिंताजनक कारण भी शामिल हैं. पिछले कुछ वर्षों में नदियों में बढ़ता प्रदूषण, अंधाधुंध मछली पकड़ना, छोटी मछलियों का शिकार और जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों के प्राकृतिक बहाव में आ रहे बदलावों ने हिल्सा की आबादी को खतरे में डाल दिया है. यदि लगातार भारी मात्रा में निर्यात जारी रखा जाए, तो नदियों के प्राकृतिक पारिस्थिकी तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए बांग्लादेश सरकार ने प्रजनन क्षमता बनाए रखने और हिल्सा को विलुप्त होने से बचाने के लिए निर्यात सीमित करने की संरक्षण नीति अपनाई है, जिसका सीधा असर इस बार भारत के दुर्गा पूजा बाजार पर पड़ा है.

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