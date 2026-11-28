Delimitation Bill 2026: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 नवंबर 2026 को परिसीमन के एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी शामिल है. साथ ही इसमें 2051 तक राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने की भी बात कही गई है. इस ढांचे को बदलने के लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए.

संवैधानिक संशोधन के लिए किस तरह के बहुमत की जरूरत होती है?

सरकार ने संविधान विधेयक 2026 को मंजूरी दी है. इससे पहले अप्रैल 2026 में संविधान विधेयक पेश किया गया था लेकिन वह लोकसभा में पारित नहीं हो सका था. अनुच्छेद 368 के मुताबिक संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है. इसके लिए विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए. इसी के साथ सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों का समर्थन भी जरूरी है. इस शर्त को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग-अलग पूरा करना होता है.

ध्वनि मत पर्याप्त क्यों नहीं है?

ध्वनि मत में सांसद मौखिक रूप से अपना समर्थन या विरोध जताते हैं जिसमें आमतौर पर हर सांसद के व्यक्तिगत वोट की गिनती नहीं की जाती. लेकिन संवैधानिक संशोधन के मामले में यह साबित करना जरूरी होता है कि निर्धारित विशेष बहुमत हासिल कर लिया गया है.

लोकसभा के नियम 158 के मुताबिक ऐसे प्रस्तावों के लिए मत विभाजन जरूरी है. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर सांसद के वोट को अलग-अलग गिना जाता है. हालांकि अनुच्छेद 368 में ध्वनि मत पर साफ तौर से रोक नहीं लगाई गई है. लेकिन लोकसभा के नियम यह अनिवार्य करते हैं कि जिस प्रस्ताव के लिए विशेष बहुमत की जरूरत हो वहां मत विभाजन होना चाहिए.

पिछला विधेयक क्यों विफल रहा

अप्रैल में संविधान विधेयक पर मतदान के दौरान 528 सांसदों ने हिस्सा लिया. इनमें से 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट डाला लेकिन 230 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया. विधेयक को पारित करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी. लेकिन सरकार 54 वोटों से पीछे रह गई. यही वजह है कि परिसीमन से जुड़े दूसरे विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ सके.

यह भी पढ़ें: भारत में अब तक कितनी बार हुआ परिसीमन, सीटों में कितना हुआ बदलाव?

दक्षिणी राज्य क्यों परेशान हैं?

कुछ दक्षिणी राज्यों को इस बात की चिंता है कि जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों के दोबारा से बंटवारे से उनके प्रतिनिधित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इन राज्यों ने जनसंख्या बढ़ोतरी को कंट्रोल करने में अच्छा प्रदर्शन किया है. वही यह आशंका भी है कि ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को सीटों की संख्या के मामले में फायदा मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर, परिसीमन से किस पर पड़ेगा असर?