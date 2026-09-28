मुगल काल में 1 रुपये में क्या-क्या मिल जाता था, आज कितने बढ़ गए दाम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुगल काल में ₹1 की क्रय शक्ति असाधारण थी।

₹1 में 100 किलो गेहूं या 20 किलो घी मिलता।

इसमें 11.5 ग्राम शुद्ध चांदी मौजूद होती थी।

आज वही सामान खरीदने में हजारों रुपये लगते।

Mughal Era Rupee: सदियों से पैसे का मूल्य नाटकीय रूप से बदल गया है. मुगल काल के दौरान खास तौर से सम्राट अकबर के अधीन एक चांदी के रुपये में काफी क्रय शक्ति थी.

ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ₹1 में लगभग 100 किलोग्राम गेहूं, 20 किलोग्राम देसी घी या फिर 35 किलोग्राम मांस खरीदा जा सकता था. इसकी तुलना में आज समान मात्रा में खरीदारी करने पर हजारों रुपये का खर्च आ सकता है.

मुगल काल में ₹1 में क्या खरीदा जा सकता था?

आईन-ए-अकबरी जैसे ऐतिहासिक अभिलेख अकबर के शासनकाल के दौरान वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी देते हैं. उस समय ₹1 से लगभग 4 से 6 मन अनाज खरीद जा सकता था. क्योंकि 1 मन लगभग 25 किलोग्राम के बराबर होता है ₹1 में लगभग 100 से 150 किलोग्राम गेहूं या फिर चावल खरीदा जा सकता है.

रुपये की क्रय शक्ति अनाज से आगे बढ़ी. कथित तौर पर ₹1 में लगभग 20 किलोग्राम शुद्ध देसी घी या फिर लगभग 40 किलोग्राम सरसों का तेल खरीदा जा सकता था. इसी तरह इतने ही पैसे में लगभग 30 से 40 किलोग्राम मांस भी खरीदा जा सकता था.





रुपया इतना मूल्यवान क्यों था?

रुपये की मजबूत कीमत का एक बड़ा कारण इसमें चांदी की मात्रा थी. मुगलकालीन ₹1 के सिक्के में लगभग 11.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी. रुपया भी 40 तांबे के बांधों के बराबर था. तुलना के लिए एक साधारण मजदूर का मासिक वेतन सिर्फ दो से तीन रुपये या फिर लगभग 80 से 120 दाम था. इसका मतलब यह था कि उस समय के दौरान ₹1 एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्रय शक्ति की एक बड़ी मात्रा को दर्शाता था.

आज 100 किलो गेहूं की कीमत कितनी है?

मुगल काल के दौरान लगभग 100 किलोग्राम गेहूं ₹1 में खरीदे जा सकते थे. आज के आंकड़ों के मुताबिक समान मात्रा में गेहूं खरीदने पर लगभग 3000 से 3500 का खर्चा आता है. यह ऐतिहासिक कीमत की तुलना में लगभग 3500 गुना की बढ़ोतरी को दर्शाता है.

घी हजारों गुना महंगा हो गया

देसी घी के मामले में यह अंतर और भी ज्यादा साफ हो जाता है. मुगल काल के दौरान कथित तौर पर ₹1 से लगभग 20 किलोग्राम शुद्ध घी खरीदा जा सकता था. आज उसी 20 किलोग्राम की कीमत लगभग ₹12,000 से ₹14,000 होगी. इन आंकड़ों के आधार पर कीमत करीब 13000 गुना बढ़ गई है.





मांस की कीमतों में भी काफी ज्यादा बदलाव

मुगल काल में मांस एक ऐसी वस्तु थी जिसे ₹1 में बड़ी मात्रा में खरीदा जा सकता था. कथित तौर पर लगभग 35 किलोग्राम मां ₹1 में खरीदा जा सकता था. मौजूदा बाजार कीमतों पर समान मात्रा के कीमत लगभग ₹18000 से ₹20000 होगी. यह 19000 गुना की बढ़ोतरी को दर्शाता है.

मुगल रुपये में चांदी का आज क्या मूल्य है?

पुराने रुपये की चांदी की सामग्री भी एक दिलचस्प तुलना देती है. क्योंकि मुगल युग के रुपये में लगभग 11.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी, ऐसे एक सिक्के में चांदी की कीमत मौजूदा आंकड़ों के आधार पर लगभग ₹1000 से ₹1100 होगी. इसका मतलब है कि ₹1 के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में अकेले धातु का मूल्य लगभग 1000 गुना बढ़ गया है.

₹1 से लेकर हजारों तक

मुगल युग की कीमतों और आज की कीमतों के बीच तुलना से पता चलता है की वस्तुओं की क्रय शक्ति और नाम मात्र कीमतों में कितना बदलाव आया है. ₹1 से इतनी मात्रा में भोजन खरीदा जा सकता था जिसकी कीमत आज हजारों रुपये होगी.

हालांकि तुलना इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि पैसे को सिर्फ उसके अंकित मूल्य को देखकर नहीं समझा जा सकता. पुराने रुपये की चांदी की सामग्री, मजदूरी और कमोडिटी की कीमतें सभी सदियों से पैसे की क्रय शक्ति को समझने के अलग-अलग तरीके प्रदान करती है.

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इससे मुगल इकोनॉमी के बारे में क्या पता चलता है?

इस तुलना से यह भी पता चलता है कि मुगल अर्थव्यवस्था में मजदूरी, सामान और पैसे का लेन-देन कैसे होता था. क्योंकि एक आम मजदूर महीने में सिर्फ दो से तीन रुपये ही कमाता था इस वजह से ₹1 भी काफी बड़ी रकम मानी जाती थी. ₹1 में बड़ी मात्रा में अनाज खरीद जा सकता था जिससे पता चलता है कि उस समय की मजदूरी के हिसाब से जरूरी चीजें काफी सस्ती थी.

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