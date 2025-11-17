हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजAQI 600 होते ही दिल्ली में ग्रैप-4 लागू, जानें किस ग्रैप में कितनी होती हैं पाबंदियां?

AQI 600 होते ही दिल्ली में ग्रैप-4 लागू, जानें किस ग्रैप में कितनी होती हैं पाबंदियां?

आपको बता दें कि लगातार बढ़ता एक्यूआई सेहत के लिए कई ज्यादा गुना खराब है. आइए आपको बताते हैं क्या है GRAP और किस लेवल में क्या क्या रहती हैं पाबंदियां.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर में प्रदुषण से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. आपको बता दें कि दिल्ली NCR में प्रदुषण का लेवल और ज्यादा खराब हो गया है जिसके बाद हवा का एक्यूआई 600 के आसपास पहुंच गया है. जिसके बाद प्रशासन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAp 4 लागू कर दिया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित पूरे एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब स्तर पर पहुंच गया है. आपको बता दें कि लगातार बढ़ता एक्यूआई सेहत के लिए कई ज्यादा गुना खराब है. आइए आपको बताते हैं क्या है GRAP और किस लेवल में क्या क्या रहती हैं पाबंदियां.

GRAP-1 में क्या रहती हैं पाबंदियां?

आपको बता दें कि GRAP-1 यानी Graded Response Action Plan में सड़क किनारे बने ढाबों और रेस्टोरेंट में कोयला जलाने और उसके इस्तेमाल पर रोक रहती है. इसी के साथ खुले में कचरा जलाने पर भी रोक लगाई जा सकती है. GRAP-1 के तहत उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार और भी सख्त नियम लागू कर सकती है.

GRAP- 02 के तहत इन कार्यों और चीजों पर रहती है रोक!

GRAP 02 के तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहती है. इसके अलावा कोयले के उपयोग और निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार पार्किंग शुल्क को बढ़ा सकती है. इसके अलावा सड़कों पर धूल से निपटने के लिए सड़कों पर छिड़काव किए जा सकते हैं. पाबंदियों में अगर बात करें तो सरकार GRAP 02 के तहत बीएस-04 डीजल वाहनों की NCR में एंट्री पर रोक लगा सकती है.

GRAP 03 के जान लें नियम वरना भुगतना पड़ सकता है जुर्माना

आपको बता दें कि ग्रेप-03 में सरकार सबसे पहले उन निर्माण कार्यों पर रोक लगा सकती है जो गैर जरूरी होते हैं. जैसे मिट्टी की खुदाई, पाइलिंग वगैरह. इसके अलावा ग्रेप 3 में दिल्ली एनसीआर में बीएस 03 और बीएस 04 डीजल वाहनों पर पूर्णत प्रतिबंध रहता है. स्टोन क्रशर, खनन और इंधन से चलने वाले यंत्रों पर भी सरकार शिकंजा कस सकती है. सरकार ग्रेप 03 जैसी भयावह स्थिति में कक्षा 5 तक के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर सकती है जिससे छोटे बच्चे जहरीली हवा से बच सकें. अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको मोटे जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: पैसा निकालते वक्त मशीन में ही फंस गया ATM कार्ड तो न हों परेशान, सबसे पहले करें ये काम

अब ग्रेप 04 में इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

दिल्ली में सरकार ने ग्रेप 04 लागू कर दिया है जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण कार्य को स्थगित करने सहित प्रदूषण नियंत्रण के कड़े उपाय लागू किए जाएंगे. हालांकि जरूरी वस्तुओं को लाने जाने वाले या स्वच्छ ईंधन (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-6 डीजल/इलेक्ट्रिक) का इस्तेमाल करने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति हो सकती है. इसके अलावा सीएनजी, बीएस-6 डीजल गाड़ियों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-आवश्यक हल्के कमर्शियल गाड़ियों पर भी बैन रहेगा. इसके अलावा ग्रेप 4 में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सरकार 50 प्रतिशत की क्षमता से वर्क फ्रॉम ऑफिस का आदेश दे सकती है. इसके अलावा ग्रेप 1 से 3 तक के नियम तो लागू रहेंगे ही रहेंगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'

Published at : 17 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
DELHI- NCR GRAP 04 Pollustion In Delhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
Hyundai Venue N Line Drive Experience ! #hyundai #hyundaivenue2025 | Auto Live
Citroen Basalt X Review | Auto Live
Tata Sierra देगी Hyundai Creta को टककर | Auto Live
सुपर्ण एस वर्मा का इंटरव्यू | हक मूवी | जासूस से फिल्म निर्माता तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
रिहाई के 55वें दिन फिर पहुंचे कारागार, रामपुर जेल जा रहे आजम खान बोले- गुनहगार समझे गए तो सजा
विश्व
Sheikh Hasina Verdict: 'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
'प्रदर्शनकारियों की हत्या की मास्टरमाइंड', पूर्व PM शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाते हुए ICT ने क्या-क्या कहा?
क्रिकेट
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से की मुलाकात की, ‘बड़े भाई’ धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
शत्रुघ्न सिन्हा ने पत्नी पूनम संग हेमा मालिनी से मिलकर धर्मेंद्र का लिया हेल्थ अपडेट, तस्वीरें भी कीं शेयर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
किन स्टूडेंट्स को मिलता है DU में रिजर्वेशन? जानें कैसे आसानी से पा सकते हैं एडमिशन
यूटिलिटी
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
दिल्ली में बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन, इस दिन से शुरू होने जा रही 'अटल कैंटीन'
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget