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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजगोल्ड पर हॉलमार्क लगाने का चार्ज कितना, इससे कितनी महंगी होती है ज्वैलरी?

गोल्ड पर हॉलमार्क लगाने का चार्ज कितना, इससे कितनी महंगी होती है ज्वैलरी?

अगर आप त्योहार या शादी से पहले गोल्ड ज्वैलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो जान लिजिए गोल्ड पर बदले हॉलमार्क चार्ज के बारे में. जानें BIS के बदले गए नए नियम के बारे में.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 18 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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त्योहारों और शादियों का सीजन शुरु होने वाला है. इसी सीजन में लोग सबसे ज्यादा सोने के गहने खरीदते हैं. लेकिन हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने गोल्ड ज्वैलरी पर लगने वाले अनिवार्य हॉलमार्क चार्ज को 35 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी है. यह नियम 14 सितंबर 2026 से लागू किया गया है. हालांकि चांदी पर हॉलमार्क चार्ज बढ़ने की कोई खबर नहीं है. ऐसे में आइए जानते हैं कि हॉलमार्क चार्ज क्या होता है और इसके बढ़ने से ज्वैलरी के दाम पर क्या असर पड़ता है.

क्या होता है हॉलमार्क?

गोल्ड हॉलमार्क सोने के गहनों पर लगाया जाने वाला एक आधिकारिक शुद्धता और प्रमाणिकता का निशान है जो यह गारंटी देता है कि सोना असली है. भारत में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा हॉलमार्क प्रमाणित किया जाता है. यह इस बात का सबूत होता है कि आभूषण तय मानकों के अनुसार शुद्ध हैं. यह ग्राहकों के लिए सोने की असली पहचान करने में मदद करता है.

क्या होता है हॉलमार्क चार्ज?

यह वह चार्ज होता है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के द्वारा सोने की शुद्धता की जांच और हॉलमार्क लगाने के लिए लिया जाता है. इस हॉलमार्किंग पर अलग से 18 प्रतिशत जीएसटी और अन्य टैक्स भी लगाए जाते हैं. यह फीस गहने के वजन पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्रति पीस (आर्टिकल) के हिसाब से तय होती है.

ग्राहकों के लिए भी होगी ज्वैलरी महंगी?

असल में हॉलमार्क चार्ज बढ़ने से ज्वैलरी महंगी नहीं होती है. यह चार्ज ज्वैलर्स पर निर्भर करता है. कई ज्वैलर्स इस चार्ज को मेकिंग चार्ज में एडजस्ट कर देते हैं. हालांकि ग्राहकों से इस चार्ज को लेने का कोई आदेश नहीं है. लेकिन अगर ज्वैलर किसी वजह से यह चार्ज बिल में ऐड करता भी है तो 30 रुपये की बढ़त सोने के भाव के अनुसार न के बराबर है.

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कब महंगी होती है ज्वैलरी?

गहनों की कीमत मुख्य रूप से इंटरनेशनल मार्केट में बदलते सोने के भाव, ज्वैलर के मेकिंग चार्ज और उस पर लगने वाले 3% GST से तय होती है. हॉलमार्किंग फीस सिर्फ एक शुद्धता का सर्टिफिकेट देने का सरकारी शुल्क है जो आपके सोने की सुरक्षा और पहचान के लिए होता है.

गोल्ड ज्वैलरी खरीदने से पहले किन चीजों का रखें ध्यान?

हमेशा ज्वैलरी खरीदने से पहले उस पर BIS का मानक चिह्न जरूर देखें. सोने की शुद्धता या फाइननेस नंबर की जांच करें. ज्वैलरी पर 6 अंकों वाला HUID नंबर जरूर देखें. आप HUID की मदद से हॉलमार्क से जुड़ी जानकारी को चेंक कर सकते हैं. BIS के मुताबिक सोने के गहनों में 14K (585), 18K (750), 20K (833), 22K (916), 23K (958) और 24KS (995) जैसे ग्रेड की हॉलमार्किंग की जाती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 06:52 AM (IST)
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