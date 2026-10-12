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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज1 साल शांति की शर्त तोड़ दें दीपके-रांका और सौरव तो क्या होगा? जानें नियम

1 साल शांति की शर्त तोड़ दें दीपके-रांका और सौरव तो क्या होगा? जानें नियम

CJP Protest: हाल ही में अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका का को रिहा कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि क्या है उनकी रिहाई की शर्तें. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 12 Oct 2026 06:02 PM (IST)
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  • CJP के तीन नेता ₹50,000 के बॉन्ड पर रिहा हुए।
  • मैजिस्ट्रेट ने उन्हें एक वर्ष शांति भंग गतिविधियों से रोका।
  • जंतर मंतर पर प्रतिबंध; उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई।
  • शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी।

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को रिहा कर दिया गया है. लेकिन उनकी रिहाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन है. कॉकरोच जनता पार्टी के कानूनी मामलों के प्रमुख रत्ना सिंह के मुताबिक तीनों नेताओं को अगले साल तक शांति भंग करने वाली गतिविधियों से बचना होगा. 

शर्तें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत निष्पादित बॉन्ड से जुड़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ने रिहाई के समय ₹50,000 का बॉन्ड भरा है. अगर वह शांति की शर्त का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें लागू नियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

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उल्लंघन के संभावित परिणाम 

बॉन्ड का उल्लंघन करने पर तत्काल गिरफ्तारी और कारावास हो सकती है. अगर नेता एक साल के समय के दौरान शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाते तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है. सटीक कार्रवाई परिस्थिति और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी.

₹50000 का बॉन्ड ऑर्डर का एक और बड़ा हिस्सा है. शर्त का उल्लंघन करने पर प्रशासन पूरी रकम जब्त कर सकता है. इस वजह से बॉन्ड गिरफ्तार या फिर कारावास की संभावना के अलावा एक और वित्तीय परिणाम भी पैदा करता है. 

उल्लंघन के परिणामस्वरूप नया मामला भी बन सकता है. अगर व्यवहार में कोई नया अपराध शामिल है या फिर कानून और व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है तो अधिकारी लागू कानूनी प्रावधानों के तहत एक नई एफआईआर दर्ज कर सकते हैं. 


1 साल शांति की शर्त तोड़ दें दीपके-रांका और सौरव तो क्या होगा? जानें नियम

कार्यकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध 

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली कैंट में कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दो प्राथमिक प्रतिबंध लगाए हैं. सबसे पहले 1 साल के लिए तीनों नेताओं को सार्वजनिक शांति और सद्भाव को खतरे में डालने वाली गतिविधि, भाषण या फिर विरोध प्रदर्शन में भाग नहीं लेना होगा. 

दूसरा, नेताओं को दिल्ली के प्रमुख विरोध स्थल जंतर मंतर पर जाने से रोक दिया गया है.  यह उस जगह पर उनकी उपस्थिति पर एक बड़ा प्रतिबंध है. रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रतिबंध हर विरोध स्थल पर लागू होता है या फिर उन्हें दूसरे सभी तरीकों से अपने विचार व्यक्त करने से रोका जाएगा.


1 साल शांति की शर्त तोड़ दें दीपके-रांका और सौरव तो क्या होगा? जानें नियम

क्या आदेश सभी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाता है? 

रिपोर्ट के मुताबिक शर्तें विरोध प्रदर्शन पर पूरे 1 साल के लिए प्रतिबंध के बराबर नहीं हैं. बॉन्ड निष्पादित करने से नेताओं की लोकतांत्रिक आवाज उठाने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती. वे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग ले सकते हैं बशर्ते वे प्रशासन की जरूरी अनुमति प्राप्त करें और यह पक्का करेंगे कानून और व्यवस्था बाधित न हो. 

यह अंतर जरूरी है.  प्रतिबंध जंतर मंतर पर जाने पर अलग से प्रतिबंध के साथ-साथ उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है जो शांति और सद्भाव को खतरे में डालती हैं. अनुमति की जरूरत पूरी होने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुमकिन हो सकता है. हालांकि नेताओं को तय समय के दौरान अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना होगा.

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आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों का क्या मतलब है?

1 साल का बॉन्ड दीपके, सौरव और आशुतोष पर उनकी रिहाई के बाद जारी दायित्व रखता है. उल्लंघन के कई परिणाम हो सकते हैं. इनमें शामिल आचरण के आधार पर गिरफ्तारी और कारावास, ₹50,000 का बॉन्ड जब्त करना और संभावित नई कानूनी कार्यवाही शामिल है. शर्तें शांति को खतरे में डालने वाली गतिविधियों और उनकी भागीदारी को भी प्रतिबंधित करती हैं और उन्हें जंतर मंतर पर जाने से रोकती हैं. 

इसी के साथ रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रतिबंधों को शांतिपूर्ण विरोध पर पूरी तरह से प्रतिबंध से अलग किया गया है. किसी भी प्रदर्शन को प्रशासन की अनुमति जरूरत का पालन करना चाहिए और सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से बचना चाहिए. किसी विवादित उल्लंघन के व्यावहारिक परिणाम तथ्यों और लागू कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर होंगे.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Cockroach Janata Party Abhijit Deepke CJP Protest
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