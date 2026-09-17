कितने रुपये में बन जाएगा सबसे सस्ता 3BHK? समझें हिसाब-किताब

अपना घर बनाने का सपना देखने वाले ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर एक 3BHK घर बनाने में कुल कितना खर्च आएगा. शहर, मटीरियल की क्वालिटी और डिजाइन के हिसाब से यह लागत काफी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन अगर बजट को कम से कम रखते हुए सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दिया जाए, तो एक कॉम्पैक्ट 3BHK घर अपेक्षाकृत काफी कम कीमत में भी तैयार हो सकता है. आइए समझते हैं कि सबसे सस्ता 3BHK बनाने का पूरा हिसाब-किताब क्या है.

कितने एरिया में बनता है 3BHK?

3BHK यानी तीन बेडरूम, एक हॉल और एक किचन वाला घर बनाने के लिए आमतौर पर 1,000 से 2,000 वर्ग फुट का एरिया इस्तेमाल किया जाता है. इसमें भी कॉम्पैक्ट 3BHK के लिए 1,000 से 1,200 वर्ग फुट का एरिया काफी माना जाता है, जो छोटे शहरी प्लॉट या टियर-2, टियर-3 शहरों में बनाने के लिए सबसे उपयुक्त रहता है. अगर बजट सबसे ज्यादा सीमित है, तो इतने छोटे एरिया में ही एक फ्लोर पर पूरा 3BHK घर डिजाइन किया जा सकता है.

पर स्क्वायर फुट रेट का पूरा गणित

घर बनाने की लागत निकालने का सबसे आसान तरीका पर स्क्वायर फुट रेट है, जिसमें कुल एरिया को तय रेट से गुणा कर दिया जाता है. 2026 में भारत में घर बनाने की औसत दर 1,200 से 3,500 रुपये प्रति वर्ग फुट के बीच है, जो क्वालिटी ग्रेड पर निर्भर करती है. टियर-3 शहरों में इकोनॉमी क्वालिटी के लिए यह दर 850 से 1,400 रुपये प्रति वर्ग फुट तक भी हो सकती है, जबकि मेट्रो शहरों में यही रेट 1,900 रुपये या उससे ज्यादा तक पहुंच जाती है.

सबसे सस्ता 3BHK कितने में बनेगा?

अगर सबसे बेसिक फिनिश और इकोनॉमी रेट के हिसाब से हिसाब लगाया जाए, तो 1,000 वर्ग फुट के 3BHK को टियर-3 शहर में करीब 850 से 1,400 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से बनाया जा सकता है, यानी कुल लागत करीब 12 लाख से 15 लाख रुपये के बीच बैठ सकती है. हालांकि यह सिर्फ सबसे बेसिक सिविल वर्क की लागत है. अगर प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, पेंट और बाकी जरूरी फिनिशिंग को भी जोड़ा जाए, तो एक रियलिस्टिक और रहने लायक 1,000 वर्ग फुट के 3BHK घर के लिए बजट करीब 25 से 30 लाख रुपये तक रखना बेहतर माना जाता है.

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किन तरीकों से घटाई जा सकती है लागत

घर की लागत कम करने के लिए सबसे पहला तरीका है सही समय पर निर्माण शुरू करना और मटीरियल का दाम बढ़ने से पहले खरीदारी कर लेना. इसके अलावा शुरुआत में सिर्फ जरूरी स्ट्रक्चरल और बेसिक फिनिशिंग वर्क पूरा करके, टाइल्स और मॉड्यूलर फर्नीचर जैसी महंगी चीजों को बाद के लिए टाला जा सकता है.

अगर आगे चलकर जगह बढ़ानी हो, तो प्लॉट में साइड में फैलाने के बजाय एक और मंजिल बनाना सस्ता पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन का काम पहले ही हो चुका होता है. सही आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही सटीक बजट और बिल ऑफ क्वांटिटी बनवा लेने से भी बाद में होने वाले अनचाहे खर्च से बचा जा सकता है.

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