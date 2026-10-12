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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश में हो रहे आंदोलनों के बीच सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या कर सकता है, जानें ताकत

देश में हो रहे आंदोलनों के बीच सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या कर सकता है, जानें ताकत

इंडिया गठबंधन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाल रहा है. इसी बीच यह जान लेते हैं कि प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट की क्या ताकतें होती हैं और वह क्या कर सकता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 12 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया INDIA ब्लॉक के नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट तक मार्च ने राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है. बाराखंभा रोड पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए कार्यकर्ताओं का सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च शुरू हो गया है. यद्यपि देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सांसदों के आवेदन को खारिज कर दिया था, इसके बावजूद राहुल गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं ने निष्पक्ष याचिका दायर करने की घोषणा की है. ऐसे संवेदनशील माहौल और आंदोलनों के दौर में यह समझना जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या-क्या शक्तियां मौजूद हैं.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन और मौलिक अधिकारों का संरक्षण

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देश में होने वाले किसी भी बड़े नागरिक आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्राथमिक दायित्व नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी देशवासियों को शांतिपूर्ण और बिना किसी हथियार के अपनी बात रखने तथा विरोध व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार मिला हुआ है. शीर्ष अदालत विभिन्न फैसलों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि राज्य की ताकत या पुलिसिया बल का प्रयोग करके नागरिकों के इस मौलिक अधिकार को अलोकतांत्रिक तरीके से न दबाया जाए.

मनमानी हिरासत और अवैध गिरफ्तारियों पर सख्त निर्देश

जब भी देश में व्यापक स्तर पर राजनीतिक या सामाजिक विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो पुलिस अक्सर एहतियातन हिरासत की कार्रवाई करती है. सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति पर कड़ी नजर रखता है और प्रशासन को सख्त निर्देश देता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी प्रदर्शनकारी या जननेता को मनमाने ढंग से हिरासत में न लिया जाए. यदि किसी को गलत तरीके से डिटेन किया जाता है, तो अदालत तुरंत उसकी रिहाई और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आदेश दे सकती है.

यह भी पढ़ें: भारत में विदेशी नागरिकों के प्रदर्शन पर क्या कहता है देश का कानून?


देश में हो रहे आंदोलनों के बीच सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या कर सकता है, जानें ताकत

सार्वजनिक आवाजाही और बैरिकेडिंग पर संतुलन

आंदोलनों के समय अक्सर देखा जाता है कि सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में भारी बैरिकेडिंग कर देते हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी होती है. ऐसे मौकों पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करते हुए स्थानीय प्रशासन को दिशानिर्देश जारी कर सकता है. अदालत का स्पष्ट मानना होता है कि जब तक कोई अत्यंत गंभीर सुरक्षा खतरा न हो, अत्यधिक नाकेबंदी न की जाए. इससे आम नागरिकों के दैनिक कामकाज, शहर के सामान्य यातायात और वकीलों की अदालती आवाजाही में कोई अनावश्यक रुकावट नहीं आती है.

सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो सेवाओं का सुचारू संचालन

प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के नाम पर अक्सर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को ठप कर दिया जाता है, जिससे पूरी राजधानी या संबंधित शहर का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को यह निर्देशित कर सकता है कि केवल विरोध प्रदर्शन की वजह से पूरी मेट्रो रेल लाइन, बस सेवा या अन्य यातायात साधनों को बंद न किया जाए. अदालत सुनिश्चित करती है कि आम यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना न करना पड़े.

डिजिटल अधिकारों की रक्षा और इंटरनेट सेवाओं की निरंतरता

आधुनिक समय में किसी भी बड़े प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद कर देना एक आम बात बन गई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई लैंडमार्क फैसलों में स्पष्ट किया है कि इंटरनेट तक पहुंच नागरिकों के अधिकार का हिस्सा है. अदालत कानून-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करके यह आदेश दे सकती है कि बिना किसी ठोस और पर्याप्त कानूनी आधार के व्यापक इंटरनेट बैन लागू न किया जाए, ताकि डिजिटल सेवाएं और लोगों का व्यापार बाधित न हो.

कानून-व्यवस्था का दायरा और हिंसा पर प्रशासनिक कार्रवाई

यदि कोई शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक रूप ले लेता है या उसमें असामाजिक तत्व शामिल होकर उपद्रव मचाने लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक नहीं बना रह सकता. ऐसी परिस्थिति में शीर्ष अदालत पुलिस और स्थानीय प्रशासन को कानून के दायरे में रहते हुए आवश्यक कदम उठाने की अनुमति देती है. अदालत स्पष्ट दिशानिर्देश तय करती है कि हिंसा रोकने के लिए बल प्रयोग हमेशा अनुपातिक, कानूनी और मानव अधिकारों के अनुकूल ही होना चाहिए.

यह भी पढ़ें: प्रेस फ्रीडम में कौन सा देश नंबर-1, कहां खड़ा है अपना भारत?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi March Supreme Court India Bloc Marches To Supreme Court
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