देश में हो रहे आंदोलनों के बीच सुप्रीम कोर्ट क्या-क्या कर सकता है, जानें ताकत

देश की राजधानी दिल्ली में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया INDIA ब्लॉक के नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित सुप्रीम कोर्ट तक मार्च ने राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है. बाराखंभा रोड पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए कार्यकर्ताओं का सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च शुरू हो गया है. यद्यपि देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सांसदों के आवेदन को खारिज कर दिया था, इसके बावजूद राहुल गांधी सहित कई शीर्ष नेताओं ने निष्पक्ष याचिका दायर करने की घोषणा की है. ऐसे संवेदनशील माहौल और आंदोलनों के दौर में यह समझना जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास क्या-क्या शक्तियां मौजूद हैं.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन और मौलिक अधिकारों का संरक्षण

देश में होने वाले किसी भी बड़े नागरिक आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सबसे प्राथमिक दायित्व नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी देशवासियों को शांतिपूर्ण और बिना किसी हथियार के अपनी बात रखने तथा विरोध व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार मिला हुआ है. शीर्ष अदालत विभिन्न फैसलों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि राज्य की ताकत या पुलिसिया बल का प्रयोग करके नागरिकों के इस मौलिक अधिकार को अलोकतांत्रिक तरीके से न दबाया जाए.

मनमानी हिरासत और अवैध गिरफ्तारियों पर सख्त निर्देश

जब भी देश में व्यापक स्तर पर राजनीतिक या सामाजिक विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो पुलिस अक्सर एहतियातन हिरासत की कार्रवाई करती है. सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति पर कड़ी नजर रखता है और प्रशासन को सख्त निर्देश देता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी भी प्रदर्शनकारी या जननेता को मनमाने ढंग से हिरासत में न लिया जाए. यदि किसी को गलत तरीके से डिटेन किया जाता है, तो अदालत तुरंत उसकी रिहाई और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आदेश दे सकती है.

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सार्वजनिक आवाजाही और बैरिकेडिंग पर संतुलन

आंदोलनों के समय अक्सर देखा जाता है कि सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में भारी बैरिकेडिंग कर देते हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी होती है. ऐसे मौकों पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करते हुए स्थानीय प्रशासन को दिशानिर्देश जारी कर सकता है. अदालत का स्पष्ट मानना होता है कि जब तक कोई अत्यंत गंभीर सुरक्षा खतरा न हो, अत्यधिक नाकेबंदी न की जाए. इससे आम नागरिकों के दैनिक कामकाज, शहर के सामान्य यातायात और वकीलों की अदालती आवाजाही में कोई अनावश्यक रुकावट नहीं आती है.

सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो सेवाओं का सुचारू संचालन

प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के नाम पर अक्सर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को ठप कर दिया जाता है, जिससे पूरी राजधानी या संबंधित शहर का जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार को यह निर्देशित कर सकता है कि केवल विरोध प्रदर्शन की वजह से पूरी मेट्रो रेल लाइन, बस सेवा या अन्य यातायात साधनों को बंद न किया जाए. अदालत सुनिश्चित करती है कि आम यात्रियों और नौकरीपेशा लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना न करना पड़े.

डिजिटल अधिकारों की रक्षा और इंटरनेट सेवाओं की निरंतरता

आधुनिक समय में किसी भी बड़े प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद कर देना एक आम बात बन गई है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई लैंडमार्क फैसलों में स्पष्ट किया है कि इंटरनेट तक पहुंच नागरिकों के अधिकार का हिस्सा है. अदालत कानून-व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करके यह आदेश दे सकती है कि बिना किसी ठोस और पर्याप्त कानूनी आधार के व्यापक इंटरनेट बैन लागू न किया जाए, ताकि डिजिटल सेवाएं और लोगों का व्यापार बाधित न हो.

कानून-व्यवस्था का दायरा और हिंसा पर प्रशासनिक कार्रवाई

यदि कोई शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक रूप ले लेता है या उसमें असामाजिक तत्व शामिल होकर उपद्रव मचाने लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट मूकदर्शक नहीं बना रह सकता. ऐसी परिस्थिति में शीर्ष अदालत पुलिस और स्थानीय प्रशासन को कानून के दायरे में रहते हुए आवश्यक कदम उठाने की अनुमति देती है. अदालत स्पष्ट दिशानिर्देश तय करती है कि हिंसा रोकने के लिए बल प्रयोग हमेशा अनुपातिक, कानूनी और मानव अधिकारों के अनुकूल ही होना चाहिए.

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