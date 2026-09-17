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430 करोड़ का आईफोन! जानिए भारत में किसके पास है यह मोबाइल?

आपने कई मंहगे मोबाइल फोन्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी 430 करोड़ के आईफोन के बारे में सुना है? जानें भारत में किसके पास है यह अनोखा और महंगा आईफोन?

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Sep 2026 10:49 AM (IST)
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आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके है. हालांकि अब यह केवल जरूरत का सामान न रहकर स्टेटस सिंबल भी बन गया है. कई लोगों के पास इतने महंगे फोन होते है, जिनकी कीमत सुन आम आदमी के होश उड़ जाते है. भारत में ऐसे ही एक व्यक्ति के पास 430 करोड़ का आईफोन है. यह फोन अब तक का सबसे मंहगा फोन बताया जाता है. आइए जानते हैं इस 430 करोड़ के आईफोन के मालिक के बारे में और इस फोन की खासियत के बारे में.

नीता अंबानी के पास है यह महंगा आईफोन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के पास सबसे महंगा फाल्कन सुपरनोवा iPhone 6 पिंक डायमंड फोन है. नीता अंबानी अपने महंगे और लक्जरी हैंडबैग्स, कपड़ों, गाड़ियों और कारों की वजह से चर्चा में रहती है. उनका यह महंगा फोन भी कई बार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है. फाल्कन सुपरनोवा iPhone 6 पिंक डायमंड फोन असल में 24-कैरेट सोने, रोज गोल्ड और प्लैटिनम की कोटिंग से तैयार किया गया है.

इसमें एक-एक डायमंड को हाथों से लगाया गया है और इसके पीछे एक बेहद खास पिंक दुर्लभ 8.6 कैरेट सिंगल कट डायमंड लगाया गया है. कहा जाता है कि इसकी डिजाइन तैयार करने में भी 10 हफ्तों से ज्यादा का समय लगा था. इसे अमेरिकी लग्जरी ब्रैंड फैल्कॉन ने बनाया था. फैल्कॉन अपने प्रीमियम गैजेट्स के लिए जानी जाती है. इस कंपनी ने 3 लाख डॉलर के हेडफोन्स से लेकर कई लग्जरी गैजेट्स बनाए हैं जिनमें फाल्कन सुपरनोवा iPhone 6 पिंक डायमंड फोन भी शामिल है.

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क्या है इसकी खासियत?

कहा जाता है कि एक प्राइवेट जेट की कीमत आमतौर पर 100 करोड़ से 140 करोड़ तक होती है, लेकिन इस फाल्कन सुपरनोवा iPhone 6 पिंक डायमंड फोन की कीमत 48.5 मिलियन यानि की 430 करोड़ बताई जाती है. इसका मतलब है कि इस फोन के बदले आप तीन प्राइवेट जेट तक खरीद सकते हैं. यह फोन असल में iPhone 6 का एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है. इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और इसे बनानी वाली कंपनी ने यह दावा किया था कि इस फोन के कॉल्स, चैट्स और अन्य जानकारी हैक नहीं हो पाएगी.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
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